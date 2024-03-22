РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5717 посетителей онлайн
Новости
69 489 563

США призвали Украину остановить атаки по российским НПЗ, - Financial Times

нпз,росія

Соединенные Штаты призывают Украину остановить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные действия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что неоднократные предупреждения из Вашингтона получили чиновники СБУ и ГУР. Один из источников сказал, что Белый дом все больше разочарован дерзкими атаками украинских беспилотников.

"Мы не поощряем и не разрешаем атаки внутри России", - заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина будет продолжать наносить удары по российским объектам, в том числе - в сотнях миль от границы, Россия может в ответ "наброситься на энергетическую инфраструктуру, на которую опирается Запад", добавляет издание.

Читайте также: Удары Украины по российским НПЗ преследуют как символические, так и стратегические цели, а для России начался новый этап войны, – Bloomberg

Как отмечает FT, Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей, несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15% до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию.

Удары по НПЗ

Бывший аналитик ЦРУ Хелима Крофт, ныне работающая в RBC Capital Markets, недавно отметила, что Украина продемонстрировала, что может нанести удар по большей части инфраструктуры экспорта нефти на западе России, поставив под угрозу около 60% экспорта страны.

"Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на горючее в год выборов", – сказал Боб МакНелли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике.

"Украина неуклонно увеличивает количество ударов из беспилотников с развитием своих технологий. Украинские чиновники утверждают, что разработали беспилотники с дальностью полета более 1000 километров и полезной нагрузкой, способной нанести серьезный ущерб", - пишет FT.

Читайте также: РФ планирует защищать нефтегазовые объекты с помощью комплексов "Панцирь", - The Guardian

На прошлой неделе Украина совершила две самые большие и массовые атаки дронов, при этом операции ГУР и СБУ успешно атаковали семь российских энергетических объектов в течение нескольких дней подряд. За последний год морские беспилотники ГРУ и СБУ также нанесли удары по российским портам, уничтожили несколько российских военных кораблей в Черном море и нанесли удары по ценному для Москвы Крымскому мосту, соединяющему Россию с оккупированным украинским полуостровом.

По словам одного украинского чиновника, участвовавшего в планировании и проведении атак, цель "спецопераций" - воспрепятствовать поставке топлива российским войскам и сократить финансирование военных усилий Кремля.

"Киев также хочет нанести символический удар, приблизив войну к Москве и показав, что ее противовоздушная оборона, в частности - вокруг Кремля, может быть прорвана. Некоторые официальные лица также рассматривают воздушную кампанию как средство подтолкнуть Вашингтон к утверждению представленного в Конгрессе пакета военной помощи на сумму 60 млрд долларов, что имеет решающее значение для обороны Украины", – резюмирует Financial Times.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары украинских дронов парализовали 12% нефтеперерабатывающих мощностей России за два дня, - Bloomberg

Автор: 

беспилотник (3788) НПЗ (244) россия (96246) США (27182)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+108
як можуть вирости ціни, якщо в них її ніхто не купляє?
мож тут хтось пистить?
показать весь комментарий
22.03.2024 08:50 Ответить
+84
*****,кончені. Ну це вже *******.🤦
показать весь комментарий
22.03.2024 08:52 Ответить
+74
*****?...
показать весь комментарий
22.03.2024 08:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 6 из 6
Не питання , завтра 20 F-35 в Україні , бажано з пілотамі , і більш ніяких атак на НПЗ
показать весь комментарий
22.03.2024 17:01 Ответить
Вся штатовская либеральная пресса скуплена ****** оптом.
показать весь комментарий
22.03.2024 17:01 Ответить
Між іншим, згаданий тут Роберт МакНеллі - справді, нині він президент консалтингової компанії Rapidan Energy, але він - респ, колишній радник з енергетики в White House в адміністрації Трампа! Він був соратником респа Мітта Ромні в його президентскій кампанії в 2008 році, і радником сенатора-респа сенатора Марко Рубіо!
Тобто, оцінюють "шкідливість" ударів по касапській інфраструктурі семе прихильники Трампа!
показать весь комментарий
22.03.2024 17:33 Ответить
Таких заяв не було це маячня і вкид русні.Це вже не однарозово сказали як і наша верхівка так і західна.
показать весь комментарий
22.03.2024 17:46 Ответить
.... ?????
показать весь комментарий
22.03.2024 18:02 Ответить
Заводи, які є недосяжними для українських дронів, здатні покрити потребу російської армії в паливі.
Нафтопереробні заводи в Росії, в тому числі в Сибіру, почали активно оснащуватися системами виявлення і придушення безпілотників.
Російська ППО безсила проти масованого нальоту безпілотників, що складається, наприклад, із 35 дронів.
Системи радіоелектронної боротьби не здатні вражати деякі типи безпілотників, які працюють автономно і не підключені до операторів і супутників. Самокерований дрон літає за заданими координатами, може сканувати ціль і перетворює відеозображення на потік цифрових сигналів.
показать весь комментарий
22.03.2024 18:04 Ответить
Alex Green

Всім розказую про НПЗ.

