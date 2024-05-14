Победа означает вытеснить Путина из Украины и создать условия для продолжительного мира, - министр обороны Канады Блэр

Западные партнеры должны помогать Украине не "столько, сколько нужно", а до ее победы.

Об этом заявил министр национальной обороны Канады Билл Блэр, который в эти дни посещает США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы всегда должны искать лучший и более быстрый ответ на потребности Украины. Я думаю, мы должны быть с Украиной до ее победы. И впоследствии создать безопасную и мирную ситуацию для этой страны", - сказал канадский министр и добавил, что фраза "столько, сколько потребуется", которую часто используют партнеры Украины, говоря о поддержке Киева, не является достаточной.

"Когда я получил эту должность, я изменил наши формулировки. Потому что фраза "столько, сколько потребуется" не является обнадеживающей или вдохновляющей для достижения победы. Победа, по моему мнению, это крепкие, безопасные границы для Украины и для украинцев, чтобы они могли жить в мире и благополучии. Победа означает победить Путина, очевидно, вытеснить его из Украины, но одновременно создать обстоятельства, которые бы сделали возможным длительный и гарантированный мир для украинцев", - сказал Блэр.

Во время своего визита в Вашингтон Билл Блэр встретился с министром обороны США Ллойдом Остином, с которым, среди прочего, обсудил и поддержку Киева. По словам Блэра, одним из самых больших вызовов для союзников остается скорость предоставления помощи Украине.

"Мы продолжаем объявлять пакеты помощи, но предоставление тех возможностей, которые срочно нужны украинцам, занимает слишком много времени. Россия действительно существенно нарастила свое производство. И силой оружия, артиллерии и личного состава они действительно оказывают сегодня огромное давление на украинцев", - отметил министр.

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Нередко поставки помощи сталкиваются со сложными механизмами в странах, являющихся партнерами Украины, иногда они вынуждены искать альтернативные пути предоставления определенных видов вооружения.

"На прошлой неделе Зеленский и Умеров сказали, что Украине очень нужны средства ПВО. Целая группа из нас при лидерстве министра Остина сделали шаг вперед. На прошлой неделе я встречался с министром обороны Германии, и они создали консорциум, который нам поможет купить эти средства ПВО. Я даю им 76 миллионов долларов. У меня бы это заняло очень много времени, чтобы приобрести их через свои механизмы. Поэтому я пользуюсь желанием союзников активизироваться и помочь, и мы вкладываем в это деньги. Так что мы находим разные способы поддержать Украину", - рассказал глава оборонного ведомства Канады.

Он добавил, что сейчас происходят важные дискуссии в НАТО и в Европе с участием Соединенных Штатов и Канады о том, какие следующие шаги должны сделать партнеры для Украины, что можно сделать дополнительно для украинской победы.

По вопросу развертывания в Украине военного склада союзников, министр Блэр считает, что этот шаг не ко времени. По его мнению, для принятия такого решения обстоятельства должны существенно измениться. Вместе с тем он добавил, что партнеры должны найти пути лучшего реагирования на запросы Украины и лучшей координации их усилий.

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Помощь Украине от Канады

Канада предоставила более 10 миллиардов долларов помощи Украине, среди них - 3 млрд оборонной помощи.

В январе 2023 года Канада заплатила 400 миллионов долларов на изготовление и отправку в Украину американской системы ПВО NASAMS. В январе 2024 года канадское СМИ Ottawa Citizen сообщило со ссылкой на министерство обороны страны, что производство этой системы до сих пор продолжается.