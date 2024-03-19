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Новости
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Bloomberg о дроновых ударах по российским НПЗ: Минус 10-15% ежедневной нефтепереработки

нафта

В результате ударов украинских дронов по российским НПЗ удалось вывести из строя мощности объемом от 600 до 900 тысяч баррелей, что составляет от 10% до 15% ежедневной нефтепереработки.

Об этом заявил генеральный директор Gunvor Торберн Торнквист, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  Bloomberg.

По его оценкам, было ведено из строя около 600 тысяч баррелей.

Удары дронов поразили несколько заводов в России, некоторые расположены глубоко внутри границ, в результате чего фьючерсы на дизельное топливо выросли четвертую сессию подряд.

"Это важно, потому что, очевидно, это сразу же ударит по экспорту дистиллятов. Так что, вероятно, сократит экспорт на пару сотен тысяч баррелей", - сказал Торнквист.

Gunvor была крупным торговцем российской нефтью до вторжения в Украину, но прекратила торговлю вскоре после начала войны.

Между тем, по оценкам JPMorgan Chase, в результате украинских атак российские нефтеперерабатывающие мощности потеряли около 900 тысяч баррелей в день. Для восстановления мощностей может пройти "несколько недель, а то и месяцев", а удары прибавят примерно 4 доллара за баррель премии за риск мировых цен на нефть, отмечают аналитики.

Также читайте: Из-за ударов дронов по российским НПЗ мировые цены на нефть выросли

Атаки на НПЗ в России

С каждым днем украинские дроны увеличивают интенсивность и частоту ударов по нефтеперерабатывающим мощностям России. С начала 20224 года беспилотники атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов РФ.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинце Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу.

25 января дроны СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе После двух мощных взрывов начался пожар. В результате была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов - вакуумная и атмосферная колонны.

В российском городе Ярославль утром 29 января был атакован нефтеперерабатывающий завод компании "Славнефть-ЯНОС". Местные жители и работник предприятия рассказали, что сотрудники завода временно отпущены домой.

В ночь на 3 февраля в России вспыхнул пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. По данным МЧС, на площади в 300 кв.м горели нефтепродукты. Впоследствии стало известно, что предприятие атаковали дроны СБУ.

Читайте: Reuters о сегодняшней дроновой атаке на НПЗ "Роснефти" в Рязани: потерял 70% мощности

В ночь на 9 февраля горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Местные перед возгоранием слышали звуки взрывов. Также позже стало известно, что в ту ночь также был атакован Афипский НПЗ. Оба – в Краснодарском крае. Их тоже атаковали дроны СБУ.

В ночь на среду, 13 марта, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Утром сообщили, о сбивании беспилотника возле НПЗ в Киришском районе Ленинградской области, а также атаку на НПЗ в Кстово (Нижнегородская область). После атаки дронов в Ростовской области РФ приостановил работу Новошахтинского НПЗ.

Ночью 15 марта зафиксирован прилет украинского дрона на нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ

Под утро 16 марта неизвестные беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Второй – Новокуйбышевский НПЗ.

17 марта в Славянске-на-Кубани Краснодарского края РФ беспилотники атаковали очередной НПЗ.

Автор: 

нефть (1931) НПЗ (242) россия (96169) дроны (4104)


