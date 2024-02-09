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13 006 21

У Росії вночі знову горів НПЗ. ВIДЕО

У ніч на п’ятницю в Сіверському районі Краснодарського краю Росії горів Ільський нафтопереробний завод. Місцеві перед займанням чули звуки вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили російські Telegram-канали.

Зокрема зазначається, що пожежа сталася приблизно о 2-й годині ночі. Наразі пожежа загашена. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

"До 3 години ночі відкрите горіння було оперативно ліквідовано службами заводу. Постраждалих немає. На місці продовжують роботу оперативні та екстрені служби, які завершують ліквідацію НП та встановлять причини події", - повідомили рятувальники.

За даними російських ТГ-каналів причиною пожежі стала атака безпілотника. За словами місцевих жителів, дрон звалився на території Ільського нафтопереробного заводу близько 2-ї години ночі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів безпілотників по НПЗ у Росії та санкцій: Експорт російського бензину падає, ціни – ростуть

Автор: 

НПЗ (588) пожежа (4330) росія (65191)


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Топ коментарі
+28
і треба було ото нападати на Україну? Що вона вам зробила? Дурні
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09.02.2024 06:34
+21
Тубільне населення вже починає розпізнавати звуки дрона - це добрии знак
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09.02.2024 06:41
+12
Де ж тепер москалю сімьорку заправляти щож ви робите.
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09.02.2024 06:41
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і треба було ото нападати на Україну? Що вона вам зробила? Дурні
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09.02.2024 06:34 Відповісти
москалю не вистачало гострих відчуттів!..
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09.02.2024 13:34 Відповісти
Де ж тепер москалю сімьорку заправляти щож ви робите.
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09.02.2024 06:41 Відповісти
Тубільне населення вже починає розпізнавати звуки дрона - це добрии знак
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09.02.2024 06:41 Відповісти
За годину загасили? Що там будЬОнов підпалив - сарай якийсь?
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09.02.2024 06:49 Відповісти
Кацапам вірити - себе не поважати. Хлапок, задьімленіє...
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09.02.2024 07:51 Відповісти
злізь з канапи і подився - існує ролік... завод скоро не запрацює... і ремонт - окрема розмова по коштам.... кидатися лайном - велика справа...
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09.02.2024 09:22 Відповісти
А ну як так, то піду помолюсь за святого будЬОного і свічку поставлю за упокой.
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09.02.2024 09:30 Відповісти
Загорелась установка первичной обработки нефти (с)
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09.02.2024 11:39 Відповісти
Героям слава!!!
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09.02.2024 06:56 Відповісти
Хорошо горит

Видео https://t.me/operativnoZSU/135621
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09.02.2024 06:59 Відповісти
А скоро ще й благодатний вогонь підтягнеться...
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09.02.2024 07:00 Відповісти
Дрон с Aliexpress спалил сарай
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09.02.2024 07:02 Відповісти
Фсьо сбіта, патєрь нєт. Згорів сарай - гори і хата.
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09.02.2024 07:46 Відповісти
НПЗ героически отразил все летящие на него объекты, потерь и задымлений не обнаружено!
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09.02.2024 08:26 Відповісти
класний комент, дякую
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09.02.2024 09:23 Відповісти
Каци збили український дрон черговим НПЗ. Молодці, не зупиняйтеся!
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09.02.2024 08:42 Відповісти
Дрончик літав-літав і звалився...
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09.02.2024 09:23 Відповісти
Это шикарная традиция. Каждую ночь , пожар на НПЗ.
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09.02.2024 11:44 Відповісти
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09.02.2024 11:45 Відповісти
Хоч одна приємна новина.
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09.02.2024 12:05 Відповісти
 
 