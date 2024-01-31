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Україна втретє за тиждень атакувала НПЗ у Росії, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,нпз,росія

Україна з середини січня вже 6 разів атакувала нафтопереробні заводи на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Moscow Times.

За словами губернатора Олександра Беглова, у ніч проти 31 січня БПЛА впав на території нафтопереробного заводу. Це сталося у "зоні зливу мазуту" на промисловому майданчику. 

За словами губернатора, суттєвої шкоди майну нібито заподіяно не було.

Читайте також: Росія завдала довкіллю України збитків на 2,2 трлн грн, - Шмигаль

Російські ЗМІ зазначають, що БПЛА було підбито із ЗРК С-400 над Колпіно о 4:20, а о 4:50 він долетів до НПЗ на Глухоозерському шосе і впав на територію підприємства "Невський мазут" (розташований приблизно в 20 км від Колпіно).

Через падіння БПЛА спалахнули три порожні цистерни, але пожежу нібито швидко загасили. Також було пошкоджено кілька припаркованих автомобілів. Під час атаки БПЛА аеропорт Пулково припиняв прийом та відправлення рейсів з 3:53 до 5:11 ранку.

Дивіться: У Краснодарському краї Росії у районі НПЗ пролунав потужний вибух та виникла пожежа. ВIДЕО

"Це вже третя атака на нафтовий завод у Росії за тиждень і шоста - із середини місяця. 29 січня в Ярославлі безпілотник упав на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" та викликав пожежу. Дрон знайшли поруч із установкою для гідрокрекінгу.

25 січня дрон ударив по Туапсинському НПЗ "Роснефти". Виникла пожежа, згоріла вакуумна установка. В результаті підприємство виявилося паралізованим. За словами джерел, швидко відновити виробництво воно не зможе: ремонт орієнтовно триватиме до кінця лютого - початку березня.

21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу", - пише видання.

Читайте: Атака дронів СБУ на порт "Усть-Луга": Російський "Новатек" оцінив строки ремонту свого заводу

