Украина третий раз за неделю атаковала НПЗ в России, - росСМИ

Украина с середины января уже 6 раз атаковала нефтеперерабатывающие заводы на территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Moscow Times.

По словам губернатора Александра Беглова, в ночь на 31 января БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода. Это произошло в "зоне ливня мазута" на промышленной площадке.

По словам губернатора, существенный ущерб имуществу якобы причинен не был.

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Российские СМИ отмечают, что БПЛА была подбита из ЗРК С-400 над Колпино в 4:20, а в 4:50 он долетел до НПЗ на Глухоозерском шоссе и упал на территорию предприятия "Невский мазут" (расположен примерно в 20 км от Колпино).

Из-за падения БПЛА вспыхнули три пустых цистерны, но пожар якобы быстро потушили. Также были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Во время атаки БПЛА аэропорт Пулково прекращал прием и отправку рейсов с 3:53 до 5:11 утра.

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"Это уже третья атака на нефтяной завод в России за неделю и шестая - с середины месяца. 29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга."

25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ "Роснефть". Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано. По словам источников, быстро возобновить производство оно не сможет: ремонт ориентировочно продлится до конца февраля – начала марта.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинцы Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу", - пишет издание.

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