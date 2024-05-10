Україна отримає від Австралії зенітно-ракетні комплекси RBS 70 NG з лазерним наведенням, - ЗМІ

Австралія готується передати партію переносних зенітних ракетних комплексів RBS 70 NG для України. Вони здатні знищувати цілі ворога на відстані до 9 тисяч метрів та мають вдосконалену систему наведення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defence Industry Europe.

Як зазначається, під час нещодавнього візиту до України міністр оборони Австралії Річард Марлз підтвердив, що Австралія надасть Україні новий пакет оборонної допомоги на суму 100 мільйонів доларів США.

Цей пакет включає передачу Україні зенітно-ракетних комплексів малої дальності RBS 70 NG від австралійської армії вартістю близько 50 мільйонів доларів США.

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"Подробиці про кількість пускових установок і боєприпасів RBS 70 NG, які будуть поставлені, а також про те, чи буде надано додаткові елементи, як-от радари ППО Giraffe AMB від шведської компанії Saab, поки не розголошуються", - зазначає видання.

Що відомо про ПЗРК RBS 70 NG

Система розроблена шведською компанією Saab у 2011 році, є модернізованим варіантом системи протиповітряної оборони RBS 70.

Вона здатна вражати повітряні цілі, такі як безпілотники, вертольоти й літаки, ракетами з лазерним наведенням як вдень, так і вночі.

RBS 70 NG має максимальну дальність дії від 8 000 до 9 000 метрів і може досягати висоти до 5 000 метрів, а також має вдосконалену систему наведення, інтеграцію з тепловізійною камерою, автоматичне відстеження цілей і спрощену підготовку оператора.

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