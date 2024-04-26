Канада планирует отправить в Украину 10 БТР и 10 многофункциональных надувных судов
В этом году Канада планирует отправить в Украину 10 бронетранспортеров различного назначения и 10 многофункциональных надувных судов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Первые 10 из 50 колесных боевых бронированных машин, которые Канада передаст Украине, будут доставлены в Европу летом. Тогда же украинцы пройдут на них обучение, после чего осенью машины будут перемещены в Украину", - говорится в заявлении Министерства обороны Канады.
Отмечается, что эти БТР производятся на территории Канады. О выделении 50 таких транспортных средств Украине, в том числе медико-эвакуационного назначения, было объявлено в сентябре 2023 года во время визита в Канаду Владимира Зеленского.
Кроме этого, в июле Украина получит 10 канадских многофункциональных надувных судов, передача которых была анонсирована в январе. В то же время поступят запасные детали к ним. Все это вместе стоит около 15 млн дол. США.
В оборонном ведомстве также напомнили, что в канадской военной академии бесплатно проходят языковые курсы 14 украинских пилотов, которые впоследствии будут овладевать F-16.
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Ну що сказати - круто!
Дякую, бльо!
Тільки мені здається, що тут піару набагато більше, ніж допомоги?