Дроны СБУ ночью атаковали два российских НПЗ, - источники
Ночью в Краснодарском крае РФ было атаковано два нефтеперерабатывающих завода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Так, беспилотники СБУ атаковали сразу два НПЗ в Краснодарском крае - Ильский и Афипский.
На Ильском НПЗ возник большой пожар, была поражена установка первичной переработки мощностью 3,6 млн тонн в год и стоимостью $50 млн. Без нее россияне не смогут производить дизтопливо для военных нужд.
Относительно Афипского НПЗ - БПЛА попали в завод, последствия пока уточняются.
Ильский и Афипский НПЗ находятся на расстоянии около 20 км друг от друга. В соцсетях сообщалось, что россияне даже были вынуждены поднимать самолеты в небо.
Напомним, в октябре 2023 года СБУ уже атаковала дронами Афипский НПЗ.
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▪️Афіпський завод - безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.
Зараз по Чорному морю кожен день курсують наливні танкери з російською нафтою..
батько розповідав, він працював у укгеофізиці
в срасії нафта також пре, то в техасі качають
поодинокі удари дуже вагомої шкоди ворогу не несуть.
Ці удари потрібні, але це не перелом...