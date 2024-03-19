Bloomberg о дроновых ударах по российским НПЗ: Минус 10-15% ежедневной нефтепереработки

В результате ударов украинских дронов по российским НПЗ удалось вывести из строя мощности объемом от 600 до 900 тысяч баррелей, что составляет от 10% до 15% ежедневной нефтепереработки.

Об этом заявил генеральный директор Gunvor Торберн Торнквист, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По его оценкам, было ведено из строя около 600 тысяч баррелей.

Удары дронов поразили несколько заводов в России, некоторые расположены глубоко внутри границ, в результате чего фьючерсы на дизельное топливо выросли четвертую сессию подряд.

"Это важно, потому что, очевидно, это сразу же ударит по экспорту дистиллятов. Так что, вероятно, сократит экспорт на пару сотен тысяч баррелей", - сказал Торнквист.

Gunvor была крупным торговцем российской нефтью до вторжения в Украину, но прекратила торговлю вскоре после начала войны.

Между тем, по оценкам JPMorgan Chase, в результате украинских атак российские нефтеперерабатывающие мощности потеряли около 900 тысяч баррелей в день. Для восстановления мощностей может пройти "несколько недель, а то и месяцев", а удары прибавят примерно 4 доллара за баррель премии за риск мировых цен на нефть, отмечают аналитики.

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Атаки на НПЗ в России

С каждым днем украинские дроны увеличивают интенсивность и частоту ударов по нефтеперерабатывающим мощностям России. С начала 20224 года беспилотники атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов РФ.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинце Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу.

25 января дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе После двух мощных взрывов начался пожар. В результате была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов - вакуумная и атмосферная колонны.

В российском городе Ярославль утром 29 января был атакован нефтеперерабатывающий завод компании "Славнефть-ЯНОС". Местные жители и работник предприятия рассказали, что сотрудники завода временно отпущены домой.

В ночь на 3 февраля в России вспыхнул пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, на площади в 300 кв.м горели нефтепродукты. Впоследствии стало известно, что предприятие атаковали дроны СБУ.

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В ночь на 9 февраля горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Местные перед возгоранием слышали звуки взрывов. Также позже стало известно, что в ту ночь также был атакован Афипский НПЗ. Оба – в Краснодарском крае. Их тоже атаковали дроны СБУ.

В ночь на среду, 13 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Утром сообщили, о сбивании беспилотника возле НПЗ в Киришском районе Ленинградской области, а также атаку на НПЗ в Кстово (Нижнегородская область). После атаки дронов в Ростовской области РФ приостановил работу Новошахтинского НПЗ.

Ночью 15 марта зафиксирован прилет украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ

Под утро 16 марта неизвестные беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Второй – Новокуйбышевский НПЗ.

17 марта в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ беспилотники атаковали очередной НПЗ.