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Скк, яка ж краса рускіє новасті - "збитий зі С-400 дрон, дотягнув до НПЗ, знищив 3 цистерни але патєрь нєт, всьо патушілі".
Хтось питає чого вони дохнуть і лізуть знаючи що здохнуть? А уявіть рівень IQ істот яким заходять такі казки...
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31.01.2024 14:55
+14
БПЛА було підбито із ЗРК С-400 над Колпіно о 4:20, а о 4:50 він долетів до НПЗ на Глухоозерському шосе і впав на територію підприємства "Невський мазут" (розташований приблизно в 20 км від Колпіно).
Вже заради тільки цього варто продовжувати запускати "фанеру" по дирляндії.
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31.01.2024 14:48
+8
дивний вибір цілі - галімий "Нєвскій мазутний". Якщо вже летіли у тому напрямку, так краще на "КірішиНефтеоргсинтез", бо це на порядок жирніша ціль.
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31.01.2024 14:53
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БПЛА було підбито із ЗРК С-400 над Колпіно о 4:20, а о 4:50 він долетів до НПЗ на Глухоозерському шосе і впав на територію підприємства "Невський мазут" (розташований приблизно в 20 км від Колпіно).
Вже заради тільки цього варто продовжувати запускати "фанеру" по дирляндії.
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31.01.2024 14:48 Відповісти
цей локшина розрахована на тупих кацапів, які вірять, що з "триумфів" ******* по дронам з карбону, а вони після тих "залпів" ще пів-години летять і прилітають до цілі.
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31.01.2024 14:59 Відповісти
Хто їх знає там. Наш місцевий блогер-фронтовик, Ватакаратель, розповідав ще позаминулого літа, що русня збиває наші дрони з усього, що стріляє, навіть С-300 не гребує.
Те, що малий дрон може летіти після вибуху ЗКР десь поряд, правда. Було тут відео, як "Тор" намагався збити наш FPV. Вибух був дуже близько, але шрапнель не зачепила малу ціль, і дрон вразив пускову.
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31.01.2024 15:03 Відповісти
от як раз з "торів" та "панцирів" і шмаляють по дронам, а С-300 або С-400 таких цілей просто не бачать.
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31.01.2024 15:25 Відповісти
"Байрактар" або "Лелеку" вони побачать.
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31.01.2024 15:27 Відповісти
Байрактар - так, а от "лелеку-100" - не впевнений. Знищення С-300 декілька разів знімали з квадрокоптера, який для цього заздалегідь "займав місце в першому ряду" щоб зафільмувати знищення.
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31.01.2024 15:32 Відповісти
Знищення С-400 влітку в Криму теж фільмувало якесь "крило". А там, на хвилинку, мала бути ешелонована ППО, з "Осами" і "Панцирями" проти дронів.
Та русня, знаючи цінність своїх НПЗ, буде пуляти навіть по "примарам" на радарі.
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31.01.2024 15:37 Відповісти
ключове слово - мала бути. Бо ***** там не було. А оглядова РЛС С-300 мілкого спостерігача не бачила. А всі "оси" і "панцирі" на фронтах.
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31.01.2024 15:52 Відповісти
"Бобер" все ж більше коптера за розмірами. Таку ціль можуть, хоч і не чітко, бачити радари С-300.
Пам'ятаєте істерію з повітряними кульками? Ті відбивачі були десь з квадрокоптер розмірами, а радарам нашим заважали.
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31.01.2024 15:55 Відповісти
По-перше, не порівнюйте відбивач з ціллю. Якщо я не вішаю на ахтерштаг відбивач із стороною 40 сантиметрів, то мій човен довжиною 12 метрів ні одна РЛС не бачить.
А по друге: з чого ви вирішили, що туди летів "бобер"? "Бобри" мабуть поховались на зиму по блекбоксам. А туди, думаю, летіло щось мілке, скоріше всього "рапунцель".
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31.01.2024 16:09 Відповісти
Не про то думаєш. Подумай краще чому ще раз по БАЛА не пальнули за 30 хвилин.
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31.01.2024 15:36 Відповісти
Бо не було чим?
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31.01.2024 15:38 Відповісти
В пусковій була лише одна ракета. Біда в москалів з ракетами до ППО. Віриш? Я ні.
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31.01.2024 15:47 Відповісти
Може, і з наявністю пускових теж біда?
Як і у нас, збивають здебільшого у прикордонні. Пройшли дрони кордон - і падають вже здебільшого через несправності.
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31.01.2024 15:49 Відповісти
Та прикинь одна ракета була на цілий комплекс який той завод прикривав. Пальнули побачили на моніторах що ціль продовжує рухатись в заданому напрямку. Почали молитись. І випросили таки в ***** що той дрон трішки недолетів хоч і впав на территорії і таки вибухнув але пошкодив лише три авто які згоріли. Ось так працює ППО в кацапів.
Або таки *******, як завжди.
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31.01.2024 16:00 Відповісти
Мій кум відрубав гусаку голову, а той вирвався і пролетів 50м та приземлився в сусідській бараболі
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31.01.2024 15:58 Відповісти
За чьто? (виють на болотах)
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31.01.2024 14:48 Відповісти
дивний вибір цілі - галімий "Нєвскій мазутний". Якщо вже летіли у тому напрямку, так краще на "КірішиНефтеоргсинтез", бо це на порядок жирніша ціль.
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31.01.2024 14:53 Відповісти
Он кацапам не жалко Іскандерів херячити по Кременчуцькому НПЗ який вже майже 2 роки не працює
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31.01.2024 14:58 Відповісти
річ не в тому, що жалко чи не жалко кацапам. Річ в тому, що значно ближче є ціла низка НПЗ з потужностями у переробці у десятки разів більше задрипаного "Невського мазутного" - Рязанський НПЗ (потужність 17,1 млн. тонн нафти на рік), від кордону 470 км; Волгоградський НПЗ (12,6 млн т, при потужності завода 15,7 млн т/рік), від Великого Бурлука по прямій 550 км; Саратовський НПЗ (7 млн тон нафти на рік), від кордону 600 км. Я вже не кажу про Самарську групу НПЗ, яка має сумарну потужність на рік біля 25 млн тон нафти, і при тому все ж трохи ближче чим підєрський "нєвський".
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31.01.2024 15:19 Відповісти
Діло в тому що тих цілей які ти перерахував треба летіть через лінію фронту А північ у нас відкрита - бо Лука всі свої ЗРК робочі та ракети кацапам віддав Тобто Білорусь стала "прохідним двором" Літай - не хочу!
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31.01.2024 17:03 Відповісти
ніт, до тих цілей які я перерахував, не треба летіти через лінію фронту. І навіть через Білорусь не треба, просто через кордон "літай-не хочу".
Через лінію фронту треба летіти до Ільського НПЗ, або Туапсинського НПЗ, або Афіпського НПЗ, в які вже прилітало.
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31.01.2024 17:28 Відповісти
Вартість пуску однієі ракеті С 400 становить $ 3 млн.

Вартість одного дрона до $20 тис.
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31.01.2024 14:54 Відповісти
Та це звіздьош галімий.
Летів той дрон, ніхто його не збивав, - казку про його підбиття з С-400 придумали на колініці щоб путріотам не так обідно було за вялічіє...
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31.01.2024 15:03 Відповісти
по дронам з "тріумфу" ніхто не шмаляє. Не треба вірити у казки для кацапського насєлєнія.
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31.01.2024 15:20 Відповісти
Скк, яка ж краса рускіє новасті - "збитий зі С-400 дрон, дотягнув до НПЗ, знищив 3 цистерни але патєрь нєт, всьо патушілі".
Хтось питає чого вони дохнуть і лізуть знаючи що здохнуть? А уявіть рівень IQ істот яким заходять такі казки...
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31.01.2024 14:55 Відповісти
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31.01.2024 15:34 Відповісти
 
 