Австралия передаст Украине катера Sentinel 830R: они войдут в пакет военной помощи на $100 млн
Партия современных катеров Sentinel 830R RHIB входит в пакет военной помощи Украине на сумму 100 млн долларов, объявленного правительством Австралии в апреле.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании Sentinel Boats.
Как отмечается, в рамках нового пакета военной помощи в размере 100 млн долларов правительство Австралии объявило закупку катеров Sentinel 830R военного класса.
Что известно об этих катерах?
Sentinel 830R - это катера RHIB, то есть надувные лодки с жестким корпусом, изготавливаемые компанией Sentinel Boats. Они подходят для выполнения задач как в речных водоемах, так и в морских акваториях.
"830R может быть быстро развернут и требует минимального обслуживания, что обеспечивает большую оперативную готовность, когда это нужно украинским силам", - заявил гендиректор компании Джордж Макгуайр.
Сейчас количество запланированных к передаче бортов неизвестно, однако они должны стать частью 20-миллионной составляющей пакета военной помощи.
Заказанные для Украины лодки будут доставлены в ближайшие месяцы вместе с другой выделенной помощью от правительства Австралии.
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