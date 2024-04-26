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Новости Помощь Украине
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Канада планирует отправить в Украину 10 БТР и 10 многофункциональных надувных судов

канада

В этом году Канада планирует отправить в Украину 10 бронетранспортеров различного назначения и 10 многофункциональных надувных судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первые 10 из 50 колесных боевых бронированных машин, которые Канада передаст Украине, будут доставлены в Европу летом. Тогда же украинцы пройдут на них обучение, после чего осенью машины будут перемещены в Украину", - говорится в заявлении Министерства обороны Канады.

Отмечается, что эти БТР производятся на территории Канады. О выделении 50 таких транспортных средств Украине, в том числе медико-эвакуационного назначения, было объявлено в сентябре 2023 года во время визита в Канаду Владимира Зеленского.

Кроме этого, в июле Украина получит 10 канадских многофункциональных надувных судов, передача которых была анонсирована в январе. В то же время поступят запасные детали к ним. Все это вместе стоит около 15 млн дол. США.

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В оборонном ведомстве также напомнили, что в канадской военной академии бесплатно проходят языковые курсы 14 украинских пилотов, которые впоследствии будут овладевать F-16.

Автор: 

Канада (2073) БТР (364)


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26.04.2024 23:37 Ответить
Ви шліть гроші, а надувні витрати наша влада сама знайде!
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26.04.2024 23:55 Ответить
На вікіпедії стверджується , що Канада поставила Україні вже тисячу броньованих машин Senator.
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27.04.2024 00:01 Ответить
10 БТР??? Для армії в декілька сотень тисяч бійців, і більше тисячі кілометрів лінії розмежування???

Ну що сказати - круто!

Дякую, бльо!
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27.04.2024 00:21 Ответить
Ще й восени, через рік після анонсу поставки!

Тільки мені здається, що тут піару набагато більше, ніж допомоги?
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27.04.2024 00:25 Ответить
Для Канади це типово, не дивуйтесь. В місцевих новинах зараз про Україну нічого нема. Про війну знають завдяки розповідям українців і клубу який збирає донати для ЗСУ, продаючи на ярмарках різні подєлки (але всі донатять своїм родичам на фронт регулярно, і зелебобіки і притомні). Сильно спрацював на каналців фільм про Маріуполь, і стара діаспора в міністерствах старається. Але тут все дуууже повільно
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27.04.2024 02:29 Ответить
Головне не поспішайте 😢
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27.04.2024 12:48 Ответить
Аж цілих десять...для галочки
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27.04.2024 07:55 Ответить
 
 