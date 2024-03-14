Через удари дронів по російських НПЗ світові ціни на нафту зросли
На фоні побоювань щодо постачання після атак України на російські нафтопереробні заводи ціни на нафту в Азії зросли.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,2%, до 84,2 доларів за барель нафта марки WTI подорожчала на 0,2% до $79,9. Обидва контракти зросли 13 березня приблизно на 3% до чотиримісячного максимуму на тлі підвищеного попиту в США та підвищеного геополітичного ризику.
"Сильний експорт продукції зі США призвів до падіння запасів бензину до тримісячного мінімуму. Ринок також відреагував на геополітичні ризики, що зростають, після того, як український безпілотник атакував російський нафтопереробний завод", - заявили аналітики ANZ.
Підтримуючи попит, США закупили близько 3,25 млн барелів нафти для Стратегічного нафтового резерву країни з постачанням у серпні.
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