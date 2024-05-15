Силы обороны уже получили боеприпасы из военной помощи США для обороны Часового Яра, - Sky News

В ВСУ на фронт начало поступать вооружение из пакета американской военной помощи. В частности, их получили воины, которые обороняют Часов Яр в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News,

Издание не уверено, в какой именно день оружие начало поступать на передовую.

По словам военного с позывным "Заур", новые боеприпасы прибывают.

"Он не знал точных деталей, но сказал, что свежие боеприпасы начали доставлять примерно неделю или две назад", - отмечает Sky News.

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Получение оружия имело большое значение для артиллерийской группы воина, которая защищала Часов Яр от наступления российских войск.

"Это (нахождение боеприпасов - ред.) позволяет нам выполнять нашу работу, сдерживать российских солдат, а также уничтожать их, когда они пытаются контратаковать", - подчеркнул "Заур".

Относительно битвы с Россией за Часов Яр военный отметил, что этот город уже давно входит в перечень российских целей. Сейчас фронтовая ситуация достаточно напряженная, "бои идут каждый день".

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В то же время солдат, который командует артиллерийским подразделением, защищающим Часов Яр, пообещал украинцам: "Мы постараемся продержаться как можно дольше, а время покажет... Мы постараемся сделать все возможное, все необходимое, чтобы выжить".

"Несмотря на то, что американское оружие наконец прибывает на фронт, ожидание обещанной помощи дорого стоило украинцам", - добавляет издание.

Военная помощь Украине от США

Напомним, 24 апреля Министерство обороны США после подписания президентом Джо Байденом закона о помощи Украине объявило о пакете помощи Украине в области безопасности и обороны на 1 млрд долларов.

26 апреля Пентагон сообщил о пакете помощи на 6 млрд долларов через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), что предусматривает заключение контрактов с промышленностью и соответствующие закупки.

10 мая стало известно о третьем пакете военной помощи от США на 400 млн долларов.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделят еще 2 млрд долларов помощи Украине.

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