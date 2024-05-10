Украина получит от Австралии зенитно-ракетные комплексы RBS 70 NG с лазерной наводкой, - СМИ
Австралия готовится передать партию переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG для Украины. Они способны уничтожать цели врага на расстоянии до 9 тысяч метров и имеют усовершенствованную систему наведения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Industry Europe.
Как отмечается, во время недавнего визита в Украину министр обороны Австралии Ричард Марлз подтвердил, что Австралия предоставит Украине новый пакет оборонной помощи на сумму 100 миллионов долларов США.
Этот пакет включает передачу Украине зенитно-ракетных комплексов малой дальности RBS 70 NG от австралийской армии стоимостью около 50 миллионов долларов США.
"Подробности о количестве пусковых установок и боеприпасов RBS 70 NG, которые будут поставлены, а также о том, будут ли предоставлены дополнительные элементы, такие как радары ПВО Giraffe AMB от шведской компании Saab, пока не разглашаются", - отмечает издание.
Что известно о ПЗРК RBS 70 NG
Система разработана шведской компанией Saab в 2011 году, является модернизированным вариантом системы противовоздушной обороны RBS 70.
Она способна поражать воздушные цели, такие как беспилотники, вертолеты и самолеты, ракетами с лазерным наведением как днем, так и ночью.
RBS 70 NG имеет максимальную дальность действия от 8 000 до 9 000 метров и может достигать высоты до 5 000 метров, а также имеет усовершенствованную систему наведения, интеграцию с тепловизионной камерой, автоматическое отслеживание целей и упрощенную подготовку оператора.
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