Зупинка НПЗ призводить до затоварення нафтою. Коли ринок переповнюється ЦІНИ ЙДУТЬ ВНИЗ.

А в руському іпсо - прохання США не нищити НПЗ бо ціни зростуть...

А тут зразу досягається результат - США погані, а зєлємський маладєц. ДОСИТЬ, ВГАМУЙТЕСЬ!
показать весь комментарий
22.03.2024 18:04 Ответить
США конечно оказала Украине неоценимую помощь как в первые дни войны так и далее но в данном случае у меня на них ничего кроме матюгов нет!никто не вправе несмотря на былые заслуги указывать Украине что ей делать с нацистским агрессором напавшим на Украину!кстати это касается и Израиля который пытаются всячески затормозить на нынешнем этапе войны против хамаса сша.
показать весь комментарий
22.03.2024 18:05 Ответить
цитата "стратегічні цілі США не співпадають з цілями Ізраіля і України".
показать весь комментарий
22.03.2024 19:11 Ответить
«Українська правда» пише що, за заявою ОПи, на рівні державних інституцій Україна таких прохань не отримувала. Тобто те що пишуть окремі закордонні ЗМІ про таке прохання - є фейками проплаченими рашистами. І як це ви всі собі розумієте панове - ми вам далекобійного нічого не даємо, але ви всерівно припиніть нищити рашистськи НПЗ???? Як що це так то щось не дуже складається…..
показать весь комментарий
22.03.2024 18:09 Ответить
більше спалених заводів швидше свинособаки від нас відстануть, мозирський НПЗ взагалі 30 км від кордону, чому він ще досих пір заправляє свинособачі танки свинособачою нафтою???????
показать весь комментарий
22.03.2024 18:11 Ответить
Дуже схоже на ІПСО.
показать весь комментарий
22.03.2024 18:12 Ответить
Воно і є, я відразу не мав ніяких сумнівів. Що це за фраза що «американці звернулися до окремих чиновників СБУ та ГУР»??? Хіба окремі чиновники планують та вирішують як, де і коли застосовувати повітряну зброю??? Куйня це повна!!!!
показать весь комментарий
22.03.2024 18:25 Ответить
вот кацапня то сейчас ликует от этой новости
показать весь комментарий
22.03.2024 18:17 Ответить
Это и по, только и всего… пусть ликуют… мы уже привыкли к их ликованию и не придаем этому значения
показать весь комментарий
22.03.2024 18:27 Ответить
ИПСО автомат правит куйн
показать весь комментарий
22.03.2024 18:29 Ответить
Це брехня на користь Московії.
показать весь комментарий
22.03.2024 18:34 Ответить
Заголовок статьи загугли, эта "ложь" на всех ресурсах.
показать весь комментарий
22.03.2024 18:42 Ответить
і що, для кацапів це нічого не коштує
показать весь комментарий
23.03.2024 07:11 Ответить
Если бы Байден не слушал Саливана, а сразу дал все необходимое оружие, то сейчас бы его не волновали цены на топливо, он бы без проблем побеждал на выборах.
показать весь комментарий
22.03.2024 19:02 Ответить
Байден сам не хочет победы Украины, а вернее поражения путина и ожидаемого хаоса в российской ядерной империи. А разговоры о спорах Саливана с Блинкеным - игра на публику, там попрежнему рулит барак обама. Обвинения республиканцев в отказе выделить помощь ВСУ - предвыборная агитация дем.партии. Республиканцы готовы выделить деньги, но просят у своего президента список вооружения, которое будет передано ВСУ. Байден отказывается, потому чтоне хочет вооружать ВСУ для победы.
показать весь комментарий
22.03.2024 22:25 Ответить
Ви, здається, розумна людина, а ведетеся на цю нехитру виставу, неначе виборець зеленського.
Між демократами та республіканцями може й є якась різниця у внутрішній політиці, але для України вони ОДНАКОВІ. Республіканці постійно вигадують нові приводи для того, щоби не голосувати за допомогу Україні або повертаються до старих та напівзабутих приводів, але то все лише відмовки, щоби допомоги НЕ виділяти.
Демократи звинувачують республіканців в тому, що ті блокують допомогу Україні, республіканці звинувають демократів, що ті виділяють допомогу неефективно, а в результаті ОБИДВОМ сторонам вигідно, щоби Україна допомогу НЕ отримала взагалі.
І це все, що треба знати про "двопартійну" підтримку України американським істеблішментом.
показать весь комментарий
23.03.2024 01:10 Ответить
Точно, ще можна згадати лендліз і як "активно" Байден їм користувався, хоча техніку міг гнати ешелонами.
показать весь комментарий
23.03.2024 03:48 Ответить
Іронія тут не доречна. КОЖНА зі сторін може легко доколупатися до протилежної через те, що та щось не так робить. Той, хто доколупується до конкурентів переконливіше, той і перемагає на виборах. Це власне і називається "політика".
