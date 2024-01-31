РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11355 посетителей онлайн
Новости За рубежом Война
7 171 27
война (47303) НПЗ (76) россия (91364)

Украина третий раз за неделю атаковала НПЗ в России, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,нпз,росія

Украина с середины января уже 6 раз атаковала нефтеперерабатывающие заводы на территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Moscow Times.

По словам губернатора Александра Беглова, в ночь на 31 января БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода. Это произошло в "зоне ливня мазута" на промышленной площадке.

По словам губернатора, существенный ущерб имуществу якобы причинен не был.

Смотрите также: НПЗ в российском Туапсе атаковали беспилотники СБУ, - источник. ВИДЕО

Российские СМИ отмечают, что БПЛА была подбита из ЗРК С-400 над Колпино в 4:20, а в 4:50 он долетел до НПЗ на Глухоозерском шоссе и упал на территорию предприятия "Невский мазут" (расположен примерно в 20 км от Колпино).

Из-за падения БПЛА вспыхнули три пустых цистерны, но пожар якобы быстро потушили. Также были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Во время атаки БПЛА аэропорт Пулково прекращал прием и отправку рейсов с 3:53 до 5:11 утра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Краснодарском крае России в районе НПЗ раздался мощный взрыв и начался пожар. ВИДЕО

"Это уже третья атака на нефтяной завод в России за неделю и шестая - с середины месяца. 29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга."

