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Новини
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Bloomberg про дронові удари по російських НПЗ: Мінус 10-15% щоденної нафтопереробки

нафта

Внаслідок ударів українських дронів по російських НПЗ вдалося вивести з ладу потужності обсягом від 600 до 900 тисяч барелів, що становить від 10% до 15% щоденної нафтопереробки.

Про це заявив генеральний директор Gunvor Торбьорн Торнквіст, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Bloomberg.

За його оцінками, було ведено з ладу близько 600 тисяч барелів.

Удари дронів вразили кілька заводів у Росії, деякі розташовані глибоко всередині її кордонів, внаслідок чого ф'ючерси на дизельне паливо зросли четверту сесію поспіль.

"Це важливо, тому що, очевидно, це відразу ж вдарить по експорту дистилятів. Тож це, ймовірно, скоротить експорт на пару сотень тисяч барелів", - сказав Торнквіст.

Gunvor була великим торговцем російською нафтою до вторгнення в Україну, але припинила торгівлю невдовзі після початку війни.

Тим часом, за оцінками JPMorgan Chase, внаслідок українських атак російські нафтопереробні потужності втратили близько 900 тисяч барелів на день. Для відновлення потужностей може пройти "кілька тижнів, а то й місяців", а удари додадуть приблизно 4 долари за барель премії за ризик до світових цін на нафту, зазначають аналітики.

Також читайте: Через удари дронів по російських НПЗ світові ціни на нафту зросли

Атаки на НПЗ в Росії

З кожним днем українські дрони збільшують інтенсивність та частоту ударів по нафтопереробних потужностях Росії. З початку 20224 року безпілотники атакували вже 12 нафтопереробних заводів РФ.

21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу.

25 січня дрони СБУ атакували нафтопереробний завод у Туапсе. Після двох потужних вибухів почалася пожежа. Внаслідок цього було пошкоджено установку первинної обробки нафтопродуктів - вакуумну та атмосферну колони.

У російському місті Ярославль вранці 29 січня було атаковано нафтопереробний завод компанії "Славнефть-ЯНОС". Місцеві жителі та працівник підприємства розповіли, що співробітників заводу тимчасово відпустили додому.

У ніч на 3 лютого у Росії спалахнула пожежа на волгоградському нафтопереробному заводі. За даними МНС, на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти. Згодом стало відомо, що підприємство атакували дрони СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Reuters про дронову атаку на НПЗ "Роснефті" в Рязані: втратив 70% потужності

У ніч на 9 лютого горів Ільський нафтопереробний завод. Місцеві перед займанням чули звуки вибухів. Також пізніше стало відомо, що тієї ночі також був атакований Афіпський НПЗ. Обидва - у Краснодарському краї. Їх теж атакували дрони СБУ.

У ніч проти середи, 13 березня, безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязані. Зранку повідомили, про збиття безпілотника біля НПЗ у Киришському районі Ленінградської області, а також про атаку на НПЗ у Кстово (Нижньогородська область). Після атаки дронів у Ростовській області РФ зупинив роботу Новошахтинський НПЗ.

Вночі 15 березня зафіксовано прильот українського дрона на нафтопереробний завод у Калузькій області РФ.

Під ранок 16 березня невідомі безпілотники атакували два НПЗ у Самарській області РФ. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Другий - Новокуйбишевський НПЗ.

17 березня у Слов’янську-на-Кубані Краснодарського краю РФ безпілотники атакували черговий НПЗ.

Автор: 

нафта (5591) НПЗ (592) росія (66060) дрони (4903)


