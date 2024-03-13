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Ночью дроны СБУ атаковали три нефтеперерабатывающих завода в России, - СМИ

рязань

В ночь на 13 марта СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - в Рязани, а также в Кстово (Нижнегородская область) и Киришах (Ленинградская область).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил источник в правоохранительных органах.

Источники подтверждают, что эти атаки - продолжение ряда спецопераций по вражеским НПЗ, ранее начатым Службой безопасности.

"Мы системно реализуем подробно просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача – лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", – добавляет источник.

Собеседник отметил, что, судя по видео в сети, последствия атаки были достаточно существенными. Кстати, атакуемые сегодня НПЗ входят в пятерку крупнейших заводов в РФ.

Смотрите также: Россияне наблюдают за атакой дронов на НПЗ в Рязани: "Такого не было них#я! Въ#бал! Вот еще один, бл#, нах#й! В то же место!". ВИДЕО

Как сообщалось, в ночь на среду, 13 марта, дроны атаковали Воронежскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Липецкую области России, а также нефтезавод в Рязани.

Автор: 

НПЗ (242) россия (96018) СБУ (19983) дроны (4049)


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Топ комментарии
+11
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13.03.2024 11:19
+8
Найкращі ліки для підвищення тонусу на день!
То, шо доХтур приписав - по одному НПЗ з ранку на тощак і запити водою!
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13.03.2024 11:12
+6
Бог любить тріицю
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13.03.2024 11:09
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Бог любить тріицю
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13.03.2024 11:09 Ответить
Найкращі ліки для підвищення тонусу на день!
То, шо доХтур приписав - по одному НПЗ з ранку на тощак і запити водою!
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13.03.2024 11:12 Ответить
- Как там в Кстово?
- В городе Кстово всё очень ...непросто
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13.03.2024 11:12 Ответить
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13.03.2024 11:16 Ответить
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13.03.2024 11:19 Ответить
Анекдот на днях розказали:
"Приїхав до Ізраїлю турист У аеропорту йому задають питання:
- Мета прибуття до країни?
- Хочу об"їхать весь Ізраїль і побачить його з сідла велосипеда...
- А після обіду що робить будете?...
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13.03.2024 11:31 Ответить
Зі сходу на захід приблизно так.
У центрі від 12 до 20 км, у Галілеї та в Негеві 30-40 км.
А з півночі на південь 450 км...???
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13.03.2024 11:38 Ответить
Ну це ж АНЕКДОТ!!!
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13.03.2024 11:53 Ответить
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13.03.2024 11:16 Ответить
Мокші в своїх пабліках вже обговорюють перезід на дров'яні двигуни, не вірять в своє пво)
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13.03.2024 11:27 Ответить
"А мені подобається, як воно горить, вибухає. Всі бігають метушацця" (с) 😁😁😁
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13.03.2024 11:29 Ответить
СБУ позакривайте заправки рашистів на території України.
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13.03.2024 11:29 Ответить
О, ето дело. ***** на больной мозоль наступили. Еще бы РДК вместо сидеть в какой то деревне лучше распространились по рашке и начали нефте и газопроводы подрывать, а так же аеродромы кошмарить которые мы не можем достать дронами с Украины
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13.03.2024 11:33 Ответить
К тому же ето еще хорошо в том что Бульбофюрер который сейчас колеблется вступать ему в открытую в войну с Украиной или нет видит что будет в етом случае с его Мозырским НПЗ и другими и так не многочисленными предприятиями. Если рашку за тысячи километров так кошмарим то от Беларашки тем более ничего не останется.

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13.03.2024 11:40 Ответить
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13.03.2024 12:07 Ответить
Хотя бы один раз направьте дроны на многоэтажку, на "мирно" спящих роZZиян.
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13.03.2024 13:07 Ответить
Нефтезаводы может прикрывать ПВО. А вот нефтепроводы - они длинные...
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13.03.2024 14:12 Ответить
 
 