25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ "Роснефть". Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано. По словам источников, быстро возобновить производство оно не сможет: ремонт ориентировочно продлится до конца февраля – начала марта.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинцы Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу", - пишет издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": НПЗ в российском Туапсе атаковали беспилотники СБУ, - источник. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Скк, яка ж краса рускіє новасті - "збитий зі С-400 дрон, дотягнув до НПЗ, знищив 3 цистерни але патєрь нєт, всьо патушілі".
Хтось питає чого вони дохнуть і лізуть знаючи що здохнуть? А уявіть рівень IQ істот яким заходять такі казки...
показать весь комментарий
31.01.2024 14:55
+14
БПЛА було підбито із ЗРК С-400 над Колпіно о 4:20, а о 4:50 він долетів до НПЗ на Глухоозерському шосе і впав на територію підприємства "Невський мазут" (розташований приблизно в 20 км від Колпіно).
Вже заради тільки цього варто продовжувати запускати "фанеру" по дирляндії.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:48
+8
дивний вибір цілі - галімий "Нєвскій мазутний". Якщо вже летіли у тому напрямку, так краще на "КірішиНефтеоргсинтез", бо це на порядок жирніша ціль.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БПЛА було підбито із ЗРК С-400 над Колпіно о 4:20, а о 4:50 він долетів до НПЗ на Глухоозерському шосе і впав на територію підприємства "Невський мазут" (розташований приблизно в 20 км від Колпіно).
Вже заради тільки цього варто продовжувати запускати "фанеру" по дирляндії.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:48 Ответить
цей локшина розрахована на тупих кацапів, які вірять, що з "триумфів" ******* по дронам з карбону, а вони після тих "залпів" ще пів-години летять і прилітають до цілі.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:59 Ответить
Хто їх знає там. Наш місцевий блогер-фронтовик, Ватакаратель, розповідав ще позаминулого літа, що русня збиває наші дрони з усього, що стріляє, навіть С-300 не гребує.
Те, що малий дрон може летіти після вибуху ЗКР десь поряд, правда. Було тут відео, як "Тор" намагався збити наш FPV. Вибух був дуже близько, але шрапнель не зачепила малу ціль, і дрон вразив пускову.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:03 Ответить
от як раз з "торів" та "панцирів" і шмаляють по дронам, а С-300 або С-400 таких цілей просто не бачать.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:25 Ответить
"Байрактар" або "Лелеку" вони побачать.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:27 Ответить
Байрактар - так, а от "лелеку-100" - не впевнений. Знищення С-300 декілька разів знімали з квадрокоптера, який для цього заздалегідь "займав місце в першому ряду" щоб зафільмувати знищення.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:32 Ответить
Знищення С-400 влітку в Криму теж фільмувало якесь "крило". А там, на хвилинку, мала бути ешелонована ППО, з "Осами" і "Панцирями" проти дронів.
Та русня, знаючи цінність своїх НПЗ, буде пуляти навіть по "примарам" на радарі.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:37 Ответить
ключове слово - мала бути. Бо ***** там не було. А оглядова РЛС С-300 мілкого спостерігача не бачила. А всі "оси" і "панцирі" на фронтах.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:52 Ответить
"Бобер" все ж більше коптера за розмірами. Таку ціль можуть, хоч і не чітко, бачити радари С-300.
Пам'ятаєте істерію з повітряними кульками? Ті відбивачі були десь з квадрокоптер розмірами, а радарам нашим заважали.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:55 Ответить
По-перше, не порівнюйте відбивач з ціллю. Якщо я не вішаю на ахтерштаг відбивач із стороною 40 сантиметрів, то мій човен довжиною 12 метрів ні одна РЛС не бачить.
А по друге: з чого ви вирішили, що туди летів "бобер"? "Бобри" мабуть поховались на зиму по блекбоксам. А туди, думаю, летіло щось мілке, скоріше всього "рапунцель".
показать весь комментарий
31.01.2024 16:09 Ответить
Не про то думаєш. Подумай краще чому ще раз по БАЛА не пальнули за 30 хвилин.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:36 Ответить
Бо не було чим?
показать весь комментарий
31.01.2024 15:38 Ответить
В пусковій була лише одна ракета. Біда в москалів з ракетами до ППО. Віриш? Я ні.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:47 Ответить
Може, і з наявністю пускових теж біда?
Як і у нас, збивають здебільшого у прикордонні. Пройшли дрони кордон - і падають вже здебільшого через несправності.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:49 Ответить
Та прикинь одна ракета була на цілий комплекс який той завод прикривав. Пальнули побачили на моніторах що ціль продовжує рухатись в заданому напрямку. Почали молитись. І випросили таки в ***** що той дрон трішки недолетів хоч і впав на территорії і таки вибухнув але пошкодив лише три авто які згоріли. Ось так працює ППО в кацапів.
Або таки *******, як завжди.
показать весь комментарий
31.01.2024 16:00 Ответить
Мій кум відрубав гусаку голову, а той вирвався і пролетів 50м та приземлився в сусідській бараболі
показать весь комментарий
31.01.2024 15:58 Ответить
За чьто? (виють на болотах)
показать весь комментарий
31.01.2024 14:48 Ответить
дивний вибір цілі - галімий "Нєвскій мазутний". Якщо вже летіли у тому напрямку, так краще на "КірішиНефтеоргсинтез", бо це на порядок жирніша ціль.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:53 Ответить
Он кацапам не жалко Іскандерів херячити по Кременчуцькому НПЗ який вже майже 2 роки не працює
показать весь комментарий
31.01.2024 14:58 Ответить
річ не в тому, що жалко чи не жалко кацапам. Річ в тому, що значно ближче є ціла низка НПЗ з потужностями у переробці у десятки разів більше задрипаного "Невського мазутного" - Рязанський НПЗ (потужність 17,1 млн. тонн нафти на рік), від кордону 470 км; Волгоградський НПЗ (12,6 млн т, при потужності завода 15,7 млн т/рік), від Великого Бурлука по прямій 550 км; Саратовський НПЗ (7 млн тон нафти на рік), від кордону 600 км. Я вже не кажу про Самарську групу НПЗ, яка має сумарну потужність на рік біля 25 млн тон нафти, і при тому все ж трохи ближче чим підєрський "нєвський".
показать весь комментарий
31.01.2024 15:19 Ответить
Діло в тому що тих цілей які ти перерахував треба летіть через лінію фронту А північ у нас відкрита - бо Лука всі свої ЗРК робочі та ракети кацапам віддав Тобто Білорусь стала "прохідним двором" Літай - не хочу!
показать весь комментарий
31.01.2024 17:03 Ответить
ніт, до тих цілей які я перерахував, не треба летіти через лінію фронту. І навіть через Білорусь не треба, просто через кордон "літай-не хочу".
Через лінію фронту треба летіти до Ільського НПЗ, або Туапсинського НПЗ, або Афіпського НПЗ, в які вже прилітало.
показать весь комментарий
31.01.2024 17:28 Ответить
Вартість пуску однієі ракеті С 400 становить $ 3 млн.

Вартість одного дрона до $20 тис.
показать весь комментарий
31.01.2024 14:54 Ответить
Та це звіздьош галімий.
Летів той дрон, ніхто його не збивав, - казку про його підбиття з С-400 придумали на колініці щоб путріотам не так обідно було за вялічіє...
показать весь комментарий
31.01.2024 15:03 Ответить
по дронам з "тріумфу" ніхто не шмаляє. Не треба вірити у казки для кацапського насєлєнія.
показать весь комментарий
31.01.2024 15:20 Ответить
Скк, яка ж краса рускіє новасті - "збитий зі С-400 дрон, дотягнув до НПЗ, знищив 3 цистерни але патєрь нєт, всьо патушілі".
Хтось питає чого вони дохнуть і лізуть знаючи що здохнуть? А уявіть рівень IQ істот яким заходять такі казки...
показать весь комментарий
31.01.2024 14:55 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2024 15:34 Ответить
 
 