Украина должна победить в этой войне, - Блинкен
Поддержка Соединенных Штатов направлена на то, чтобы Украина победила в войне.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил во время пресс-конференции с Дмитрием Кулебой.
"Мы работаем над тем, чтобы Украина могла получать успехи на поле боя сейчас, защищаясь от российской агрессии, чтобы она была способна сдерживать и защищаться от дальнейших атак, и, главное, гарантировать право украинского народа определять свое будущее", - подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь США в следующих ответах несколько раз сказал, что Украина должна победить.
"Соединенные Штаты преданы тому, чтобы гарантировать, что Украина победит в войне, и это демонстрировалось через беспрецедентную поддержку, которую мы оказали и продолжаем оказывать... Мы решительно настроены, что Украина должна победить в этой войне и получить успех для своего народа и своего будущего", - добавил он.
Напомним, ранее Энтони Блинкен объявил, что США выделят Украине новый пакет помощи на $2 млрд.
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Да если я против Кличко выстоял бы 2 раунда, это была бы моя победа, а не Витали. А насчет деталей:
чтобы она была способна сдерживать и защищаться от дальнейших атак, и, главное, гарантировать право украинского народа определять свое будущее Источник:
По словам чиновника победа будет заключаться уже с сохранении суверенитета и возможности потом, если еще раз придется, дать отпор агрессору.
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