Росіянин вражений моментом прильоту українського ударного дрона на НПЗ у Калузькій області: "Них#я себе! Бл#дь!!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент прильоту українського дрона на нафтопереробний завод у Калузькій області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відеозапису, підприємство, яке розташоване неподалік населених пунктів Дурнєво та Полотняний завод, отримало значні ушкодження.
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Топ коментарі
+38 stanis nasvaiko
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+35 dd13
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+31 Gary Grant
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МАТЕРИТСЯ, **** ,БУДЕШЬ- ЧАЩЕ..
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Тільки дебіли біля дурнів такі об'єкти будують.
Ну, тупые...
Ксе ж зрозуміло
нерозумію чому слідство не розпочате по подіям ..Тимошенко Кучма і вся Дніпропетровська шобла повинна сидіти довічно
Усі-усих запевняли - мир, дружба, кукурудза.
Не винуваті вони.
Одне й теж. Впасти-упасти, вкрасти-украсти. etc. etc.
Уражений - поражен
Ураженний - пораженный
і підсвітка заводу вжЕ у кольорах Українського Прапора
Там тільки "НИХ#Я" і "БЛ#ДЬ"