Ночью дроны СБУ атаковали три нефтеперерабатывающих завода в России, - СМИ

В ночь на 13 марта СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - в Рязани, а также в Кстово (Нижнегородская область) и Киришах (Ленинградская область).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил источник в правоохранительных органах.

Источники подтверждают, что эти атаки - продолжение ряда спецопераций по вражеским НПЗ, ранее начатым Службой безопасности.

"Мы системно реализуем подробно просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", – добавляет источник.

Собеседник отметил, что, судя по видео в сети, последствия атаки были достаточно существенными. Кстати, атакуемые сегодня НПЗ входят в пятерку крупнейших заводов в РФ.

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Как сообщалось, в ночь на среду, 13 марта, дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани.