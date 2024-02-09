У Росії вночі знову горів НПЗ. ВIДЕО

У ніч на п’ятницю в Сіверському районі Краснодарського краю Росії горів Ільський нафтопереробний завод. Місцеві перед займанням чули звуки вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські Telegram-канали.

Зокрема зазначається, що пожежа сталася приблизно о 2-й годині ночі. Наразі пожежа загашена. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

"До 3 години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає. На місці продовжують роботу оперативні та екстрені служби, які завершують ліквідацію НП та встановлять причини події", - повідомили рятувальники.

За даними російських ТГ-каналів причиною пожежі стала атака безпілотника. За словами місцевих жителів, дрон звалився на території Ільського нафтопереробного заводу близько 2-ї години ночі.

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