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РФ планирует защищать нефтегазовые объекты с помощью комплексов "Панцирь", - The Guardian

панцирь,панцир

Директор департамента по развитию газовой промышленности минэнерго РФ Артем Верхов сообщил о планах защиты нефтегазовых объектов с помощью ракетных комплексов после того, как в последние месяцы Киев сосредоточил огонь на российских нефтеперерабатывающих заводах и энергетических объектах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Мы совместно работаем, в том числе с коллегами из Национальной гвардии России, над прикрытием объектов, над установкой, соответственно, систем защиты типа "Панцирь"", - заявил представитель российского министерства энергетики.

"С января Украина увеличила количество атак на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по многочисленным крупным нефтеперерабатывающим заводам, пытаясь нанести ущерб российским военным и остановить продвижение российской армии", - пишет издание.

Российские нефтеперерабатывающие мощности, остановленные в результате атак украинских беспилотников в первом квартале, составляют около 4,6 млн тонн (370 500 баррелей в день), или 7% от общего объема, по подсчетам Reuters.

Читайте также: Bloomberg о дроновых ударах по российским НПЗ: Минус 10-15% ежедневной нефтепереработки

Автор: 

НПЗ (242) ПВО (2833) россия (96169)


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Топ комментарии
+21
З Богом ...

В Сирии выяснилось, что «Панцирь» практически «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся военные БПЛА. При этом комплекс регулярно фиксировал ложные цели - летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивал с толку операторов.
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19.03.2024 15:16 Ответить
+13
Ну хай панцирями тими луплять по об"єктах, як у Бєлгороді. Ми не проти..
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19.03.2024 15:19 Ответить
+11
Тепер у гру вступають голуби з біолабораторій)
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19.03.2024 15:22 Ответить
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🤣
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19.03.2024 15:15 Ответить
скоріше краб на галерах скине свій панцирь
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19.03.2024 20:22 Ответить
З Богом ...

В Сирии выяснилось, что «Панцирь» практически «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся военные БПЛА. При этом комплекс регулярно фиксировал ложные цели - летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивал с толку операторов.
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19.03.2024 15:16 Ответить
Тепер у гру вступають голуби з біолабораторій)
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19.03.2024 15:22 Ответить
комары. Мы ж их не зря гмо-кровью кормили!
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19.03.2024 23:55 Ответить
Це точно,він тут показав що це дорогий по начинці хлам.
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19.03.2024 15:34 Ответить
Все же знают, что военные не развивают свое оружие. С первых панцирей в Сирии прошло всего то 13 лет. Совершенно точно можно писать о том, что сегодня кацы производят точно такие же панцири, как и 13 лет назад, которые бахают по птицам и не видят малые бпла.
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19.03.2024 18:56 Ответить
Ну хай панцирями тими луплять по об"єктах, як у Бєлгороді. Ми не проти..
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19.03.2024 15:19 Ответить
Бєлгородські страсті. Будуть із Сочі знімати ?
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19.03.2024 15:26 Ответить
Чи з Магадану..
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19.03.2024 15:36 Ответить
Будуть "нацгвардійці" бігати з дубинками і відгоняти Українські дрони від НПЗ!

А у рашки ще багато смачних об'ектів крім НПЗ! Дурелопи не зрозуміли, що це тільки початок знищення.
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19.03.2024 15:48 Ответить
Доки вони планують , треба розбомбити галузь

