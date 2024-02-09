Дрони СБУ вночі атакували два російські НПЗ, - джерела

Вночі у Краснодарському краї РФ було атаковано два нафтопереробних заводи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Так, безпілотники СБУ атакували одразу два НПЗ у Краснодарському краї - Ільський та Афіпський.

На Ільському НПЗ виникла велика пожежа, було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік та вартістю $50 млн. Без неї росіяни не зможуть виробляти дизпаливо для військових потреб.

Ільський НПЗ

Щодо Афіпського НПЗ - БПЛА влучили у завод, наслідки наразі уточнюються.

Афіпський НПЗ

Ільський та Афіпський НПЗ знаходяться на відстані близько 20 км один від одного. У соцмережах повідомляли, що росіяни навіть були змушені піднімати літаки в небо.

Нагадаємо, в жовтні 2023 року СБУ вже атакувала дронами Афіпський НПЗ.

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