Нафтопереробні потужності РФ скоротилися через численні атаки українських безпілотників, - британська розвідка

Нафтопереробні потужності Росії тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території РФ. Російський уряд ввів заборону на експорт бензину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міноборони Британії.

Зазначається, що 1 березня 2024 року Росія ввела піврічну заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку в умовах зростання попиту.

"Імовірно, російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по НПЗ по всій Росії", - йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії зауважили, що заборона на експорт зменшить тиск на постачання та дозволить Росії відремонтувати свої НПЗ.

Водночас ремонт, ймовірно, триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.

"Уряд Росії буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного попиту напередодні виборів президента Росії 15-17 березня", - додали у британському відомстві.

