Дроны СБУ ночью атаковали два российских НПЗ, - источники

Ночью в Краснодарском крае РФ было атаковано два нефтеперерабатывающих завода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Так, беспилотники СБУ атаковали сразу два НПЗ в Краснодарском крае - Ильский и Афипский.

На Ильском НПЗ возник большой пожар, была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год и стоимостью $50 млн. Без нее россияне не смогут производить дизтопливо для военных нужд.

Ильский НПЗ

Относительно Афипского НПЗ - БПЛА попали в завод, последствия пока уточняются.

Афипский НПЗ

Ильский и Афипский НПЗ находятся на расстоянии около 20 км друг от друга. В соцсетях сообщалось, что россияне даже были вынуждены поднимать самолеты в небо.

Напомним, в октябре 2023 года СБУ уже атаковала дронами Афипский НПЗ.

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