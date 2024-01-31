Росія завдала довкіллю України збитків на 2,2 трлн грн, - Шмигаль
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Від початку повномасштабного вторгнення ворог завдав українському довкіллю шкоди на 2,2 трлн грн.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що, за інформацією Міндовкілля, за час повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тис. російських злочинів проти екології.
"Ворог завдав нам збитків на суму 2,2 трлн грн. Сотні тисяч квадратних кілометрів української землі, за даними Міністерства економіки, потенційно забруднені мінами та снарядами", - наголосив Шмигаль.
Він наголосив, що спільна мета України й партнерів - змусити агресора заплатити за всі здійсненні злочини, зокрема злочини проти довкілля.
"Принцип "Росія заплатить" для нас є надзвичайно важливим і фундаментальним. Очікуємо на дієві рішення з боку Європейського Союзу, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси РФ на допомогу Україні", - підкреслив прем’єр.
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І ресурси їм не можна надавати, бо як зазвичай вкрадуть
Чьмк тільки довкілля?!
Де уся решта? Домівки, майно громадян, інфраструктура міст? Тощо?
Чого ти тягешь, бездар?!
Украіна вже давно повинна знати які втрати в $. Та казати про це світу!
Це буде сума Репарації.
Параша вже сьогодні повинна знати- скільки їй надо платити. Вона хоче переговорів?
Дайте їй цю цифру у тріліонах $.
хай рахують скільки років? Та скільки поколінь росіян повинні платити за агресію ху&ла!