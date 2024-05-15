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Новости Война
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Украина должна победить в этой войне, - Блинкен

блінкен

Поддержка Соединенных Штатов направлена на то, чтобы Украина победила в войне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил во время пресс-конференции с Дмитрием Кулебой.

"Мы работаем над тем, чтобы Украина могла получать успехи на поле боя сейчас, защищаясь от российской агрессии, чтобы она была способна сдерживать и защищаться от дальнейших атак, и, главное, гарантировать право украинского народа определять свое будущее", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США в следующих ответах несколько раз сказал, что Украина должна победить.

"Соединенные Штаты преданы тому, чтобы гарантировать, что Украина победит в войне, и это демонстрировалось через беспрецедентную поддержку, которую мы оказали и продолжаем оказывать... Мы решительно настроены, что Украина должна победить в этой войне и получить успех для своего народа и своего будущего", - добавил он.

Напомним, ранее Энтони Блинкен объявил, что США выделят Украине новый пакет помощи на $2 млрд.

Читайте также: Блинкен об ударах ВСУ по территории РФ: Украина сама решает, как вести эту войну

Автор: 

США (26336) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+9
Слова справжнього Українця,видно,що Київ для його діда рідне місто.Антон Блінкін більший українець,ніж наша,простигосподи,влада
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15.05.2024 15:56
+8
Це неможливо - 75% ідіотів дали країну на розтерзання фсбшникам
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15.05.2024 15:58
+6
Він для цього приїхав, щоб це сказати ? Загальні фрази. Вже не сприймаються на фоні подій на війні.
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15.05.2024 16:06
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Слова справжнього Українця,видно,що Київ для його діда рідне місто.Антон Блінкін більший українець,ніж наша,простигосподи,влада
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15.05.2024 15:56 Ответить
Поддержка Соединенных Штатов направлена на то, чтобы Украина победила в войне. Источник:
Да если я против Кличко выстоял бы 2 раунда, это была бы моя победа, а не Витали. А насчет деталей:

чтобы она была способна сдерживать и защищаться от дальнейших атак, и, главное, гарантировать право украинского народа определять свое будущее Источник:
По словам чиновника победа будет заключаться уже с сохранении суверенитета и возможности потом, если еще раз придется, дать отпор агрессору.
Вы согласны?
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15.05.2024 17:10 Ответить
Це неможливо - 75% ідіотів дали країну на розтерзання фсбшникам
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15.05.2024 15:58 Ответить
На самом деле 73% + 2% утопившихся в Тисе.
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15.05.2024 16:29 Ответить
чи не перший раз від американського істеблішменту відкрито прозвучало це... а то раніш говорили все що завгодно, тільки не це. однак, там ще салліван є... то й швидше за все думає інше...
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15.05.2024 15:59 Ответить
А как по мне этот мужик просто популист, или он должен был сказать та вам торба или что?
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15.05.2024 16:03 Ответить
в принципі можу згодитися, що він популіст і що він не повинен говорити про торбу...
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15.05.2024 16:05 Ответить
це ж не як у нас.. американці, будучи на такій відповідальній посаді, дуже слідкують за кожним сказаним своїм словом. бо за кожну таку заяву вони несуть відповідальність. то вже коли з приставкою екс, то тоді можуть собі дозволити бути популістами, бо нема відповідальності за сказане. а коли ти на посаді, то потрібно фільтрувати кожне слово.
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15.05.2024 16:09 Ответить
Коли чиновники стають "екс-", тоді вони навіть можуть висловлювати власну думку.
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15.05.2024 16:16 Ответить
Він для цього приїхав, щоб це сказати ? Загальні фрази. Вже не сприймаються на фоні подій на війні.
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15.05.2024 16:06 Ответить
Поки він грав на гітарі , кацапи в Бельбеку "атжиґалі"
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15.05.2024 16:59 Ответить
в Україні можна наобіцяти все що завгодно,приїде до дому побачимо його обіцянки-цяцянки
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15.05.2024 16:09 Ответить
Ну так давай ракеты, чтобы обстреливать эту проклятую рашку на сотни километров вглубь, а не языком болтай, а то они свои войска у границ собирают, а ваши друзья по ним стрелять не разрешают.
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15.05.2024 16:15 Ответить
З таким військово - політичним керівництвом - ніколи Україна не переможе - та викладіть вже записи отої зустрічі у Омані. Хоча для українських дебілів - похрін - он Вовчанськ - с..ки будували шляхи - а потім, нарік - сітуьовина складна, але контроьована. сир повторює теж саме - Питання - ким контрольоване?
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15.05.2024 16:28 Ответить
Якщо приберете "херпіду" то може бути і правдою.
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15.05.2024 16:32 Ответить
Україна має перемогти у цій війні, - сказав Блінкен, пацнувши Зеленського по потилиці.
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15.05.2024 16:35 Ответить
У кацапів від таких речей підгоряє
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15.05.2024 17:02 Ответить
Українці яки крім емоції ще мають мозок не звертають уваги на такі висири і розглядудають це як зраду.Або це типові невігласи як і наш президент.
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15.05.2024 17:30 Ответить
Все в твоїх руках і навіть ми.
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15.05.2024 17:07 Ответить
****** ви підараси, пустослови харові, де ***** ваша реальна підтримка як ми переможимо? Люди помирають кожен день, а ви суки бздите того уйобка і тільки обіцяєте....
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15.05.2024 21:30 Ответить
 
 