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Новини
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Через удари дронів по російських НПЗ світові ціни на нафту зросли

рф,нафта

На фоні побоювань щодо постачання після атак України на російські нафтопереробні заводи ціни на нафту в Азії зросли.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,2%, до 84,2 доларів за барель нафта марки WTI подорожчала на 0,2% до $79,9. Обидва контракти зросли 13 березня приблизно на 3% до чотиримісячного максимуму на тлі підвищеного попиту в США та підвищеного геополітичного ризику.

Читайте: Reuters про сьогоднішню дронову атаку на НПЗ "Роснефті" в Рязані: втратив 70% потужності

"Сильний експорт продукції зі США призвів до падіння запасів бензину до тримісячного мінімуму. Ринок також відреагував на геополітичні ризики, що зростають, після того, як український безпілотник атакував російський нафтопереробний завод", - заявили аналітики ANZ.

Підтримуючи попит, США закупили близько 3,25 млн барелів нафти для Стратегічного нафтового резерву країни з постачанням у серпні.

Також читайте: Нафтопереробні потужності РФ скоротилися через численні атаки українських безпілотників, - британська розвідка

Автор: 

нафта (5583) НПЗ (592) ціни (4022)


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Топ коментарі
+13
Бред. Причем тут цены на нефть? Взорвали же нефтеперегонные заводы а не буровые. Наоборот цены на нефть должны упасть так как теперь нефть некуда девать. Просто кто то под шумок решил цены на нефть взвинтить
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14.03.2024 09:31
+12
Мне кажется ето сами кацапоиды и раздувают такие новости. Чтобы весь мир возмутился что якобы Украина ударами по рашистским НПЗ поднимает мировые цены на нефть. Хотя реальность прямо противоположная. Вспомните как относительно недавно нефть продавали по -$30 потому что ее некуда было девать и небыло где хранить потому что все танкеры и бочки были под завязку. Сейчас ровно та же ситуация. Рашистам некуда девать нефть потому что ихние НПЗ частично стоят. Нефть должна падать а не рости.
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14.03.2024 09:40
+9
Странная логика. Если ты продаешь на рынке помидоры, и я приду, и все их растопчу, цена помидоров на рынке поднимется, но ты с раздавленной томатной пастой на асфальте не заработаешь больше...ты вообще ничего не заработаешь.
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14.03.2024 09:33
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Цікавий поворот. Виходить удари дронів допомогли кацапам заробити більше грошей?
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14.03.2024 09:30 Відповісти
Ви забуваєте про чудодійну силу цифри "0".
Обсяг продажу*Ціна=Виручка.
Якщо обсяг продажу рівний "0", то при будь-якій ціні виручка теж рівна "0".
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14.03.2024 09:32 Відповісти
Логіка підказує, що з втратою переробки, нафти на продаж стане не менше, а більше.
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14.03.2024 09:37 Відповісти
Раша і тої нафти, що є, не може продати. Куди вже більше?
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14.03.2024 09:53 Відповісти
Логіка підказує, шо з продуктів переробки вони мають більше грошів, ніж з самої нафти
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14.03.2024 10:11 Відповісти
Странная логика. Если ты продаешь на рынке помидоры, и я приду, и все их растопчу, цена помидоров на рынке поднимется, но ты с раздавленной томатной пастой на асфальте не заработаешь больше...ты вообще ничего не заработаешь.
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14.03.2024 09:33 Відповісти
Трускавецька школа економіки?
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14.03.2024 09:36 Відповісти
Бред. Причем тут цены на нефть? Взорвали же нефтеперегонные заводы а не буровые. Наоборот цены на нефть должны упасть так как теперь нефть некуда девать. Просто кто то под шумок решил цены на нефть взвинтить
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14.03.2024 09:31 Відповісти
И вообще народ, перестаньте верить в байки что ценами управляют производители. Все цены регулируют брокеры торгующие на биржах, ФРС и ихняя ручная пресса которая в нужный момент высерает нужную *новость* для лохов
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14.03.2024 09:35 Відповісти
