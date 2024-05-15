Украина должна победить в этой войне, - Блинкен

Поддержка Соединенных Штатов направлена на то, чтобы Украина победила в войне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил во время пресс-конференции с Дмитрием Кулебой.

"Мы работаем над тем, чтобы Украина могла получать успехи на поле боя сейчас, защищаясь от российской агрессии, чтобы она была способна сдерживать и защищаться от дальнейших атак, и, главное, гарантировать право украинского народа определять свое будущее", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США в следующих ответах несколько раз сказал, что Украина должна победить.

"Соединенные Штаты преданы тому, чтобы гарантировать, что Украина победит в войне, и это демонстрировалось через беспрецедентную поддержку, которую мы оказали и продолжаем оказывать... Мы решительно настроены, что Украина должна победить в этой войне и получить успех для своего народа и своего будущего", - добавил он.

Напомним, ранее Энтони Блинкен объявил, что США выделят Украине новый пакет помощи на $2 млрд.

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