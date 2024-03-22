США призвали Украину остановить атаки по российским НПЗ, - Financial Times

Соединенные Штаты призывают Украину остановить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные действия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что неоднократные предупреждения из Вашингтона получили чиновники СБУ и ГУР. Один из источников сказал, что Белый дом все больше разочарован дерзкими атаками украинских беспилотников.

"Мы не поощряем и не разрешаем атаки внутри России", - заявил представитель Совета национальной безопасности США.

Вашингтон также обеспокоен тем, что если Украина будет продолжать наносить удары по российским объектам, в том числе - в сотнях миль от границы, Россия может в ответ "наброситься на энергетическую инфраструктуру, на которую опирается Запад", добавляет издание.

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Как отмечает FT, Россия остается одним из крупнейших в мире экспортеров энергоносителей, несмотря на западные санкции в отношении ее нефтегазового сектора. Цены на нефть в этом году выросли примерно на 15% до 85 долларов за баррель, что привело к росту цен на топливо как раз в тот момент, когда президент США Джо Байден начинает свою кампанию по переизбранию.

Удары по НПЗ

Бывший аналитик ЦРУ Хелима Крофт, ныне работающая в RBC Capital Markets, недавно отметила, что Украина продемонстрировала, что может нанести удар по большей части инфраструктуры экспорта нефти на западе России, поставив под угрозу около 60% экспорта страны.

"Ничто не пугает действующего американского президента больше, чем рост цен на горючее в год выборов", – сказал Боб МакНелли, президент консалтинговой компании Rapidan Energy и бывший советник Белого дома по энергетике.

"Украина неуклонно увеличивает количество ударов из беспилотников с развитием своих технологий. Украинские чиновники утверждают, что разработали беспилотники с дальностью полета более 1000 километров и полезной нагрузкой, способной нанести серьезный ущерб", - пишет FT.

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На прошлой неделе Украина совершила две самые большие и массовые атаки дронов, при этом операции ГУР и СБУ успешно атаковали семь российских энергетических объектов в течение нескольких дней подряд. За последний год морские беспилотники ГРУ и СБУ также нанесли удары по российским портам, уничтожили несколько российских военных кораблей в Черном море и нанесли удары по ценному для Москвы Крымскому мосту, соединяющему Россию с оккупированным украинским полуостровом.

По словам одного украинского чиновника, участвовавшего в планировании и проведении атак, цель "спецопераций" - воспрепятствовать поставке топлива российским войскам и сократить финансирование военных усилий Кремля.

"Киев также хочет нанести символический удар, приблизив войну к Москве и показав, что ее противовоздушная оборона, в частности - вокруг Кремля, может быть прорвана. Некоторые официальные лица также рассматривают воздушную кампанию как средство подтолкнуть Вашингтон к утверждению представленного в Конгрессе пакета военной помощи на сумму 60 млрд долларов, что имеет решающее значение для обороны Украины", – резюмирует Financial Times.

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