Австралія передасть Україні катери Sentinel 830R: вони увійдуть у пакет військової допомоги на $100 млн

Партія сучасних катерів Sentinel 830R RHIB входить до пакету військової допомоги Україні на суму 100 млн доларів, оголошеного урядом Австралії у квітні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії Sentinel Boats.

Як зазначається, у рамках нового пакету військової допомоги у розмірі 100 млн доларів уряд Австралії оголосив закупівлю катерів Sentinel 830R військового класу.

Що відомо про ці катери?

Sentinel 830R – це катери RHIB, тобто надувні човни з жорстким корпусом, що виготовляються компанією Sentinel Boats. Вони підходять для виконання завдань як у річкових водоймах, так і в морських акваторіях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Австралії зенітно-ракетні комплекси RBS 70 NG з лазерним наведенням, - ЗМІ

"830R може бути швидко розгорнутий та потребує мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність, коли це потрібно українським силам", - заявив гендиректор компанії Джордж Макгуайр.

Наразі кількість запланованих до передачі бортів невідома, однак вони мають стати частиною 20-мільйонної складової пакету військової допомоги.

Замовлені для України човни будуть доставлені найближчими місяцями разом із іншою виділеною допомогою від уряду Австралії.

Читайте також: Австралія виділяє Україні пакет військової допомоги на $100 мільйонів