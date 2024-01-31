Россия нанесла окружающей среде Украины ущерб на 2,2 трлн грн, - Шмыгаль
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С начала полномасштабного вторжения враг нанес украинской окружающей среде ущерб на 2,2 трлн грн.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что, по информации Минприроды, за время полномасштабного вторжения зафиксировано почти 3,6 тыс. российских преступлений против экологии.
"Враг нанес нам ущерб на сумму 2,2 трлн грн. Сотни тысяч квадратных километров украинской земли, по данным Министерства экономики, потенциально загрязнены минами и снарядами", - подчеркнул Шмыгаль.
Он подчеркнул, что общая цель Украины и партнеров – заставить агрессора заплатить за все совершенные преступления, в том числе преступления против окружающей среды.
"Принцип "Россия заплатит" для нас чрезвычайно важен и фундаментален. Ожидаем действенных решений со стороны Европейского Союза, США и других стран, которые позволят направить ресурсы РФ на помощь Украине", - подчеркнул премьер.
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І ресурси їм не можна надавати, бо як зазвичай вкрадуть
Чьмк тільки довкілля?!
Де уся решта? Домівки, майно громадян, інфраструктура міст? Тощо?
Чого ти тягешь, бездар?!
Украіна вже давно повинна знати які втрати в $. Та казати про це світу!
Це буде сума Репарації.
Параша вже сьогодні повинна знати- скільки їй надо платити. Вона хоче переговорів?
Дайте їй цю цифру у тріліонах $.
хай рахують скільки років? Та скільки поколінь росіян повинні платити за агресію ху&ла!