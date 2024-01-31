УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11406 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
605 7
збитки (236) екологія (926) Денис Шмигаль (2723)

Росія завдала довкіллю України збитків на 2,2 трлн грн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каховська

Від початку повномасштабного вторгнення ворог завдав українському довкіллю шкоди на 2,2 трлн грн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що, за інформацією Міндовкілля, за час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тис. російських злочинів проти екології.

"Ворог завдав нам збитків на суму 2,2 трлн грн. Сотні тисяч квадратних кілометрів української землі, за даними Міністерства економіки, потенційно забруднені мінами та снарядами", - наголосив Шмигаль.

Він наголосив, що спільна мета України й партнерів - змусити агресора заплатити за всі здійсненні злочини, зокрема злочини проти довкілля.

Також читайте: Початок прийому заяв до Реєстру збитків, завданих Росією, очікується навесні 2024 року, - Мін’юст

"Принцип "Росія заплатить" для нас є надзвичайно важливим і фундаментальним. Очікуємо на дієві рішення з боку Європейського Союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси РФ на допомогу Україні", - підкреслив прем’єр.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
який він розумний - аж страшно.........
показати весь коментар
31.01.2024 13:51 Відповісти
а ваша зелёная шобла нанесла убытков на десятки триллионов
показати весь коментар
31.01.2024 14:01 Відповісти
Ну так, вони ж , зелені потвори, до цього аж ніяк не причетні. Мабуть теж повинні заплатити .
І ресурси їм не можна надавати, бо як зазвичай вкрадуть
показати весь коментар
31.01.2024 14:02 Відповісти
Шмигаль! Де Загальна сума усіх збитків України на сьогодні?!

Чьмк тільки довкілля?!
Де уся решта? Домівки, майно громадян, інфраструктура міст? Тощо?

Чого ти тягешь, бездар?!

Украіна вже давно повинна знати які втрати в $. Та казати про це світу!
Це буде сума Репарації.

Параша вже сьогодні повинна знати- скільки їй надо платити. Вона хоче переговорів?
Дайте їй цю цифру у тріліонах $.
хай рахують скільки років? Та скільки поколінь росіян повинні платити за агресію ху&ла!
показати весь коментар
31.01.2024 14:48 Відповісти
З росією по збиткам може змагатися лише Шмигаль та його довбаний уряд. Форвардом там звичайно він сам та Гетманцев.
показати весь коментар
31.01.2024 14:58 Відповісти
я бы сказал что сумму надо умножить на 1000
показати весь коментар
31.01.2024 15:14 Відповісти
можно смело умножать на 50
показати весь коментар
31.01.2024 18:14 Відповісти
 
 