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Топ коментарі
+9
Там головне - навіть не у "процентах" втрат виробництва А у "плечі доставки" продукції! Можна зберегти велику кількість "процентів" виробництва у Сибіру чи Башкирії Але ту продукцію звідти ще привезти треба до лінії фронту та у головні сільськогосподарські райони! Нафтопроводи женуть у європейську частину РФ сиру нафту А третина потужностей там - зруйнована Паливопроводів трансматерикових в РФ немає Тобто треба везти залізницею А це - значне навантаження на неї! Та й ешелони з пальним - теж є "військовими цілями" - чернігівці підтвердять Один удар "Байрактара" у березні 2022-го по ешелону пального - і наступ на Київ спинився! (надіюся - оператори БПЛА отримали за це достойну нагороду!)
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19.03.2024 09:35 Відповісти
+7
Є побоювання, що це була чисто "акція до виборів Уйла" і наступних атак можна дооооовго НЕ чекати...
Ну, подивимося тиждень-другий.
Хоч, надіюсь, що я помиляюсь...
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19.03.2024 09:38 Відповісти
+4
Давно вже треба було завдавати удари і готувати диверсійні групи, щоб знищувати нафто- і газопроводи магістральні. Це ж займатиме в них тривалий час, постійно відновлювати їх цілісність і запускати в роботу знову.
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19.03.2024 09:34 Відповісти
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Щось перерва, непорядок, знову дали відбій, ждуть коли кацапи пво підтянуть
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19.03.2024 09:32 Відповісти
бо бензин почав у нас дорожчати)
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19.03.2024 09:43 Відповісти
А ви думаєте для чого сенатор Ліндсі Грем в Україну навідувався? Точно не для запевнень у військовій допомозі від США
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19.03.2024 09:55 Відповісти
Давно вже треба було завдавати удари і готувати диверсійні групи, щоб знищувати нафто- і газопроводи магістральні. Це ж займатиме в них тривалий час, постійно відновлювати їх цілісність і запускати в роботу знову.
показати весь коментар
19.03.2024 09:34 Відповісти
Там головне - навіть не у "процентах" втрат виробництва А у "плечі доставки" продукції! Можна зберегти велику кількість "процентів" виробництва у Сибіру чи Башкирії Але ту продукцію звідти ще привезти треба до лінії фронту та у головні сільськогосподарські райони! Нафтопроводи женуть у європейську частину РФ сиру нафту А третина потужностей там - зруйнована Паливопроводів трансматерикових в РФ немає Тобто треба везти залізницею А це - значне навантаження на неї! Та й ешелони з пальним - теж є "військовими цілями" - чернігівці підтвердять Один удар "Байрактара" у березні 2022-го по ешелону пального - і наступ на Київ спинився! (надіюся - оператори БПЛА отримали за це достойну нагороду!)
показати весь коментар
19.03.2024 09:35 Відповісти
Є побоювання, що це була чисто "акція до виборів Уйла" і наступних атак можна дооооовго НЕ чекати...
Ну, подивимося тиждень-другий.
Хоч, надіюсь, що я помиляюсь...
показати весь коментар
19.03.2024 09:38 Відповісти
А если какой-нибудь "частный доброволец" по личной инициативе по мозырю дроном захерачит, то что тогда с драниками еще воевать придется?
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19.03.2024 09:42 Відповісти
Мені ось що цікаво.
Якщо зєля свідомий зрадник і кацапський агент, чому досі не припинені удари по російських НПЗ?
Вони ж наносять реальну шкоду росії, і триває це вже навіть не один місяць.
Чому куратори через д'Єрьмака ніяк не дадуть наказ прєкратіть бєзобразіє?
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19.03.2024 09:43 Відповісти
Навіть вбивство спідозного зека на фронті є нанесенням реальної шкоди.
А свідомий зрадник не обов'язково кацапський агент.Бо я впевнений що публіцистику Дмитра Донцова Зе не сприймає. Для нього Україна як держава українців це щось чуже. Як і для Арестовича.
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19.03.2024 10:09 Відповісти
,ze і без цього вже багато шкоди Україні наробив і продовжує
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19.03.2024 10:22 Відповісти
А куди йому діватися? Зеленьський про все в Омані домовився що Україна відведе війська, розмунує Південь і акваторію Маріупольского порту, припинить фінансувати ракетні програми, повнерне до влади менджерів Януковича, почне пепеслідувати активістів майдану, а росія пообійяє не нападати на Україну. Зеля думав зрадою національних інтересів і роззброєння України купити у путіна "мир в очах" і " кінець війни в голові".
А коли зрозумів що йго, лоха кварталівського примітивни обвели круг палтця- "задєлався патрійотом", із тягарем демїсятків тисяч жертв за душею..
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19.03.2024 13:16 Відповісти
Ну і маячня. Тебе, мабуть, знайшли в лісі та виховали коментатори з Цензора?
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20.03.2024 18:52 Відповісти
Так а що, подоляківський, не подобається вашій сворі правда, пече ?
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20.03.2024 20:08 Відповісти
Гарний тест для "пекельних" санкцій.
Самі кацапи проваландаються з ремонтом та поновлення виробничих потужностей місяці, а може й роки. Чи схоже пересічний європеєць в цей час плати додаткові 10÷30 центів за літр палива?
Чи буде як зі скрапленим газом, коли "санкції" призвели до значного зростання російського експорту.
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19.03.2024 09:43 Відповісти
На помойке Мавзолейного Концлагеря 35 НПЗ по факту в работе еще 20 из них... Слава дрону Камикадзе,птичка невеличка 🕊️🕊️🕊️💥💥💥працює файно🔥🔥🔥🔱🔱🔱🥇🥇🥇
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19.03.2024 10:14 Відповісти
Удари по російській технологічній інфраструктурі, очевидно, є найлогічнішою стратегією для ЗСУ та чи не єдиним засобом змусити Путіна серйозно задуматися про перемир'я. Поки що складно сказати, наскільки успішними вони будуть
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19.03.2024 10:26 Відповісти
Про це заявив генеральний директор Gunvor Торбьорн Торнквіст Джерело:
**********
Гунвор, - це кацапська корпорація, котра належить другу путєна Тімченку. У самого Тімченка, наскільки відомо, крім кацапського, є також фінське громадянство.
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19.03.2024 10:32 Відповісти
Бейте еще и по спирт-заводам - вызывайте бунт!
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19.03.2024 12:43 Відповісти
 
 