Канада планирует отправить в Украину 10 БТР и 10 многофункциональных надувных судов

В этом году Канада планирует отправить в Украину 10 бронетранспортеров различного назначения и 10 многофункциональных надувных судов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первые 10 из 50 колесных боевых бронированных машин, которые Канада передаст Украине, будут доставлены в Европу летом. Тогда же украинцы пройдут на них обучение, после чего осенью машины будут перемещены в Украину", - говорится в заявлении Министерства обороны Канады.

Отмечается, что эти БТР производятся на территории Канады. О выделении 50 таких транспортных средств Украине, в том числе медико-эвакуационного назначения, было объявлено в сентябре 2023 года во время визита в Канаду Владимира Зеленского.

Кроме этого, в июле Украина получит 10 канадских многофункциональных надувных судов, передача которых была анонсирована в январе. В то же время поступят запасные детали к ним. Все это вместе стоит около 15 млн дол. США.

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В оборонном ведомстве также напомнили, что в канадской военной академии бесплатно проходят языковые курсы 14 украинских пилотов, которые впоследствии будут овладевать F-16.