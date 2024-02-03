Спалахнула пожежа на Волгоградському НПЗ: влада регіону заявила про атаку БПЛА. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У ніч на 3 лютого у Росії спалахнула пожежа волгоградському нафтопереробному заводі. За даними МНС, на площі 300 кв.м горіли нафтопродукти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МНС Волгоградської області.
"В оперативну чергову ЦУКЗ надійшло повідомлення про пожежу в Червоноармійському районі м. Волгограда. Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється", - йдеться у заяві російського відомства.
Згодом у МНС запевнили, що пожежу нібито ліквідовано.
Волгоградський губернатор Андрій Бочаров заявив у телеграм-каналі, що ППО нібито відбили вночі атаку БПЛА на територію області, внаслідок наслідків падіння збитого БПЛА виникла пожежа на Волгоградському НПЗ.
"Відкрите горіння ліквідовано, жертв немає", - запевняє чиновник.
За даними місцевих ЗМІ, у Волгограді виникла пожежа на нафтопереробному заводі "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".
Атаки на російські НПЗ
29 січня в Ярославлі безпілотник упав на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" та викликав пожежу. Дрон знайшли поруч із установкою для гідрокрекінгу.
25 січня дрон ударив по Туапсинському НПЗ "Роснефти". Виникла пожежа, згоріла вакуумна установка. В результаті підприємство виявилося паралізованим. За словами джерел, швидко відновити виробництво воно не зможе: ремонт орієнтовно триватиме до кінця лютого - початку березня.
21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу", - пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
Якшо маєш якісь ідеї щодо покращення, запрощуємо до війська.
Критикувати дії військових з дивану багато розуму не потрібно
а щодо площі то площа нафтогазової свердловини ще меньша, але гасити ви її будете півроку
Берегите себя кацы
так то сідоров палив в неположеному місці - знищений за наказом грінпіса.
Не даёт договориться по середине.
Wolga, Wolga, russische Landschaft!
Wolga, Wolga, Mutter Wolga,
Wolga, Wolga, russisch Fluss!
https://twitter.com/i/status/1753687050362982880
А це власне, сама атака бпла на нпз
Файно !