Але Україна вже півроку отримує пшик і від демократів, і від республіканців. І українцям абсолютно пох7й, яка з політичний партій США не дала допомоги Україні БІЛЬШЕ за конкурентів. Бо не дали ОБИДВІ.
показать весь комментарий
23.03.2024 09:57 Ответить
Просто виглядає дивним, коли демократи кожного тижня волають що треба допомога негайно, а самі протягом скільки (року, більше?) мали можливість відправляти ************ техніку Україні у будь-якій кількості по лендлізу і не робили цього.
показать весь комментарий
24.03.2024 00:27 Ответить
А в республіканцях тебе нічого не дивує?
Ну наприклад, що виборчу кампанію їхнього спікера, який вперто відмовляється ставити на голосування допомогу Україні, оплатили 3 рашистських олігархи?
Та ти не напружуйся так. Всі і так все бачать.
показать весь комментарий
24.03.2024 01:15 Ответить
У американцев как правило на первом месте их интересы. На первом месте у них отнюдь не общечеловеческие ценности. Заявления о недопустимости ударов по нефтепереработке кацапов вполне в их духе. Меня волнует в этом контексте вот что. Поражение моей страны приведет к ограниченной дестабилизации на продовольственном мировом рынке. Частично мы это наблюдали, когда в 23 у Украины возникли трудности с экспортом зерна. Кацапы с легкостью займут освободившееся место. Поражение кацапии это дестабилизация того же продовольственного рынка, дестабилизация рынка энергоносителей, утеря контроля над ядерным оружием и технологиями. Вопрос, что больнее бьет по интересам американцев и на чьей стороне реально они будут "играть"? Вибачте за російську мову.
показать весь комментарий
22.03.2024 19:27 Ответить
Ви що там ******"сь остаточно?((Та москалі перші розбомбили українські нпз ,а відповідь наша((
показать весь комментарий
22.03.2024 20:03 Ответить
Вибачте мою французьку: ЛЬО ПІЗЬДІОЖЖ! Хай те "дерело" витягне з рота уйх путлера!!!
показать весь комментарий
22.03.2024 20:23 Ответить
Так нам тот Байда, враг Украины, и не нужен. Только ТРАМП - до 40 опустит, рашка загнется ))
показать весь комментарий
22.03.2024 21:09 Ответить
Пазл починає складатися. Так як Захід не може відкрито попросити Україну капітулювати,то тому запевняє в підтримці й надає 31 "Абрамс" без броні. Ну, щоб не губити лице. І втиху блокує кордони. Тупо починає виступати за рашку, проти України. Наступний крок - почнуть розповідати про укронацистів, що рашка права. Благо пропагандистські заготовки вже обкатані. Якщо й це не подіє, то ще й макрон введе війська.
Лишається 2 варіанти:
1.Капітулювати.
2. Загальна мобілізація: навіть кожного пса натаскати на лапті, балалайки та французьких жаб. Діти в форматі 12/24 в'яжуть мотори до FPV дронів(Китай не дасть), поки їхні матері пазурами виколупують очі жабоїдам. Зараз, вже, масовано вигнати нафіг всіх непрошених й тупо сісти за стіл переговорів. Все. Нажаль це єдиний варіант виграшу.
показать весь комментарий
22.03.2024 21:17 Ответить
Ви такий наївний, а мідний дрот чи відливки че чіпи або ппо для захисту виробництв буде хтось давати? Якщо Україна піде всупереч побажанням Заходу, то блокування Польщею буде дитячою грою в порівнянні з тим, що буде. Друге, готові будет свою жінку беззбройну послати на виколупування очей озброєним рашистам чи це опція пропонується всім іншим?
показать весь комментарий
23.03.2024 03:54 Ответить
Значить треба ще більше бити, щоб можна було торгуватись за зброю.
показать весь комментарий
22.03.2024 22:46 Ответить
Масові ракетні обстріли території України - це частина плану РФ, що реалізується після сепаратних перемовин в Стамбулі.
На мові дипломатії це називається військовим забезпеченням укладених угод.
На фоні постійних заяв керівництва України про відсутність західної допомоги, це повинно психологічно підготувати населення країни до чергового етапу запланованого РФ - згоди України на припинення вогню і фактичного заморожування конфлікту на цій стадії.
Пауза дозволить керівництву РФ накопичити відповідні резерви, а режиму Зеленського - продовжити існування під прикриттям "військового стану".
показать весь комментарий
22.03.2024 23:00 Ответить
Якщо всі нпз на рашці раптово згорять, то США будуть закликати треті країни не постачати нафтопродукти до рашки, щоб вберегти світові ринки від дефіциту? 🤔
показать весь комментарий
22.03.2024 23:19 Ответить
Это ИПСО!!!
показать весь комментарий
22.03.2024 23:25 Ответить
Спеціальний представник РФ Вячеслав Володін провів зустріч з президентом України Зеленським,

