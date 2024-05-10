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Новости Помощь Украине
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Украина получит от Австралии зенитно-ракетные комплексы RBS 70 NG с лазерной наводкой, - СМИ

Зенітні ракетні комплекси RBS 70 NG

Австралия готовится передать партию переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG для Украины. Они способны уничтожать цели врага на расстоянии до 9 тысяч метров и имеют усовершенствованную систему наведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Industry Europe.

Как отмечается, во время недавнего визита в Украину министр обороны Австралии Ричард Марлз подтвердил, что Австралия предоставит Украине новый пакет оборонной помощи на сумму 100 миллионов долларов США.

Этот пакет включает передачу Украине зенитно-ракетных комплексов малой дальности RBS 70 NG от австралийской армии стоимостью около 50 миллионов долларов США.

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"Подробности о количестве пусковых установок и боеприпасов RBS 70 NG, которые будут поставлены, а также о том, будут ли предоставлены дополнительные элементы, такие как радары ПВО Giraffe AMB от шведской компании Saab, пока не разглашаются", - отмечает издание.

Что известно о ПЗРК RBS 70 NG

Система разработана шведской компанией Saab в 2011 году, является модернизированным вариантом системы противовоздушной обороны RBS 70.

Она способна поражать воздушные цели, такие как беспилотники, вертолеты и самолеты, ракетами с лазерным наведением как днем, так и ночью.

RBS 70 NG имеет максимальную дальность действия от 8 000 до 9 000 метров и может достигать высоты до 5 000 метров, а также имеет усовершенствованную систему наведения, интеграцию с тепловизионной камерой, автоматическое отслеживание целей и упрощенную подготовку оператора.

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Зенітні ракетні комплекси RBS 70 NG
ПЗРК RBS 70 NG

Автор: 

Австралия (430) помощь (7770) ПЗРК (35)


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Отличные системы с недорогими ракетами
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10.05.2024 16:40 Ответить
RBS 70 NG

подібні виробляє "Луч" Стріла 10м
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10.05.2024 16:40 Ответить
І Німеччина нам передала 2700 Стріл. Але чомусь на фронті тільки кажуть про Ігли, чи вони їх плутають.
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10.05.2024 20:13 Ответить
Це у тебе в голові плутанина. Стріл на озброєнні рф- аж 800 штук. Їх усього було виготовлено не більше 2500 шт за всі роки
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11.05.2024 00:09 Ответить
То мабуть не в мене плутанина, а в Dust. Стріла 10, що він каже, не може являтися аналогом RBS 70 NG. Бо то у шведів ПЗРК, а не самоходний комплекс. Аналог як раз є ПЗРК Стріла -2 ( аналог стінгера, або ігли. )
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11.05.2024 01:43 Ответить
Добре! А коли?
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10.05.2024 19:02 Ответить
 
 