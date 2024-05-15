Блинкен об ударах ВСУ по территории РФ: Украина сама решает, как вести эту войну
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют применение американского оружия для ударов по территории России, но решение за Украиной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время брифинга с главой МИД Дмитрием Кулебой.
Блинкена спросили об ослаблении запрета США на использование именно американского оружия на территории России, на фоне российского наступления на Харьковщине.
"США не поощряют удары за пределами Украины. Но, в итоге, Украина сама должна принимать решение о том, как вести эту войну, развязанную против ее свободы, суверенитета и территориальной целостности. Мы продолжим поддерживать Украину, чтобы она имела необходимое для победы", - подчеркнул госсекретарь США.
Что предшествовало?
Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что на этой неделе группа украинских парламентариев находится в США, чтобы убедить администрацию президента США Джо Байдена снять запрет на удары по территории России оружием американского производства.
Двое неназванных чиновников США в комментарии Politico подтвердили, что политика администрации Байдена не изменилась.
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Коли атакамс прилетить по білгородчині, от тоді можна буде сказати, що заборону зняли.
звісно якщо після цього США й надалі продовжать передавати далекобійну зброю
Слава Україні
найближчимчасом удари Атакамсами по аеродромах та логістичних центрах в радіусі 300 км
літера "Є" - є Єскалація !!!
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Стена кирпичная, часы вокзальные,
Платочки белые, платочки белые,
Платочки белые - глаза печальные.
С кем распрощалась я,
с кем распрощалась я,
С кем распрощалась я - вас не касается.
Сюжет её в том, что одного мальчика берут в армию, он очень плохо служит, потому что интеллигентный, щупленький, что для армии не подходит, но врёт про свои похождения в армии.
Якщо коротше, Америка хоче для України Корейського сенарiю i боїться в'єтнамського.
Допоки війна обмежується територією України - це не війна, а російська СВО!
Отака гульня.
А де ж логіка?