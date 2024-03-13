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Новини
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Вночі дрони СБУ атакували три нафтопереробні заводи у Росії, - ЗМІ

рязань

У ніч на 13 березня СБУ атакувала дронами одразу три нафтопереробні заводи - в Рязані, а також у Кстово (Нижньогородська область) та Кірішах (Ленінградська область).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.

Джерела підтверджують, що ці атаки - продовження низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію зі зменшення економічного потенціалу РФ. Наше завдання - позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які РФ направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", - додає джерело.

Співрозмовник зазначив, що, судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні НПЗ входять до п'ятірки найбільших заводів у РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни повідомляють про атаку дронів у кількох областях РФ: у Рязані пожежа на нафтозаводі, у Воронезькій області нібито знищено 30 безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, у ніч проти середи, 13 березня, дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані.

Автор: 

НПЗ (592) росія (65856) СБУ (12915) дрони (4844)


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Топ коментарі
+11
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13.03.2024 11:19
+8
Найкращі ліки для підвищення тонусу на день!
То, шо доХтур приписав - по одному НПЗ з ранку на тощак і запити водою!
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13.03.2024 11:12
+6
Бог любить тріицю
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13.03.2024 11:09
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Бог любить тріицю
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13.03.2024 11:09 Відповісти
Найкращі ліки для підвищення тонусу на день!
То, шо доХтур приписав - по одному НПЗ з ранку на тощак і запити водою!
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13.03.2024 11:12 Відповісти
- Как там в Кстово?
- В городе Кстово всё очень ...непросто
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13.03.2024 11:12 Відповісти
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13.03.2024 11:16 Відповісти
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13.03.2024 11:19 Відповісти
Анекдот на днях розказали:
"Приїхав до Ізраїлю турист У аеропорту йому задають питання:
- Мета прибуття до країни?
- Хочу об"їхать весь Ізраїль і побачить його з сідла велосипеда...
- А після обіду що робить будете?...
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13.03.2024 11:31 Відповісти
Зі сходу на захід приблизно так.
У центрі від 12 до 20 км, у Галілеї та в Негеві 30-40 км.
А з півночі на південь 450 км...???
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13.03.2024 11:38 Відповісти
Ну це ж АНЕКДОТ!!!
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13.03.2024 11:53 Відповісти
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13.03.2024 11:16 Відповісти
Мокші в своїх пабліках вже обговорюють перезід на дров'яні двигуни, не вірять в своє пво)
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13.03.2024 11:27 Відповісти
"А мені подобається, як воно горить, вибухає. Всі бігають метушацця" (с) 😁😁😁
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13.03.2024 11:29 Відповісти
СБУ позакривайте заправки рашистів на території України.
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13.03.2024 11:29 Відповісти
О, ето дело. ***** на больной мозоль наступили. Еще бы РДК вместо сидеть в какой то деревне лучше распространились по рашке и начали нефте и газопроводы подрывать, а так же аеродромы кошмарить которые мы не можем достать дронами с Украины
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13.03.2024 11:33 Відповісти
К тому же ето еще хорошо в том что Бульбофюрер который сейчас колеблется вступать ему в открытую в войну с Украиной или нет видит что будет в етом случае с его Мозырским НПЗ и другими и так не многочисленными предприятиями. Если рашку за тысячи километров так кошмарим то от Беларашки тем более ничего не останется.

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13.03.2024 11:40 Відповісти
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13.03.2024 12:07 Відповісти
Хотя бы один раз направьте дроны на многоэтажку, на "мирно" спящих роZZиян.
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13.03.2024 13:07 Відповісти
Нефтезаводы может прикрывать ПВО. А вот нефтепроводы - они длинные...
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13.03.2024 14:12 Відповісти
 
 