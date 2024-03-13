Вночі дрони СБУ атакували три нафтопереробні заводи у Росії, - ЗМІ
У ніч на 13 березня СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи - в Рязані, а також у Кстово (Нижньогородська область) та Кірішах (Ленінградська область).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.
Джерела підтверджують, що ці атаки - продовження низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.
"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", - додає джерело.
Співрозмовник зазначив, що, судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні НПЗ входять до п'ятірки найбільших заводів у РФ.
Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 березня, дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані.
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То, шо доХтур приписав - по одному НПЗ з ранку на тощак і запити водою!
- В городе Кстово всё очень ...непросто
"Приїхав до Ізраїлю турист У аеропорту йому задають питання:
- Мета прибуття до країни?
- Хочу об"їхать весь Ізраїль і побачить його з сідла велосипеда...
- А після обіду що робить будете?...
У центрі від 12 до 20 км, у Галілеї та в Негеві 30-40 км.
А з півночі на південь 450 км...???