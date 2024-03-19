РФ планирует защищать нефтегазовые объекты с помощью комплексов "Панцирь", - The Guardian

Директор департамента по развитию газовой промышленности минэнерго РФ Артем Верхов сообщил о планах защиты нефтегазовых объектов с помощью ракетных комплексов после того, как в последние месяцы Киев сосредоточил огонь на российских нефтеперерабатывающих заводах и энергетических объектах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

"Мы совместно работаем, в том числе с коллегами из Национальной гвардии России, над прикрытием объектов, над установкой, соответственно, систем защиты типа "Панцирь"", - заявил представитель российского министерства энергетики.

"С января Украина увеличила количество атак на российскую нефтяную инфраструктуру, нанеся удары по многочисленным крупным нефтеперерабатывающим заводам, пытаясь нанести ущерб российским военным и остановить продвижение российской армии", - пишет издание.

Российские нефтеперерабатывающие мощности, остановленные в результате атак украинских беспилотников в первом квартале, составляют около 4,6 млн тонн (370 500 баррелей в день), или 7% от общего объема, по подсчетам Reuters.

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