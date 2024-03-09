УКР
Новини
Нафтопереробні потужності РФ скоротилися через численні атаки українських безпілотників, - британська розвідка

Нафтопереробні потужності Росії тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території РФ. Російський уряд ввів заборону на експорт бензину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міноборони Британії.

Зазначається, що 1 березня 2024 року Росія ввела піврічну заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку в умовах зростання попиту.

"Імовірно, російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по НПЗ по всій Росії", - йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії зауважили, що заборона на експорт зменшить тиск на постачання та дозволить Росії відремонтувати свої НПЗ.

Водночас ремонт, ймовірно, триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.

"Уряд Росії буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного попиту напередодні виборів президента Росії 15-17 березня", - додали у британському відомстві.

Топ коментарі
+4
мало. ще довбати і довбати.
09.03.2024 13:35 Відповісти
+3
Лед уже тронулся, можно не дрейфить.
09.03.2024 13:41 Відповісти
+3
Нафтопереробні потужності Росії тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території РФ. але 3,14дерація наростила продаж нафти .Це як???
09.03.2024 15:50 Відповісти
ну от бачять же все пацани і нічого не дають...
а як дають то тільки по своїй терріторії.
ні я теж малечею був циркі, але цей найсмішніший...
09.03.2024 13:29 Відповісти
Спасибо британским кэпам/учёным/разведчикам. Вот ещё бы сказали насколько сократились.
09.03.2024 13:32 Відповісти
мало. ще довбати і довбати.
09.03.2024 13:35 Відповісти
було б ще чим .
09.03.2024 13:38 Відповісти
Лед уже тронулся, можно не дрейфить.
09.03.2024 13:41 Відповісти
Это тоже понятно
09.03.2024 13:41 Відповісти
а чого Залужного в Британію?
мене завидкі беруть, а давайте до нас,
як вам більше не до вподоби - тільки без зелених
пітушнявих вскукарек...
09.03.2024 13:41 Відповісти
Нафтопереробні потужності Росії тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території РФ. але 3,14дерація наростила продаж нафти .Це як???
09.03.2024 15:50 Відповісти
А от так!Нафта сира продається,бо нафтопереробка не справляється з внутрішнім попитом.Ще пояснювати???
09.03.2024 16:55 Відповісти
то це вже "пекельні американські " ,чи ще не дуже "пекельні" ???Можна би було і пояснити...
09.03.2024 22:21 Відповісти
ось вона в чому смерть кощія, але цього мало щоб добити його.
09.03.2024 17:15 Відповісти
 
 