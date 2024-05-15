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Новости Война
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Блинкен об ударах ВСУ по территории РФ: Украина сама решает, как вести эту войну

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Блинкена спросили об ослаблении запрета США на использование именно американского оружия на территории России, на фоне российского наступления на Харьковщине.

"США не поощряют удары за пределами Украины. Но, в итоге, Украина сама должна принимать решение о том, как вести эту войну, развязанную против ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы она имела необходимое для победы", - подчеркнул госсекретарь США.

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Что предшествовало?

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что на этой неделе группа украинских парламентариев находится в США, чтобы убедить администрацию президента США Джо Байдена снять запрет на удары по территории России оружием американского производства.

Двое неназванных чиновников США в комментарии Politico подтвердили, что политика администрации Байдена не изменилась.

Автор: 

оружие (10196) США (26336) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+22
Це по факту зняття заборони.
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15.05.2024 15:30
+14
Маю надію що те що було сьогодні вночі а Бельбеку, буде на всіх аеродромах з яких гівноїди ******** Харків.
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15.05.2024 15:36
+12
Блінкен натякнув, що все залежить від рішення небритого гундосіка.
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15.05.2024 15:39
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Хоч на цьому дякуєм .
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15.05.2024 15:30 Ответить
i не тільки.Антон Блінкін справжній киянин,його дід у Києві жив!!!
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15.05.2024 15:46 Ответить
Це по факту зняття заборони.
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15.05.2024 15:30 Ответить
ні.

Коли атакамс прилетить по білгородчині, от тоді можна буде сказати, що заборону зняли.

звісно якщо після цього США й надалі продовжать передавати далекобійну зброю
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15.05.2024 15:34 Ответить
Хоча б Хаймерс. Там дистанція дозволяє пів-Білгородщини спалити вщерть.
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15.05.2024 15:59 Ответить
ракет стільки не дадуть
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16.05.2024 00:15 Ответить
Как минимум по приграничной территории спокойно можно бить. Потом еще дальше и еще дальше. ))
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15.05.2024 18:18 Ответить
Ну тепер чекаємо на лайно в мережах від мішєбратіяв!
Слава Україні
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15.05.2024 15:33 Ответить
кацапи, вішайтесь !!!!

найближчимчасом удари Атакамсами по аеродромах та логістичних центрах в радіусі 300 км

літера "Є" - є Єскалація !!!

.
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15.05.2024 15:35 Ответить
Нажаль, 300 км. з урахуванням окупованих територій- це не дуже велика дальність. Важливі кацапські аеродроми знаходяться значно далі....
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15.05.2024 15:44 Ответить
Знаешь, если тебе надо будет чтобы бросать кабы - пролетать по 300 км туда и назад - это уже совсем другое время, другой расход топлива и моторесурса двигателя. А там может и не 300 а 400....и так далее.
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15.05.2024 16:03 Ответить
Аеродромів, де базується фронтова авіація, по периметру багато. І цілком в радіусі 300 км.
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15.05.2024 16:07 Ответить
Аби ж тільки завтра не сказав, що його не так зрозуміли
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15.05.2024 15:36 Ответить
Отже, скоро дадуть Томагавки).
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15.05.2024 15:36 Ответить
А оце вже супер! )
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15.05.2024 15:36 Ответить
Маю надію що те що було сьогодні вночі а Бельбеку, буде на всіх аеродромах з яких гівноїди ******** Харків.
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15.05.2024 15:36 Ответить
Амінь
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15.05.2024 15:40 Ответить
Крим - то Україна. А Блінкен каже що можна увалити і по Мацкві.
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15.05.2024 15:40 Ответить
Ой, як зараз ***** відчуло смак Блінкінської цюцюрки на губах
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15.05.2024 15:38 Ответить
Блінкен натякнув, що все залежить від рішення небритого гундосіка.
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15.05.2024 15:39 Ответить
Було б чим - да - Блінкен?
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15.05.2024 15:39 Ответить
А за спиною змушує не атакувати. Скажи слова ротом, що США дозволяє бити своєю зброєю. Щоб вже не викрутитись було.
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15.05.2024 15:41 Ответить
Єдиний спосіб одразу відкрити вогонь американською зброєю і виступити публічно пославшись на слова Блінкена. Хоча нам це заборонено. Але якщо хочемо вижити, прийдеться це зробити. Нас обкладуть х**ми за спиною, але публічно змиряться з цим.
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15.05.2024 15:45 Ответить
Нічого він за спиною не змушуе. Є*аштє!
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15.05.2024 15:52 Ответить
Згадай НПЗ, як вже всім окрім Байдена прям вимагали зупинитись. І це ми били своєю зброєю. Це було ще 1.5 місяці тому. Так що все вони змушують.
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15.05.2024 16:14 Ответить
Вагончик тронется - перрон останется.
Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, платочки белые,
Платочки белые - глаза печальные.

С кем распрощалась я,
с кем распрощалась я,
С кем распрощалась я - вас не касается.

Сюжет её в том, что одного мальчика берут в армию, он очень плохо служит, потому что интеллигентный, щупленький, что для армии не подходит, но врёт про свои похождения в армии.
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15.05.2024 15:42 Ответить
Слова, слова.
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15.05.2024 15:48 Ответить
Треба Хаймерсами всю БНР спалити - дистанція дозволяє.
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15.05.2024 15:57 Ответить
Це гойдалки. Вiн i зараз не бажаϵ перемоги України. Але перемоги рашки вiн теж не хоче. Тому коли вони бачили що Україна не програє вони не постачали достатньо озброєння, та забороняли його використовувати як завгодно. Навiть спромогались дiктувати як використовувати власну українську зброю по натфтопереробним заводам. Коли мiсяць тому вони побачили реальнi плани перемоги рашки, над Байденом нависла катастрофа в виглядi Трампа з привiдом Афганicтану, тодi щось змiнилося. Окрiм одного, америцi не треба перемога в цiєї вiйнi для жодної з сторiн, їм треба ничiя та вихiд на перемовини. I це, нажаль, допартiйний консенсус.

Якщо коротше, Америка хоче для України Корейського сенарiю i боїться в'єтнамського.
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15.05.2024 16:04 Ответить
Не бреши,Блінкін сказав,що бажає перемоги України в цій війні,а ти не бажаєш
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15.05.2024 16:06 Ответить
Якщо бажав би не висував би обмежень. Британiя наприклад не висуваϵ.
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17.05.2024 15:35 Ответить
так то ж ти про обмеження пишеш,а не Блінкін
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18.05.2024 12:23 Ответить
ок. Можна тоді для нас такі ж гарантії, які сша дали кореї?!
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16.05.2024 00:08 Ответить
можна,якщо зеленського посадять.Нагадаю,цей президент Південної Кореї--перший,який не сидить
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16.05.2024 12:20 Ответить
Або Ви нам довіряєте, і відтак не накладаєте жодних обмежень, або нафіга оцей весь грьобаний цирк?

Допоки війна обмежується територією України - це не війна, а російська СВО!
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15.05.2024 16:14 Ответить
Умови диктують США,а не ти.Це нам,українцям потрібна американська зброя
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16.05.2024 12:21 Ответить
пiсюнкова ситуацiя...
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15.05.2024 16:17 Ответить
Це вже плюс. Залишилося передати томагавки.
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15.05.2024 16:52 Ответить
Прикольно: кацапи б'ють по нашій території, і, якщо слухати дядька Сема, то ЗСУ також має бити по нашій території.
Отака гульня.
А де ж логіка?
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15.05.2024 19:20 Ответить
 
 