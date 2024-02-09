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Дрони СБУ вночі атакували два російські НПЗ, - джерела

ільський

Вночі у Краснодарському краї РФ було атаковано два нафтопереробних заводи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, безпілотники СБУ атакували одразу два НПЗ у Краснодарському краї - Ільський та Афіпський.

На Ільському НПЗ виникла велика пожежа, було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік та вартістю $50 млн. Без неї росіяни не зможуть виробляти дизпаливо для військових потреб.

Ільський нафтопереробний завод
Ільський НПЗ

Щодо Афіпського НПЗ - БПЛА влучили у завод, наслідки наразі уточнюються.

Афіпський нафтопереробний завод
Афіпський НПЗ

Ільський та Афіпський НПЗ знаходяться на відстані близько 20 км один від одного. У соцмережах повідомляли, що росіяни навіть були змушені піднімати літаки в небо.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року СБУ вже атакувала дронами Афіпський НПЗ.

Читайте: Наслідки ударів безпілотників по НПЗ у Росії та санкцій: Експорт російського бензину падає, ціни – ростуть

Автор: 

НПЗ (588) росія (65146) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+31
Так повинна горіти вся росія 😡
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09.02.2024 12:06
+28
Ето очень очень хорошо. Рашка должна гореть притом вся от НПЗ, електростанций и газопроводов до полей с урожаем. А то рашисты думали что война ето где то далеко и их не коснется.
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09.02.2024 12:13
+25
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09.02.2024 12:09
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Так повинна горіти вся росія 😡
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09.02.2024 12:06 Відповісти
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09.02.2024 12:09 Відповісти
аплодую, єдина відповідь раші - палити все, навіть те, що апріорі не горить
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09.02.2024 12:25 Відповісти
не горить і не тоне.
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10.02.2024 08:35 Відповісти
Ето очень очень хорошо. Рашка должна гореть притом вся от НПЗ, електростанций и газопроводов до полей с урожаем. А то рашисты думали что война ето где то далеко и их не коснется.
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09.02.2024 12:13 Відповісти
YESSS!!! ******!!!
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09.02.2024 12:14 Відповісти
дякую, посмикав!
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09.02.2024 12:17 Відповісти
Шо з їбалом кнурособаки?
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09.02.2024 12:22 Відповісти
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09.02.2024 12:27 Відповісти
Плавиться кощеїва голка потихеньку.
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09.02.2024 12:41 Відповісти
▪️на Ільському НПЗ - велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік (50 млн доларів США). Ворог тепер не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб.
▪️Афіпський завод - безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.
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09.02.2024 12:46 Відповісти
Відстань об'єктів ~ 20 км один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були піднімати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.
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09.02.2024 12:48 Відповісти
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09.02.2024 12:52 Відповісти
НПЗ,нафтобази газогони, термінали хороші цілі, навіть від невеликого вогника може розпочатися велика пожежа яка руйнує обладнання,для заміни якого потрібні місяці. Чим менше плива у рф тим менш активна їх військова логістика.
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09.02.2024 13:40 Відповісти
а якщо свердловина - то взагалі не погасити
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09.02.2024 13:54 Відповісти
Якщо пошкодити НПЗ, нафтопроводи та морські термінали для експорту то кацапам самим доведеться їх заглушити бо куди вони подінуть видобуті вуглеводні..
Зараз по Чорному морю кожен день курсують наливні танкери з російською нафтою..
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09.02.2024 14:03 Відповісти
І звідкіля ви взяли шо свердловину яку підпалили не можна загасить? Бо якшо ви праві то в Кувейті дотеперка мають горіти сотні свердловин - але чогось вони вже 30 років як погашенні .
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09.02.2024 15:53 Відповісти
можна але дуже складно та довго
батько розповідав, він працював у укгеофізиці
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09.02.2024 16:41 Відповісти
Складно коли нафта сама під тиском з землі поступає - а коли її викачують то напевно вже не так і складно ( насос перестав працювати і нафта більше не надходить і пожежа усе ).
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09.02.2024 17:04 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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09.02.2024 17:11 Відповісти
Довботятли спочатку зробили замість того шоб спочатку подумати - подібне траплялося і буде траплятися. Це шо якимсь чином заперечує те шо я друкував ?
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09.02.2024 17:21 Відповісти
газ пре під тиском його не викачують
в срасії нафта також пре, то в техасі качають
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10.02.2024 06:57 Відповісти
Шановний дописувачу ваш комент показує рівень знань по темі яку ми обговорюємо - я нуб в цій темі але ви НУБИЩЕ , такшо щасти вам а я пшов .
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10.02.2024 08:25 Відповісти
та й ви не хворійте !😇
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10.02.2024 09:46 Відповісти
Где-то писали, что американцы в Кувейте, после ухода Хусейна, скважины тушили в течение года. Учитывая ************* и криворукость кацапов то они их точно никогда не потушат.
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10.02.2024 11:04 Відповісти
Надо в Новоросийске нефтяной теминал КОНЧАТЬ . Он входит в тройку КРУПНЕЙШИХ в РФ .
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09.02.2024 14:04 Відповісти
Запретили партнёры. Казахская нефть якобы идет
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09.02.2024 14:21 Відповісти
у нас у самих нафта на Угорщину ы Словакыв прокачуэться
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09.02.2024 16:41 Відповісти
Починати палити рашистські НПЗ потрібно було, ще 2 роки тому. І не по 1 -2 дрона, а так, щоб згоріло все і про відновлення виробництва не було й мови.
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09.02.2024 21:18 Відповісти
шашлычек однако.
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10.02.2024 06:21 Відповісти
І побільше таких новин, і побільше. Пігулки від жадоби - не пропонуйте.
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10.02.2024 08:30 Відповісти
до сраки..
поодинокі удари дуже вагомої шкоди ворогу не несуть.
Ці удари потрібні, але це не перелом...
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10.02.2024 09:41 Відповісти
 
 