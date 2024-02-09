Дрони СБУ вночі атакували два російські НПЗ, - джерела
Вночі у Краснодарському краї РФ було атаковано два нафтопереробних заводи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Так, безпілотники СБУ атакували одразу два НПЗ у Краснодарському краї - Ільський та Афіпський.
На Ільському НПЗ виникла велика пожежа, було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік та вартістю $50 млн. Без неї росіяни не зможуть виробляти дизпаливо для військових потреб.
Щодо Афіпського НПЗ - БПЛА влучили у завод, наслідки наразі уточнюються.
Ільський та Афіпський НПЗ знаходяться на відстані близько 20 км один від одного. У соцмережах повідомляли, що росіяни навіть були змушені піднімати літаки в небо.
Нагадаємо, в жовтні 2023 року СБУ вже атакувала дронами Афіпський НПЗ.
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▪️Афіпський завод - безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.
Зараз по Чорному морю кожен день курсують наливні танкери з російською нафтою..
батько розповідав, він працював у укгеофізиці
в срасії нафта також пре, то в техасі качають
поодинокі удари дуже вагомої шкоди ворогу не несуть.
Ці удари потрібні, але це не перелом...