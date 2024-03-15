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Росіянин вражений моментом прильоту українського ударного дрона на НПЗ у Калузькій області: "Них#я себе! Бл#дь!!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований момент прильоту українського дрона на нафтопереробний завод у Калузькій області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із відеозапису, підприємство, яке розташоване неподалік населених пунктів Дурнєво та Полотняний завод, отримало значні ушкодження.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

НПЗ (592) росія (65925) знищення (7492) дрони (4863)


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Топ коментарі
+38
Нехай гніди звикають. (маловато канешна)👈
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15.03.2024 09:52
+35
Во первых, красиво!
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15.03.2024 09:52
+31
Ето хлопкі і бахі.
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15.03.2024 09:50
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Ето хлопкі і бахі.
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15.03.2024 09:50 Відповісти
Не ніх.я, *****, а ***.о *****. І ***.останці такіж *****.
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15.03.2024 09:54 Відповісти
А ****! - без привички хер устоіш!
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15.03.2024 09:51 Відповісти
Для Дурнєва згодиться
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15.03.2024 11:05 Відповісти
Лексика потихеньку стає нормативною починаючи з корабля.
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15.03.2024 09:52 Відповісти
Нехай гніди звикають. (маловато канешна)👈
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15.03.2024 09:52 Відповісти
Во первых, красиво!
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15.03.2024 09:52 Відповісти
Це… бездоганно, блискуче, бомбезно! Вдало, винятково, витончено, влучно, вражаюче, гарно, гоже, дивовижно, довершено, захопливо! Казково, карколомно, круто, надзвичайно, невимовно, незрівнянно, неймовірно, неперевершено, приголомшливо, прекрасно, розкішно, славно, сприятливо, фантастично, феєрично, феноменально...
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15.03.2024 10:24 Відповісти
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15.03.2024 11:38 Відповісти
Файно
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16.03.2024 16:06 Відповісти
А во-вторых - тоже красиво.. )
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16.03.2024 10:24 Відповісти
Весна ,час бавовни.
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15.03.2024 09:52 Відповісти
Нє останавлівайтєсь.
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15.03.2024 09:53 Відповісти
Це вже інший завод чи позавчорашній? Шось заплутався...
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15.03.2024 09:54 Відповісти
Служба безпеки України в ніч на 13 березня атакувала безпілотниками нафтопереробні заводи в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області РФ.
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15.03.2024 10:07 Відповісти
У ніч на 15 березня українські безпілотники атакували підприємство "Первый завод" у Калузькій області Росії, яке займається переробкою нафти, https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/15/7446588/ повідомляє "Українська правда" із посиланням на на джерело в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
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15.03.2024 10:30 Відповісти
Кади Мазир?
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15.03.2024 09:54 Відповісти
ПРИВЫКАЙ.... мОСКОВЧИК🤪

МАТЕРИТСЯ, **** ,БУДЕШЬ- ЧАЩЕ..

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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15.03.2024 09:55 Відповісти
...неподалік населених пунктів Дурнєво... Джерело:

Тільки дебіли біля дурнів такі об'єкти будують.
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15.03.2024 09:55 Відповісти
Красівоє
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15.03.2024 09:55 Відповісти
Денафтофикация кацапії йде повним ходом,сторого в соотвєтствшї с графіком
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15.03.2024 09:55 Відповісти
празднічная елюмінация встрєчает украінскій дпрон в блізі насєльонага пункта Дурнєво
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15.03.2024 09:57 Відповісти
Важк перехрдити на українську? "Уражений" - це підстрелений. Якщо здивований, то "вражений". Цим ччсто УП грішить. У них всі кацапи, у яких потрапило, чомусь вражені. Чи то точністю, чи самим фактом ураження. 😊
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15.03.2024 09:58 Відповісти
А тут то постійно, якась фобія на літеру "в", всюди "у" ліплять, чи треба, чи не треба.. То як скажи дурню богу молитись, то воно й чоло розіб`є.
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15.03.2024 10:05 Відповісти
Шо, опять "каталитический крекинг"?
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15.03.2024 09:58 Відповісти
Католический крякинг
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15.03.2024 13:10 Відповісти
ООО "Первый завод" в поселке Полотняный Завод - крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. Расположен недалеко от Москвы. Основной комплекс по переработке углеводородного сырья - установка АВБТ-101 мощностью 1,2 млн тонн в год.

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15.03.2024 10:01 Відповісти
пикарды
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15.03.2024 10:02 Відповісти
Опять кацапы крекинговыми установками дроны сбивают.
Ну, тупые...
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15.03.2024 10:03 Відповісти
Нп. Дурнєво...
Ксе ж зрозуміло
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15.03.2024 10:08 Відповісти
Спєцабасриция ідьот па плану,шо вам нє панятна рашисти?Ета проста план бил такой...
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15.03.2024 10:05 Відповісти
"вьібарьі, вьібарьі..."(руснарпестня)
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15.03.2024 10:06 Відповісти
прої...ти стратегічну авіацію кацапам за 0 грн 0 копійок а тепер дирчики пускати ...
нерозумію чому слідство не розпочате по подіям ..Тимошенко Кучма і вся Дніпропетровська шобла повинна сидіти довічно
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15.03.2024 10:06 Відповісти
Так і порошенка посадити можуть, той теж 30 років крав...
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15.03.2024 10:08 Відповісти
У них були політичні посади. У ті часи був такий тренд - на розброєння.
Усі-усих запевняли - мир, дружба, кукурудза.

Не винуваті вони.
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15.03.2024 19:10 Відповісти
Вражений ,чи уражений ? це різні речі
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15.03.2024 10:09 Відповісти
Вражений ураженням...
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15.03.2024 10:11 Відповісти
Bob Fayn
Одне й теж. Впасти-упасти, вкрасти-украсти. etc. etc.
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15.03.2024 10:34 Відповісти
Вражений - впечатльон
Уражений - поражен
Ураженний - пораженный
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15.03.2024 10:58 Відповісти
Вдача - характер. Удача - везіння. Зовсім різне
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15.03.2024 11:08 Відповісти
то святковий салют на честь вже відбувшоїся перемоги ***** в його майбутніх "виборах".
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15.03.2024 10:09 Відповісти
Сходження благодатного вогню на пекельний мордор.
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15.03.2024 10:15 Відповісти
Мосфільм проводить з'йомки на натурі.
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15.03.2024 10:18 Відповісти

і підсвітка заводу вжЕ у кольорах Українського Прапора
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15.03.2024 10:24 Відповісти
Може всрався?
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15.03.2024 10:29 Відповісти
хлоп на якійсь іноземній мові розмовляв, а після вибуху так зразу на розсійскій забалакав
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15.03.2024 10:53 Відповісти
У них сейчас новая тактика. Замалчивание. Комменты поотключали. Не выдержали украинцев)) поперлись на выборы.
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15.03.2024 11:33 Відповісти
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15.03.2024 13:18 Відповісти
Каацапня, і єта ми есчо не начналі! Далі буде...
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15.03.2024 13:49 Відповісти
Росіянин не казав слово "СЕБЕ", такого слова немає в калузьком нарєчіі...
Там тільки "НИХ#Я" і "БЛ#ДЬ"
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15.03.2024 14:05 Відповісти
по 100 раз в день на всей всей территории московии
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16.03.2024 18:17 Відповісти
 
 