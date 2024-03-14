Через удари дронів по російських НПЗ світові ціни на нафту зросли

На фоні побоювань щодо постачання після атак України на російські нафтопереробні заводи ціни на нафту в Азії зросли.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,2%, до 84,2 доларів за барель нафта марки WTI подорожчала на 0,2% до $79,9. Обидва контракти зросли 13 березня приблизно на 3% до чотиримісячного максимуму на тлі підвищеного попиту в США та підвищеного геополітичного ризику.

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"Сильний експорт продукції зі США призвів до падіння запасів бензину до тримісячного мінімуму. Ринок також відреагував на геополітичні ризики, що зростають, після того, як український безпілотник атакував російський нафтопереробний завод", - заявили аналітики ANZ.

Підтримуючи попит, США закупили близько 3,25 млн барелів нафти для Стратегічного нафтового резерву країни з постачанням у серпні.

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