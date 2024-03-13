Ночью дроны СБУ атаковали три нефтеперерабатывающих завода в России, - СМИ
В ночь на 13 марта СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - в Рязани, а также в Кстово (Нижнегородская область) и Киришах (Ленинградская область).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил источник в правоохранительных органах.
Источники подтверждают, что эти атаки - продолжение ряда спецопераций по вражеским НПЗ, ранее начатым Службой безопасности.
"Мы системно реализуем подробно просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", – добавляет источник.
Собеседник отметил, что, судя по видео в сети, последствия атаки были достаточно существенными. Кстати, атакуемые сегодня НПЗ входят в пятерку крупнейших заводов в РФ.
Как сообщалось, в ночь на среду, 13 марта, дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани.
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То, шо доХтур приписав - по одному НПЗ з ранку на тощак і запити водою!
- В городе Кстово всё очень ...непросто
"Приїхав до Ізраїлю турист У аеропорту йому задають питання:
- Мета прибуття до країни?
- Хочу об"їхать весь Ізраїль і побачить його з сідла велосипеда...
- А після обіду що робить будете?...
У центрі від 12 до 20 км, у Галілеї та в Негеві 30-40 км.
А з півночі на південь 450 км...???