з головою Офісу президента України Єрмаком

в присутності президента Туреччини Ердогана.

Сторони визначили довірених осіб на наступну зустріч і обмінялись проектами угоди про умови припинення вогню.
показать весь комментарий
22.03.2024 23:31 Ответить
Коли? Звідки інфа?
показать весь комментарий
23.03.2024 00:22 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2024 23:32 Ответить
Володина называют серым кардиналом кремля
показать весь комментарий
22.03.2024 23:40 Ответить
Неправильно: Володина называют голубым кардиналом Кремля: он *****.
показать весь комментарий
23.03.2024 01:46 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2024 23:38 Ответить
Володин:
В сути режима давно сомнений нет - все это лишь еще одно напоминание о том, с кем мы воюем и чья государственность в нынешнем виде должна быть уничтожена»

https://eadaily.com/ru/news/2024/03/22/ukrainskie-specsluzhby-pytayutsya-paralizovat-rabotu-rossiyskih-spasateley
показать весь комментарий
22.03.2024 23:55 Ответить
год№№он лысый бутусов як всегда делает фейковый вброс!
показать весь комментарий
23.03.2024 00:07 Ответить
Це фейк? Звідки інфа?
показать весь комментарий
23.03.2024 00:21 Ответить
ні, не так, де докази, що США таке казали, проплатити таку "новину" взагалі копійки. а мордор має горіти.
показать весь комментарий
23.03.2024 07:13 Ответить
"США призывают ? " Кто именно призывает? Все 320 миллионов жителей?

А вот конкретно министр обороны США призывает всеми способами добиться победы Украины над Россией, президент Байден официально называет путина бандитом.

Так кто тогда на хрен "призывает" Украину не наносить удара по орковским НПЗ ? Дед Пихто ?
показать весь комментарий
23.03.2024 01:51 Ответить
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Отчет минобороны - сколько надано оружия, и какой остаток денег
Деньги есть на PDA и USAI
а оружие перестали давать

какже так?
хотят, бандит - а результат?
показать весь комментарий
23.03.2024 12:19 Ответить
Цей світ протух й смердить.... хоча він такий був завжди.
показать весь комментарий
23.03.2024 00:20 Ответить
Треба продовжувати завдавати удари, нехай передають атакамси дальнього радіусу, щоби до москви доставати, паралельно треба таємно виготовити брудні ядерні заряди, встановити їх на атакамси
показать весь комментарий
23.03.2024 00:55 Ответить
Вот так ребят на нельзя стрелять по РФ. И это говорит США на при том чтт РФ стреляет по всему без перебора
показать весь комментарий
23.03.2024 01:16 Ответить
Как хочеться всем денег. А люди им насрать, нефть же упадет на рынке. США не ожидало что наши беспилотники будут атаковать так далеко и они обосрались. Теперь несут птичий помет со своего рыночного рта
показать весь комментарий
23.03.2024 01:18 Ответить
Нужно еще больше ударов по НПЗ весь мир должен прочуствовать , что такое война и ее последствия
показать весь комментарий
23.03.2024 01:20 Ответить
Бить по орковским НПЗ каждую ночь:

чтобы полыхало и пылало так, что даже из космоса все видели бы.
показать весь комментарий
23.03.2024 04:04 Ответить
Типова кацапсько-гебнява заказуха(і це не трампівська кодла).
показать весь комментарий
23.03.2024 05:41 Ответить
Зазначається, що неодноразові попередження з Вашингтона отримали високопосадовці СБУ та ГУР Джерело:

Хто там з Вашингтона попереджував - прибиральник Стьопа з Балашихи чи тьотя Маня з Оренбурга які зараз мешкають у США.



