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Новини Війна в Україні
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безпілотник (2117) Волгоград (7) НПЗ (52) пожежа (3745)

Спалахнула пожежа на Волгоградському НПЗ: влада регіону заявила про атаку БПЛА. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ніч на 3 лютого у Росії спалахнула пожежа волгоградському нафтопереробному заводі. За даними МНС, на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МНС Волгоградської області.

"В оперативну чергову ЦУКЗ надійшло повідомлення про пожежу в Червоноармійському районі м. Волгограда. Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється", - йдеться у заяві російського відомства.

Згодом у МНС запевнили, що пожежу нібито ліквідовано.

Також читайте: БПЛА атакував НПЗ у російському Ярославлі, - ЗМІ. ВIДЕО

Волгоградський губернатор Андрій Бочаров заявив у телеграм-каналі, що ППО нібито відбили вночі атаку БПЛА на територію області, внаслідок наслідків падіння збитого БПЛА виникла пожежа на Волгоградському НПЗ.

"Відкрите горіння ліквідовано, жертв немає", - запевняє чиновник.

За даними місцевих ЗМІ, у Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Атаки на російські НПЗ

29 січня в Ярославлі безпілотник упав на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" та викликав пожежу. Дрон знайшли поруч із установкою для гідрокрекінгу.

25 січня дрон ударив по Туапсинському НПЗ "Роснефти". Виникла пожежа, згоріла вакуумна установка. В результаті підприємство виявилося паралізованим. За словами джерел, швидко відновити виробництво воно не зможе: ремонт орієнтовно триватиме до кінця лютого - початку березня.

21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу", - пише видання.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+50
Сталінград в агнє. родіна в апаснасті.
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03.02.2024 08:01
+49
Яка чудова новина під ранкову каву! Якщо вірити кацапам, вони всі дрони знищують: які заводом, які кораблем, які танком....
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03.02.2024 07:59
+28
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03.02.2024 08:05
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Атаки на НПЗ набагато дієвіші за терор цивільного населення.
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03.02.2024 07:56 Відповісти
Яка чудова новина під ранкову каву! Якщо вірити кацапам, вони всі дрони знищують: які заводом, які кораблем, які танком....
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03.02.2024 07:59 Відповісти
Сталінград в агнє. родіна в апаснасті.
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03.02.2024 08:01 Відповісти
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03.02.2024 08:23 Відповісти
потрібно по сталінграду ще 9 травня 3.14здпнути!!!!
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03.02.2024 09:08 Відповісти
Ще ж е й день космонавтики , бо космические войска и 22-е апреля ... По чем пистоны мариновать?
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03.02.2024 09:45 Відповісти
12-го...
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03.02.2024 09:59 Відповісти
22 апреля https://youtu.be/sdK0bnoTW5I
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03.02.2024 12:27 Відповісти
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03.02.2024 11:38 Відповісти
Новина приємна, звичайно, але... 300 квадратних метрів це площа квартири, 15 на 20. Яке обладнання знищено? Чи здатна нанесена шкода вивести завод з ладу? Це важливо...
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03.02.2024 08:04 Відповісти
Пані Марто цікаво хто ховається під вашим нікнеймом - питання доречне бо не кожному спаде на думку рівнять таку площу квартирами (ось мені в голову три сотки землі прийшли - і колорадьські жуки на додачу ).
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03.02.2024 08:14 Відповісти
Питання в тому, що бити потрібно по ректифікаційним колонам, а не по ємностям з бензином. Це буде на пів року, а не пів дня.
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03.02.2024 08:50 Відповісти
Питання зовсім не про те.
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03.02.2024 08:55 Відповісти
Чом не у Війську, з такими раціональними пропозиціями?
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03.02.2024 09:05 Відповісти
Дімон, тебе не спитав. А ти з окопа шмалиш?
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03.02.2024 09:23 Відповісти
Ні, не в окопі, але моя допомога Друзякам не в тому шо я вчу їх воювати.
Якшо маєш якісь ідеї щодо покращення, запрощуємо до війська.
Критикувати дії військових з дивану багато розуму не потрібно
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03.02.2024 09:35 Відповісти
Так що, коли ті 300 метрів квадратних якраз обладнання, то я люто плюсую.
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03.02.2024 08:52 Відповісти
Бухгалтер, щоправда з великим досвідом роботи у будівництві.
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03.02.2024 09:26 Відповісти
Какая разница, маловато )))
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03.02.2024 11:10 Відповісти
В Туапсе теж з цього починалося!
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03.02.2024 08:39 Відповісти
300 квадратних метрів - це площа, яку займає 20-метровий резервуар з нафтою об'ємом 5000 кубічних мерів.
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03.02.2024 08:48 Відповісти
Кожна людина має власну думку з приводу того, на якому Поверсі їй буде краще та комфортніше
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03.02.2024 10:53 Відповісти
гарно живете якщо у вас квартири по 300 квм

а щодо площі то площа нафтогазової свердловини ще меньша, але гасити ви її будете півроку
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03.02.2024 11:33 Відповісти
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03.02.2024 08:05 Відповісти
Зебс! Завод в хламіщє!
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03.02.2024 08:26 Відповісти
Патєрь нєт
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03.02.2024 10:50 Відповісти
Це ті 300 м^2 ?
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03.02.2024 08:34 Відповісти
Ну точно подтвердить не могу, но такое фото публикуют россСМИ.
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03.02.2024 08:51 Відповісти
Хотілось би.
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03.02.2024 08:53 Відповісти
Не потрапила в кадр...
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03.02.2024 08:41 Відповісти
Волгоградская Народная Республика воюет с мацковской хунтой!
Берегите себя кацы
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03.02.2024 08:44 Відповісти
Лапотные репоеды настолько тупые, что и покурить не могут в отведенных местах.
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03.02.2024 08:55 Відповісти
Нех курить где попало ,надо курить где не попало
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03.02.2024 09:10 Відповісти
так збила ж все кацапня, а що пожежа?
так то сідоров палив в неположеному місці - знищений за наказом грінпіса.
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03.02.2024 09:10 Відповісти
Show must go on!
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03.02.2024 09:14 Відповісти
Нападения Дронов на чЛенинградский Новотэк и Туапсе 💥💥.. было круто..из за этого Зеленский увольняет Залужного... но вам болванам это не понять ..
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03.02.2024 09:28 Відповісти
Если бы стрельнул хоть раз по ЛуГандонам,уже давно бы уволили.
Не даёт договориться по середине.
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03.02.2024 09:43 Відповісти
Wolga, Wolga, Mutter
Wolga, Wolga, russische Landschaft!
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03.02.2024 09:31 Відповісти
Ну тоді вже:

Wolga, Wolga, Mutter Wolga,

Wolga, Wolga, russisch Fluss!
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03.02.2024 10:05 Відповісти
не можу втриматися моє німецьке коріння радіє
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03.02.2024 09:33 Відповісти
Згищити усі НПЗ і ГПЗ щоб взагалі рашка не могла продавати нафту і газ.
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03.02.2024 09:48 Відповісти
Видео пожара

https://twitter.com/i/status/1753687050362982880
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03.02.2024 09:54 Відповісти
https://t.me/voynareal/82979

А це власне, сама атака бпла на нпз
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03.02.2024 10:19 Відповісти
Ооо, та це ж Лукоїл
Файно !
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03.02.2024 10:52 Відповісти
Гори, гори ясно, щоби не погасло! Радуйся і слався, наша земле красна!
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03.02.2024 10:53 Відповісти
Зона ударів українських БПЛА по території рашистської пітьми:

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03.02.2024 12:00 Відповісти
 
 