а хто там тауруси не дає ??? ЛЮБИ - друзі хутина ?
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19.03.2024 15:22 Ответить
Післідовнишки фрау меркель, гдрівска комсомолка, котра і створила цю кризу у Європі, а тепер іі тупа пика щось ніде не зв'являється, Бо відпочиває на пенсіі на гроші другу путлера!
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19.03.2024 15:52 Ответить
Тому що ніззя було допускати до виборів народ з ГДР , в них вже генетика спаплюжена совком . А меркель з гдр
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19.03.2024 15:54 Ответить
це добре ,буде менше їх на фронті, але можливо це будуть муляжі)
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19.03.2024 15:24 Ответить
Тобто бонусом буде ураження самого "Панцира", чи як мінімум - розтрата його дорогих ракет і не надто дорогих, але й не безкоштовних набоїв.
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19.03.2024 15:27 Ответить
А чего раньше не защищали?
Шо с логикой, кацапы?
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19.03.2024 15:28 Ответить
Все их нпз это частный бизнес. Нету влияния на военных. А как внутри страны бенз начал дорожать, то гос сектор сразу подсуетился и начал выдачу своей олигархии малое пво и маталическую сетку )
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19.03.2024 18:58 Ответить
"Панцир"- доволі грізна і ефективна зброя. Не зовсім розумію "шапкозадидательство" від попередніх коментуючих. Нам треба шукати інші "жирні" цілі, наприклад хімпром і при цьому не збавляти обертів по напрямку винесення кацапсячих НПЗ...
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19.03.2024 15:28 Ответить
Не зовсім розумію навіщо власну суб'єктивну думку представляти за об'єктивну реальність?
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19.03.2024 15:39 Ответить
Один панцир для захисту одного НПЗ вистачить? Чи треба десяток?
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19.03.2024 15:42 Ответить
Около 35 штук.
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19.03.2024 18:59 Ответить
Химпром-это хорошая цель. Есть вариант при удпчном попадании-потравить еще орков живущих поблизости химзавода-двойной профит
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19.03.2024 16:02 Ответить
не став би сміятись з орків в цьому випадку - там хоть щось роблять. а в нас нікуя. навіть патрони не виробляємо за 10 років війни, два з них - повномаштабної.
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19.03.2024 15:30 Ответить
Наскільки я знаю, то на нафтопереробних заводах заборонено палити, а вони вирішили там ракети запускати. Бажаю успіху.
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19.03.2024 15:33 Ответить
Досить потужний комплекс, трішки «підкрутити» і буде чітко працювати по дорогах. Не потрібно сміятися, вже сміялися з «мангалів» на танках, з зубів дракона та КАБів.
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19.03.2024 15:41 Ответить
Сподобался мессидж "Ми спільно працюємо, в тому числі з колегами з Національної гвардії Росії, над прикриттям об'єктів". Тобто, нацгвардійці рашки будуть з дубінками бігати біля НПЗ і розгоняти Українськи дрони!
Іхній петросян відпочиває!
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19.03.2024 15:44 Ответить
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19.03.2024 15:53 Ответить
Первые нескролько дронов отправить пустыми а аллюминиевой фольгой-пусть они засветят радары и заставить панциры выстрелить все ракеты. А затем уже пару дронов со взрывчаткой. Даже если дя уничтоджения 1 НПЗ придется потратить 20 дронов-это всеравно выгоднаю Выгода в 100 раз превышает стоимость дронов
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19.03.2024 16:00 Ответить
)))))) Все еще держите в голове радары времен Кореи и Вьетнама?)
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19.03.2024 19:00 Ответить
Поки планують, треба добити решту НПЗ.
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19.03.2024 16:29 Ответить
Панцирь это самый уничтожаемый комплекс ПВО в мире.
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19.03.2024 16:35 Ответить
"В Сирии выяснилось, что «Панцирь» практически «не видит» малоскоростные и малоразмерные цели, к которым относятся военные БПЛА. При этом комплекс регулярно фиксировал ложные цели - летающих вокруг базы крупных птиц, чем сбивал с толку операторов."
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19.03.2024 16:36 Ответить
самый хреновый пепео в мире , весь белгород усеян упавшими ракетами Панциря
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19.03.2024 17:08 Ответить
https://t.me/voynareal/85835 Бєлгородське ППО потрощило оселі росіян - на фото шматки російського Панцир-С
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19.03.2024 17:10 Ответить
Мавзолєйные обезьяны Вермахта Плешивого ЧМОшника питерской помойки даже школу в Беслане защищали Панцирем и Подлодкой КУРСк ⛵🛥️
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19.03.2024 17:28 Ответить
а ведь писали умные люди. Смысл был в комариных укусах. Запустить надо было сотню дронов на все нпз за пару дней. Ясно что усилят все нпз теперь и хрен мы куда попадем...
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19.03.2024 23:57 Ответить
 
 