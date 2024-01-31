Україна втретє за тиждень атакувала НПЗ у Росії, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна з середини січня вже 6 разів атакувала нафтопереробні заводи на території Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Moscow Times.
За словами губернатора Олександра Беглова, у ніч проти 31 січня БПЛА впав на території нафтопереробного заводу. Це сталося у "зоні зливу мазуту" на промисловому майданчику.
За словами губернатора, суттєвої шкоди майну нібито заподіяно не було.
Російські ЗМІ зазначають, що БПЛА було підбито із ЗРК С-400 над Колпіно о 4:20, а о 4:50 він долетів до НПЗ на Глухоозерському шосе і впав на територію підприємства "Невський мазут" (розташований приблизно в 20 км від Колпіно).
Через падіння БПЛА спалахнули три порожні цистерни, але пожежу нібито швидко загасили. Також було пошкоджено кілька припаркованих автомобілів. Під час атаки БПЛА аеропорт Пулково припиняв прийом та відправлення рейсів з 3:53 до 5:11 ранку.
"Це вже третя атака на нафтовий завод у Росії за тиждень і шоста - із середини місяця. 29 січня в Ярославлі безпілотник упав на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" та викликав пожежу. Дрон знайшли поруч із установкою для гідрокрекінгу.
25 січня дрон ударив по Туапсинському НПЗ "Роснефти". Виникла пожежа, згоріла вакуумна установка. В результаті підприємство виявилося паралізованим. За словами джерел, швидко відновити виробництво воно не зможе: ремонт орієнтовно триватиме до кінця лютого - початку березня.
21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу", - пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
Вже заради тільки цього варто продовжувати запускати "фанеру" по дирляндії.
Те, що малий дрон може летіти після вибуху ЗКР десь поряд, правда. Було тут відео, як "Тор" намагався збити наш FPV. Вибух був дуже близько, але шрапнель не зачепила малу ціль, і дрон вразив пускову.
Та русня, знаючи цінність своїх НПЗ, буде пуляти навіть по "примарам" на радарі.
Пам'ятаєте істерію з повітряними кульками? Ті відбивачі були десь з квадрокоптер розмірами, а радарам нашим заважали.
А по друге: з чого ви вирішили, що туди летів "бобер"? "Бобри" мабуть поховались на зиму по блекбоксам. А туди, думаю, летіло щось мілке, скоріше всього "рапунцель".
Як і у нас, збивають здебільшого у прикордонні. Пройшли дрони кордон - і падають вже здебільшого через несправності.
Або таки *******, як завжди.
Через лінію фронту треба летіти до Ільського НПЗ, або Туапсинського НПЗ, або Афіпського НПЗ, в які вже прилітало.
Вартість одного дрона до $20 тис.
Летів той дрон, ніхто його не збивав, - казку про його підбиття з С-400 придумали на колініці щоб путріотам не так обідно було за вялічіє...
Хтось питає чого вони дохнуть і лізуть знаючи що здохнуть? А уявіть рівень IQ істот яким заходять такі казки...