Financial Times ЖУРНАШЛЮХИ.
показать весь комментарий
23.03.2024 10:22 Ответить
Дорога БРЕХНЯ! І все.
показать весь комментарий
23.03.2024 13:03 Ответить
Говорят, что это фейк!

https://youtu.be/B-dqxmu20rA?t=333
показать весь комментарий
23.03.2024 13:57 Ответить
США закликали Financial Times перестати брехати за гроші.
показать весь комментарий
23.03.2024 14:49 Ответить
Історичне ДАЖЕВ*Ю 1917--1920 років... ( Аналогічне з нами..українцями. вже було )
Методика поневолення нашого народу московитами--україножерами з плином часу (століть ) НЕ змінюється ... підсилюються лише в жорсткості і розмаху руйнувань ... Згадаймо : в 1917--1918 р.р.--червоними комуно--агентами ---створюються : Донецько--Криворізська .Одеська ; Таврійська. радянські республіки... ( Що так нагадує утвор. " Лугандонії " ) І все це комуно-кишло гуртується у столиці слобожанщини . Харкові . в український. радянський уряд ...Логічно із продовженням: інтервенція московитів армією .кроавого. ... мурав*йова ( гинуть захисники-студенти. під Крутами та мирні кияни. від 3. до 5-тис .) Аналогічно до маршруту втечі віті--золотобатонника на Ростов--- ганебно драпали катюги- ординці муравйова із червоно-харківським урядом та армією Антонова-Овсієнка --під натиском гайдамаків С. Петлюри. українських січових стрільців та наших союзників ( військ австро-німеччини за Брест-Литовською угод. ) Щоправда : до Ростова НЕ дотягнули-- саморозпустилися вже в Таганрозі ... Тричі 3а 1918р нахраписті кацапидли поверталися і захоплювали Київ ! Успішно ( вже й тоді . як і нині ) мокшо-раклами --впроваджувалася - лояльна до московитів потолоч... Гетьманом України - пропихнули Павла Скоропацького (пра-пра-внука Гетьмана України. улюбленця царя петра--біснуватого-Івана Скоропацького)
Метода шкідництва й руйнування України--це 1:1 . повторення витівок ЗЕ-комедіянта. чи навпаки... На найвищі державні посади --призначалися ( аналогічно. як і тепер риго-ліліПУТІНЦІВ ) лише відвертих рашо-велико-державників на зразок графа Келлера... Повертали назад поміщиків.
мордували та відберали землю в селян... Проте народ наш тоді іще був бойовий: і Січові стрільці-18 лист.1918р-під ст. Мотовилівка--розбили диктатора ! та відновили владу УНР ...
Аналогічні парадокси--переварюємо ми сьогодні з вами . споглядаючи на зрадницькі витівки ЗЕ-охвістя... Сподіватися. як окрім себе і наших ЗСУ- унас більше НІ накого... Вже чітко
проглядаються підло--підступні наміри ЗЕ-капітулянтів ...щодо поступок кремлів. виродку ( у втаємничених. закулісних перемовинах у Туреччині ?! ) Україна в НЕбезпеці. як ніколи !!!
Українці ! Прокидаймося... злазьмо з печі ! Кияни ! Врешті--решт. організуйте ініціативну команду по збору підписів .до КСУ : задля тлумачення. роз*яснення - щодо доцільності і законності перевиборів ! ( Хіба НЕ бачите. що депутати ВР У вже так накралися. до " НЕМОГУ " що вже ліньки повзать на ті засідання... їм би пошвидше злинять зі своїми мільйонами ...) !
P.S. Сьогоднішній терор-- це традеційна метода рашо--держиморд-- дотискання опонентів
тобто нас з Вам.на очікуваних перемовинах( по замиренню із збереженням " завойованих " раклами територій ) за участі Ердогана в турецькомуСтамбулі --- з одного боку ... Водночас --це виправдання. для наших ЗЕ- плебеїв : мовляв . а що залишалось робити . коли такі жахливі обстріли і масові жертви на тлі відмови допомоги США--з нашого вже нашого боку ... Українці -- порятунок у перевиборах ЗЕ- тлі !!!

показати весь коментар
показать весь комментарий
23.03.2024 15:24 Ответить
США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ, - Financial Times Джерело: --Фейк!!!
показать весь комментарий
23.03.2024 20:29 Ответить
Страница 6 из 6
 
 