Мне кажется ето сами кацапоиды и раздувают такие новости. Чтобы весь мир возмутился что якобы Украина ударами по рашистским НПЗ поднимает мировые цены на нефть. Хотя реальность прямо противоположная. Вспомните как относительно недавно нефть продавали по -$30 потому что ее некуда было девать и небыло где хранить потому что все танкеры и бочки были под завязку. Сейчас ровно та же ситуация. Рашистам некуда девать нефть потому что ихние НПЗ частично стоят. Нефть должна падать а не рости.
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14.03.2024 09:40 Відповісти
цінами керує попит
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14.03.2024 10:09 Відповісти
А попитом керуе ажиотаж и пресса. Напиши сейчас что в Украине подорожание гречки и неурожай и цена сразу взлетит с 20грн до 120грн. Не будьте наивными. В етом мире 90% всех процесов руководят манипуляторы.
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14.03.2024 10:17 Відповісти
будь-який негатив у сфері та ціни зростають
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14.03.2024 10:59 Відповісти
А что такое негатив? Негатив ето не филическое а психологическое явление. Тоесть негатив ето просто информация. А кто у нас информацией манипулирует и с любой положительной информации может сделать катастрофу? Даже взять такой нематериальный ресурс как биткоин. Всего год назад его никто не хотул покупать по $15тыс, потому что со всех утюгов журнашлюхи и политики лили кучу негатива и на него и на мировую економику в том числе пугая всех войной. Сейчас по факту мировая економика никапли не стала лучше даже наоборот еще усугубилась. А к украинской войне еще и прибавилась война на ближнем востоке да и с дня на день Китай взорвется. Но сейчас вопреки здравому смыслу все гребут за обе щеки биткоин уже в 5 раз дороже почти по $74тыс. Только потому что какой то Маск и его окружение каждый день раздувают замечательные новости что скоро будем все как в сказке жить. Завтра етот же Маск будет кричать караул, все продавать и всех пугать. Через год будет та же ситуация. Вот вам и пример как миром правит пресса и проститутки-политики, а не логика и здравый смысл.
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14.03.2024 11:29 Відповісти
То же самое можно и сказать о нефти. . Для трейдеров нефть ето всего лишь цифры на бумаге. И трейдеры крутят етими цифрами как хотят. Пару лет назад нефть не просто так загнали аж в минуса по цене. Все было сделано чтобы перед новымм ростом цены на нефть обанкротить других трейдеров которые работают на фьючерсах тоесть заемные у бирж деньги. Одни обанкротились другие по их трупам вылезли и стали новыми миллиардерами опять взвинтив цены на нефть с помощью ФРС и других манипуляторов информации. А холопы думают что что то зависит там от добычи, от войны или от урожая. Вот вам реальность етого мира.
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14.03.2024 11:46 Відповісти
Не смешите мои тапки,0.2% это выросла цена ?Суточные колебания цены по 2%-5 % это обычное дело.
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14.03.2024 09:31 Відповісти
Urals 74,9 минус дисконт 14- 20 $
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14.03.2024 09:32 Відповісти
Дивна аналітика. Якщо і мають рости ціни, то на продукти переробки, а не на саму нафту. Бо зараз аналітика каже тіпо -Ціна на м'ясо росте, бо поломались холодильники.
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14.03.2024 09:32 Відповісти
Подібні висновки - це повна дурня!!! Малокваліфікована і беззмістовна !!!
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14.03.2024 09:33 Відповісти
Це аналітика від відомих та високооплачуваних аналітиків! Ви просто не розумієте
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14.03.2024 09:35 Відповісти
Це ексПЕРДти
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14.03.2024 09:39 Відповісти
Це що, всі кинулися скуповувати нафту бо в кацапів завод бабахнув?
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14.03.2024 09:42 Відповісти
А ще вчора з'явилось пятно на Сонці.
Впевнений тут теж є зв'язок...
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14.03.2024 10:04 Відповісти
Теперь розовые пони будут давить на Украину что бы прекратили бомбить бензоколонку.
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14.03.2024 10:10 Відповісти
Який ідіот надрукував цю маячню? У першоджерелі нема нічого подібного, причини зростання цін на нафту пов'язують зі зростанням попиту і аж ніяк з ураженням нафтопереробних заводів у Мордорі.
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22.03.2024 09:30 Відповісти
 
 