У Росії вночі знову горів НПЗ. ВIДЕО
У ніч на п’ятницю в Сіверському районі Краснодарського краю Росії горів Ільський нафтопереробний завод. Місцеві перед займанням чули звуки вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські Telegram-канали.
Зокрема зазначається, що пожежа сталася приблизно о 2-й годині ночі. Наразі пожежа загашена. Постраждалих внаслідок пожежі немає.
"До 3 години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає. На місці продовжують роботу оперативні та екстрені служби, які завершують ліквідацію НП та встановлять причини події", - повідомили рятувальники.
За даними російських ТГ-каналів причиною пожежі стала атака безпілотника. За словами місцевих жителів, дрон звалився на території Ільського нафтопереробного заводу близько 2-ї години ночі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Видео https://t.me/operativnoZSU/135621