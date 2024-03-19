Bloomberg про дронові удари по російських НПЗ: Мінус 10-15% щоденної нафтопереробки

Внаслідок ударів українських дронів по російських НПЗ вдалося вивести з ладу потужності обсягом від 600 до 900 тисяч барелів, що становить від 10% до 15% щоденної нафтопереробки.

Про це заявив генеральний директор Gunvor Торбьорн Торнквіст, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

За його оцінками, було ведено з ладу близько 600 тисяч барелів.

Удари дронів вразили кілька заводів у Росії, деякі розташовані глибоко всередині її кордонів, внаслідок чого ф'ючерси на дизельне паливо зросли четверту сесію поспіль.

"Це важливо, тому що, очевидно, це відразу ж вдарить по експорту дистилятів. Тож це, ймовірно, скоротить експорт на пару сотень тисяч барелів", - сказав Торнквіст.

Gunvor була великим торговцем російською нафтою до вторгнення в Україну, але припинила торгівлю невдовзі після початку війни.

Тим часом, за оцінками JPMorgan Chase, внаслідок українських атак російські нафтопереробні потужності втратили близько 900 тисяч барелів на день. Для відновлення потужностей може пройти "кілька тижнів, а то й місяців", а удари додадуть приблизно 4 долари за барель премії за ризик до світових цін на нафту, зазначають аналітики.

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Атаки на НПЗ в Росії

З кожним днем українські дрони збільшують інтенсивність та частоту ударів по нафтопереробних потужностях Росії. З початку 20224 року безпілотники атакували вже 12 нафтопереробних заводів РФ.

21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу.

25 січня дрони СБУ атакували нафтопереробний завод у Туапсе. Після двох потужних вибухів почалася пожежа. Внаслідок цього було пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів - вакуумну та атмосферну колони.

У російському місті Ярославль вранці 29 січня було атаковано нафтопереробний завод компанії "Славнефть-ЯНОС". Місцеві жителі та працівник підприємства розповіли, що співробітників заводу тимчасово відпустили додому.

У ніч на 3 лютого у Росії спалахнула пожежа на волгоградському нафтопереробному заводі. За даними МНС, на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти. Згодом стало відомо, що підприємство атакували дрони СБУ.

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У ніч на 9 лютого горів Ільський нафтопереробний завод. Місцеві перед займанням чули звуки вибухів. Також пізніше стало відомо, що тієї ночі також був атакований Афіпський НПЗ. Обидва - у Краснодарському краї. Їх теж атакували дрони СБУ.

У ніч проти середи, 13 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязані. Зранку повідомили, про збиття безпілотника біля НПЗ у Киришському районі Ленінградської області, а також про атаку на НПЗ у Кстово (Нижньогородська область). Після атаки дронів у Ростовській області РФ зупинив роботу Новошахтинський НПЗ.

Вночі 15 березня зафіксовано прильот українського дрона на нафтопереробний завод у Калузькій області РФ.

Під ранок 16 березня невідомі безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області РФ. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Другий - Новокуйбишевський НПЗ.

17 березня у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ безпілотники атакували черговий НПЗ.