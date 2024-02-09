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Дроны СБУ ночью атаковали два российских НПЗ, - источники

ільський

Ночью в Краснодарском крае РФ было атаковано два нефтеперерабатывающих завода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, беспилотники СБУ атаковали сразу два НПЗ в Краснодарском крае - Ильский и Афипский.

На Ильском НПЗ возник большой пожар, была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год и стоимостью $50 млн. Без нее россияне не смогут производить дизтопливо для военных нужд.

Ільський нафтопереробний завод
Ильский НПЗ

Относительно Афипского НПЗ - БПЛА попали в завод, последствия пока уточняются.

Афіпський нафтопереробний завод
Афипский НПЗ

Ильский и Афипский НПЗ находятся на расстоянии около 20 км друг от друга. В соцсетях сообщалось, что россияне даже были вынуждены поднимать самолеты в небо.

Напомним, в октябре 2023 года СБУ уже атаковала дронами Афипский НПЗ.

Читайте также: Украина третий раз за неделю атаковала НПЗ в России, - росСМИ

Автор: 

НПЗ (239) россия (95481) СБУ (19886)


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Топ комментарии
+31
Так повинна горіти вся росія 😡
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09.02.2024 12:06
+28
Ето очень очень хорошо. Рашка должна гореть притом вся от НПЗ, електростанций и газопроводов до полей с урожаем. А то рашисты думали что война ето где то далеко и их не коснется.
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09.02.2024 12:13
+25
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09.02.2024 12:09
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Так повинна горіти вся росія 😡
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09.02.2024 12:06 Ответить
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09.02.2024 12:09 Ответить
аплодую, єдина відповідь раші - палити все, навіть те, що апріорі не горить
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09.02.2024 12:25 Ответить
не горить і не тоне.
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10.02.2024 08:35 Ответить
Ето очень очень хорошо. Рашка должна гореть притом вся от НПЗ, електростанций и газопроводов до полей с урожаем. А то рашисты думали что война ето где то далеко и их не коснется.
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09.02.2024 12:13 Ответить
YESSS!!! ******!!!
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09.02.2024 12:14 Ответить
дякую, посмикав!
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09.02.2024 12:17 Ответить
Шо з їбалом кнурособаки?
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09.02.2024 12:22 Ответить
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09.02.2024 12:27 Ответить
Плавиться кощеїва голка потихеньку.
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09.02.2024 12:41 Ответить
▪️на Ільському НПЗ - велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік (50 млн доларів США). Ворог тепер не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб.
▪️Афіпський завод - безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.
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09.02.2024 12:46 Ответить
Відстань об'єктів ~ 20 км один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були піднімати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.
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09.02.2024 12:48 Ответить
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09.02.2024 12:52 Ответить
НПЗ,нафтобази газогони, термінали хороші цілі, навіть від невеликого вогника може розпочатися велика пожежа яка руйнує обладнання,для заміни якого потрібні місяці. Чим менше плива у рф тим менш активна їх військова логістика.
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09.02.2024 13:40 Ответить
а якщо свердловина - то взагалі не погасити
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09.02.2024 13:54 Ответить
Якщо пошкодити НПЗ, нафтопроводи та морські термінали для експорту то кацапам самим доведеться їх заглушити бо куди вони подінуть видобуті вуглеводні..
Зараз по Чорному морю кожен день курсують наливні танкери з російською нафтою..
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09.02.2024 14:03 Ответить
І звідкіля ви взяли шо свердловину яку підпалили не можна загасить? Бо якшо ви праві то в Кувейті дотеперка мають горіти сотні свердловин - але чогось вони вже 30 років як погашенні .
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09.02.2024 15:53 Ответить
можна але дуже складно та довго
батько розповідав, він працював у укгеофізиці
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09.02.2024 16:41 Ответить
Складно коли нафта сама під тиском з землі поступає - а коли її викачують то напевно вже не так і складно ( насос перестав працювати і нафта більше не надходить і пожежа усе ).
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09.02.2024 17:04 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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09.02.2024 17:11 Ответить
Довботятли спочатку зробили замість того шоб спочатку подумати - подібне траплялося і буде траплятися. Це шо якимсь чином заперечує те шо я друкував ?
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09.02.2024 17:21 Ответить
газ пре під тиском його не викачують
в срасії нафта також пре, то в техасі качають
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10.02.2024 06:57 Ответить
Шановний дописувачу ваш комент показує рівень знань по темі яку ми обговорюємо - я нуб в цій темі але ви НУБИЩЕ , такшо щасти вам а я пшов .
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10.02.2024 08:25 Ответить
та й ви не хворійте !😇
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10.02.2024 09:46 Ответить
Где-то писали, что американцы в Кувейте, после ухода Хусейна, скважины тушили в течение года. Учитывая ************* и криворукость кацапов то они их точно никогда не потушат.
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10.02.2024 11:04 Ответить
Надо в Новоросийске нефтяной теминал КОНЧАТЬ . Он входит в тройку КРУПНЕЙШИХ в РФ .
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09.02.2024 14:04 Ответить
Запретили партнёры. Казахская нефть якобы идет
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09.02.2024 14:21 Ответить
у нас у самих нафта на Угорщину ы Словакыв прокачуэться
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09.02.2024 16:41 Ответить
Починати палити рашистські НПЗ потрібно було, ще 2 роки тому. І не по 1 -2 дрона, а так, щоб згоріло все і про відновлення виробництва не було й мови.
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09.02.2024 21:18 Ответить
шашлычек однако.
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10.02.2024 06:21 Ответить
І побільше таких новин, і побільше. Пігулки від жадоби - не пропонуйте.
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10.02.2024 08:30 Ответить
до сраки..
поодинокі удари дуже вагомої шкоди ворогу не несуть.
Ці удари потрібні, але це не перелом...
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10.02.2024 09:41 Ответить
 
 