Украина третий раз за неделю атаковала НПЗ в России, - росСМИ
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Украина с середины января уже 6 раз атаковала нефтеперерабатывающие заводы на территории России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Moscow Times.
По словам губернатора Александра Беглова, в ночь на 31 января БПЛА упал на территории нефтеперерабатывающего завода. Это произошло в "зоне ливня мазута" на промышленной площадке.
По словам губернатора, существенный ущерб имуществу якобы причинен не был.
Российские СМИ отмечают, что БПЛА была подбита из ЗРК С-400 над Колпино в 4:20, а в 4:50 он долетел до НПЗ на Глухоозерском шоссе и упал на территорию предприятия "Невский мазут" (расположен примерно в 20 км от Колпино).
Из-за падения БПЛА вспыхнули три пустых цистерны, но пожар якобы быстро потушили. Также были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Во время атаки БПЛА аэропорт Пулково прекращал прием и отправку рейсов с 3:53 до 5:11 утра.
"Это уже третья атака на нефтяной завод в России за неделю и шестая - с середины месяца. 29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга."
25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ "Роснефть". Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано. По словам источников, быстро возобновить производство оно не сможет: ремонт ориентировочно продлится до конца февраля – начала марта.
21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатек" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинцы Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу", - пишет издание.
Пожалуйста, подождите...
Вже заради тільки цього варто продовжувати запускати "фанеру" по дирляндії.
Те, що малий дрон може летіти після вибуху ЗКР десь поряд, правда. Було тут відео, як "Тор" намагався збити наш FPV. Вибух був дуже близько, але шрапнель не зачепила малу ціль, і дрон вразив пускову.
Та русня, знаючи цінність своїх НПЗ, буде пуляти навіть по "примарам" на радарі.
Пам'ятаєте істерію з повітряними кульками? Ті відбивачі були десь з квадрокоптер розмірами, а радарам нашим заважали.
А по друге: з чого ви вирішили, що туди летів "бобер"? "Бобри" мабуть поховались на зиму по блекбоксам. А туди, думаю, летіло щось мілке, скоріше всього "рапунцель".
Як і у нас, збивають здебільшого у прикордонні. Пройшли дрони кордон - і падають вже здебільшого через несправності.
Або таки *******, як завжди.
Через лінію фронту треба летіти до Ільського НПЗ, або Туапсинського НПЗ, або Афіпського НПЗ, в які вже прилітало.
Вартість одного дрона до $20 тис.
Летів той дрон, ніхто його не збивав, - казку про його підбиття з С-400 придумали на колініці щоб путріотам не так обідно було за вялічіє...
Хтось питає чого вони дохнуть і лізуть знаючи що здохнуть? А уявіть рівень IQ істот яким заходять такі казки...