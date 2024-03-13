Вночі дрони СБУ атакували три нафтопереробні заводи у Росії, - ЗМІ

У ніч на 13 березня СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи - в Рязані, а також у Кстово (Нижньогородська область) та Кірішах (Ленінградська область).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.

Джерела підтверджують, що ці атаки - продовження низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", - додає джерело.

Співрозмовник зазначив, що, судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні НПЗ входять до п'ятірки найбільших заводів у РФ.

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Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 березня, дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані.