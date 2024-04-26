Канада выделяет 2,3 млн дол. на украинское производство дронов для ВСУ

Канада выделит около 2,3 млн дол. США на оплату украинского производства боевых дронов для нужд ВСУ. Канада также дополнительно выделит около 10 млн дол. США на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины

Об этом объявили в Министерстве обороны Канады по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада выделяет Украине 3 млн долл на производство дронов собственной оборонной промышленностью Украины. Канада впервые выделяет средства на производство военных дронов непосредственно в Украине и делает это в сотрудничестве с Великобританией", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Канада также дополнительно выделит 13 млн канадских долл (около 10 млн долл США) на чешскую инициативу по производству и закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.

"Эти средства выделяются в дополнение к объявленным в прошлом месяце 40 млн долл, поэтому общий вклад Канады в чешскую инициативу достигает более 53 млн долл (более 40 млн долл США. - Ред.)", - отметили в министерстве.

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Кроме этого Канада передаст Украине еще 100 дронов Teledyne FLIR, в дополнение к обещанным ранее 800. "Доставка этих дронов начнется в мае", - заверили в оборонном ведомстве.