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Топ комментарии
+9
Там головне - навіть не у "процентах" втрат виробництва А у "плечі доставки" продукції! Можна зберегти велику кількість "процентів" виробництва у Сибіру чи Башкирії Але ту продукцію звідти ще привезти треба до лінії фронту та у головні сільськогосподарські райони! Нафтопроводи женуть у європейську частину РФ сиру нафту А третина потужностей там - зруйнована Паливопроводів трансматерикових в РФ немає Тобто треба везти залізницею А це - значне навантаження на неї! Та й ешелони з пальним - теж є "військовими цілями" - чернігівці підтвердять Один удар "Байрактара" у березні 2022-го по ешелону пального - і наступ на Київ спинився! (надіюся - оператори БПЛА отримали за це достойну нагороду!)
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19.03.2024 09:35 Ответить
+7
Є побоювання, що це була чисто "акція до виборів Уйла" і наступних атак можна дооооовго НЕ чекати...
Ну, подивимося тиждень-другий.
Хоч, надіюсь, що я помиляюсь...
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19.03.2024 09:38 Ответить
+4
Давно вже треба було завдавати удари і готувати диверсійні групи, щоб знищувати нафто- і газопроводи магістральні. Це ж займатиме в них тривалий час, постійно відновлювати їх цілісність і запускати в роботу знову.
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19.03.2024 09:34 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Щось перерва, непорядок, знову дали відбій, ждуть коли кацапи пво підтянуть
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19.03.2024 09:32 Ответить
бо бензин почав у нас дорожчати)
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19.03.2024 09:43 Ответить
А ви думаєте для чого сенатор Ліндсі Грем в Україну навідувався? Точно не для запевнень у військовій допомозі від США
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19.03.2024 09:55 Ответить
Давно вже треба було завдавати удари і готувати диверсійні групи, щоб знищувати нафто- і газопроводи магістральні. Це ж займатиме в них тривалий час, постійно відновлювати їх цілісність і запускати в роботу знову.
показать весь комментарий
19.03.2024 09:34 Ответить
Там головне - навіть не у "процентах" втрат виробництва А у "плечі доставки" продукції! Можна зберегти велику кількість "процентів" виробництва у Сибіру чи Башкирії Але ту продукцію звідти ще привезти треба до лінії фронту та у головні сільськогосподарські райони! Нафтопроводи женуть у європейську частину РФ сиру нафту А третина потужностей там - зруйнована Паливопроводів трансматерикових в РФ немає Тобто треба везти залізницею А це - значне навантаження на неї! Та й ешелони з пальним - теж є "військовими цілями" - чернігівці підтвердять Один удар "Байрактара" у березні 2022-го по ешелону пального - і наступ на Київ спинився! (надіюся - оператори БПЛА отримали за це достойну нагороду!)
показать весь комментарий
19.03.2024 09:35 Ответить
Є побоювання, що це була чисто "акція до виборів Уйла" і наступних атак можна дооооовго НЕ чекати...
Ну, подивимося тиждень-другий.
Хоч, надіюсь, що я помиляюсь...
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19.03.2024 09:38 Ответить
А если какой-нибудь "частный доброволец" по личной инициативе по мозырю дроном захерачит, то что тогда с драниками еще воевать придется?
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19.03.2024 09:42 Ответить
Мені ось що цікаво.
Якщо зєля свідомий зрадник і кацапський агент, чому досі не припинені удари по російських НПЗ?
Вони ж наносять реальну шкоду росії, і триває це вже навіть не один місяць.
Чому куратори через д'Єрьмака ніяк не дадуть наказ прєкратіть бєзобразіє?
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19.03.2024 09:43 Ответить
Навіть вбивство спідозного зека на фронті є нанесенням реальної шкоди.
А свідомий зрадник не обов'язково кацапський агент.Бо я впевнений що публіцистику Дмитра Донцова Зе не сприймає. Для нього Україна як держава українців це щось чуже. Як і для Арестовича.
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19.03.2024 10:09 Ответить
,ze і без цього вже багато шкоди Україні наробив і продовжує
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19.03.2024 10:22 Ответить
А куди йому діватися? Зеленьський про все в Омані домовився що Україна відведе війська, розмунує Південь і акваторію Маріупольского порту, припинить фінансувати ракетні програми, повнерне до влади менджерів Януковича, почне пепеслідувати активістів майдану, а росія пообійяє не нападати на Україну. Зеля думав зрадою національних інтересів і роззброєння України купити у путіна "мир в очах" і " кінець війни в голові".
А коли зрозумів що йго, лоха кварталівського примітивни обвели круг палтця- "задєлався патрійотом", із тягарем демїсятків тисяч жертв за душею..
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19.03.2024 13:16 Ответить
Ну і маячня. Тебе, мабуть, знайшли в лісі та виховали коментатори з Цензора?
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20.03.2024 18:52 Ответить
Так а що, подоляківський, не подобається вашій сворі правда, пече ?
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20.03.2024 20:08 Ответить
Гарний тест для "пекельних" санкцій.
Самі кацапи проваландаються з ремонтом та поновлення виробничих потужностей місяці, а може й роки. Чи схоже пересічний європеєць в цей час плати додаткові 10÷30 центів за літр палива?
Чи буде як зі скрапленим газом, коли "санкції" призвели до значного зростання російського експорту.
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19.03.2024 09:43 Ответить
На помойке Мавзолейного Концлагеря 35 НПЗ по факту в работе еще 20 из них... Слава дрону Камикадзе,птичка невеличка 🕊️🕊️🕊️💥💥💥працює файно🔥🔥🔥🔱🔱🔱🥇🥇🥇
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19.03.2024 10:14 Ответить
Удари по російській технологічній інфраструктурі, очевидно, є найлогічнішою стратегією для ЗСУ та чи не єдиним засобом змусити Путіна серйозно задуматися про перемир'я. Поки що складно сказати, наскільки успішними вони будуть
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19.03.2024 10:26 Ответить
Про це заявив генеральний директор Gunvor Торбьорн Торнквіст Джерело:
**********
Гунвор, - це кацапська корпорація, котра належить другу путєна Тімченку. У самого Тімченка, наскільки відомо, крім кацапського, є також фінське громадянство.
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19.03.2024 10:32 Ответить
Бейте еще и по спирт-заводам - вызывайте бунт!
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19.03.2024 12:43 Ответить
 
 