Украина усиливает давление на администрацию Байдена, чтобы ей разрешили бить американским оружием по территории РФ, - Politico

Украинские официальные лица пытаются заставить администрацию президента США Джо Байдена отменить запрет на использование оружия американского производства для ударов по целям в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Как отмечается, на этой неделе группа украинских парламентариев находится в США, чтобы заручиться помощью Конгресса в решении этого вопроса, который, по их мнению, сковывает военные действия Украины, поскольку Киев стремится нанести удар по российским военным складам, расположенным в РФ.

В материале говорится о том, что украинские чиновники неделями наблюдали за тем, как россияне концентрируются около украинской границы, но из-за политики Вашингтона не имели возможности использовать оружие, поставляемое США, чтобы нанести превентивный удар.

Издание напомнило, что администрация Байдена, отправляя оружие дальнего радиуса действия в Украину, заявила, что его нельзя использовать для ударов внутри территории России.

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Позиция Белого дома не изменилась

"Главная проблема сейчас - это политика Белого дома, направленная на ограничение наших возможностей наносить удары по военным объектам внутри России", - заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"России хорошо известно об этом ограничении, и она смогла разместить на границе не менее 30 тысяч военных и техники, не опасаясь удара дальнобойными тактическими ракетными комплексами, поставляемыми США, которые Украина с разрушительным эффектом использовала против российских войск на территории Украины", - пишет Politico.

"Мы видели, как их военные сидели за один-два километра от границы внутри России, и ничего не могли с этим поделать", - заявила глава специальной парламентской комиссии Украины по вооружениям и боеприпасам Александра Устинова.

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Два американских чиновника подтвердили изданию, что политика администрации Байдена не изменилась.

"Помощь предоставляется для обороны, а не для наступательных операций на российской территории", - сказал один из американских чиновников, получивший анонимность для обсуждения деликатных вопросов.

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Напомним, ранее издание Financial Times писало, что Соединенные Штаты призывают Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть и спровоцировать ответные действия.

Глава Пентагона Ллойд Остин на заседании комитета Сената США по вооруженным силам заявил, что атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы в России могут повлиять на глобальные энергетические рынки.

Представитель Пентагона генерал Патрик Райдер сказал, что Пентагон не предоставляет Украине оружие, которое способно бить по военным целям в российском тылу.