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Новости Помощь Украине
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Канада выделяет 2,3 млн дол. на украинское производство дронов для ВСУ

дрони,fpv

Канада выделит около 2,3 млн дол. США на оплату украинского производства боевых дронов для нужд ВСУ. Канада также дополнительно выделит около 10 млн дол. США на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины

Об этом объявили в Министерстве обороны Канады по результатам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада выделяет Украине 3 млн долл на производство дронов собственной оборонной промышленностью Украины. Канада впервые выделяет средства на производство военных дронов непосредственно в Украине и делает это в сотрудничестве с Великобританией", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Канада также дополнительно выделит 13 млн канадских долл (около 10 млн долл США) на чешскую инициативу по производству и закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.

"Эти средства выделяются в дополнение к объявленным в прошлом месяце 40 млн долл, поэтому общий вклад Канады в чешскую инициативу достигает более 53 млн долл (более 40 млн долл США. - Ред.)", - отметили в министерстве.

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Кроме этого Канада передаст Украине еще 100 дронов Teledyne FLIR, в дополнение к обещанным ранее 800. "Доставка этих дронов начнется в мае", - заверили в оборонном ведомстве.

Автор: 

беспилотник (3529) боеприпасы (2330) Канада (2073) дроны (3841)


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Топ комментарии
+5
Ото файна справа - мало того, що розвивається наше виробництво, так ще й буде робитись саме те, що хочуть і замовляють наші військові! А хто ліпше за них знає, що насправді є найдієвішим?!
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26.04.2024 21:33
+5
цікаво який механізм фінансування? якщо через Умерова то це дупа...
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26.04.2024 21:54
+4
Пильнуймо, отих притул та аброхамія з герусами!!
Щоб не пропали гроші, як > ніж 650 партій з ГумДопомогою від Західних Партнерів, у 2022-23 роках!!
Рахункову палату, Зеленський з єрмаком татаровим та гетьманцевим, завалили, руками своїх призначенців!!
Співпадіння…
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26.04.2024 21:44
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Юсупова в мясяць більш збирає...а притула за місяць назбирав на супутник-фантом який інкогніто нищить все що бачить... а бачит він немало - нуль
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26.04.2024 21:30 Ответить
Блин, я - в шоке. Шо и здесь зебил облажался, как с высадкой деревье. А так блеял, шо наладил производство дронов в геометрической прогрессии...
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26.04.2024 21:31 Ответить
Ото файна справа - мало того, що розвивається наше виробництво, так ще й буде робитись саме те, що хочуть і замовляють наші військові! А хто ліпше за них знає, що насправді є найдієвішим?!
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26.04.2024 21:33 Ответить
спи%дять
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26.04.2024 21:33 Ответить
Ось і добре. І Канада, і США, і ЄС допомагають. А то тут зрадники постійно піднімають сморід, то нічого не дають, то вкрадуть, то ще якісь кацапські методички поширюють.
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26.04.2024 21:35 Ответить
SURE, вы на зебилов бочку катить, громче всех канючат и гундосят , шо мало дают.
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26.04.2024 21:38 Ответить
а то тут нема грошей бо всі підари підняли собі зарплати та надбавки
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27.04.2024 09:53 Ответить
"у військкомат за 94 млн закатають асфальтобетон і щебінь по завищених цінах" це тільки за минулий рік , лише у одному місті - Черкасах , зате по світу з простягнутою рукою ходимо .
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26.04.2024 21:41 Ответить
2,3 млн долярів?
хлопці, ви шуткуєте?
три трускавецькі вечері в опі.
мівіна, вона ж подорoжчяла в рази!
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26.04.2024 21:44 Ответить
Пильнуймо, отих притул та аброхамія з герусами!!
Щоб не пропали гроші, як > ніж 650 партій з ГумДопомогою від Західних Партнерів, у 2022-23 роках!!
Рахункову палату, Зеленський з єрмаком татаровим та гетьманцевим, завалили, руками своїх призначенців!!
Співпадіння…
показать весь комментарий
26.04.2024 21:44 Ответить
цікаво який механізм фінансування? якщо через Умерова то це дупа...
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26.04.2024 21:54 Ответить
Дякуємо. Безмежно. Сьогодні й далі понесеться.. Йде допомога, міст знищимо, готуємо контрнаступ - це все для тих, кому з 2019 року вішають локшину щовечора. Україна ніколи не перемагала московію ! Без союзників: кримських татар або поляків. Бо армії були за розміром непорівнянні. Як і сьогодні. Та ще й перевага кацапів в озброєні. Хто не вчив історію, той вірить у Леопарди або Абрамси, Ф-16 або Таурси. Це ЗНАВ ЗАЛУЖНИЙ, але не сказав, бо таке не можна озвучувати ... Зеленському. Він лише озвучив про зупинку наступу ЗСУ. Що все одно Зеленському вкрай не сподобалось. То як казати про НЕЗДАТНІСТЬ наших ЗСУ самостійно розгромити московію? Наші політики повинні про це заявити увесь голос на світ, на Європу ! А хто інший, я чи ви ? Франція заявила про Легіон, то хапайтесь за соломинку, а не з надутими щоками відмахуватись від шансу. Не має закону - зробіть вночі. А вранці французи мають бути в Одесі ! Легіон зайде, тоді потягнуться інші країни, які бачать не те, що їм малює Зеленський. "за нас ніхто не буде воювати!" Вау, а хто ж тоді воює ! Як я бачу перемогу ? Ми з союзниками женемо кацапів до кордонів 1991 року. Іншого не буде. Хоч плач.
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26.04.2024 22:15 Ответить
канадці не будуть висаджуватися в Одесі, на жаль. І навіть французи не будуть.
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26.04.2024 22:26 Ответить
Тоді Європа має готуватись для чергових ще 6 мільйонів біженців. Якщо не більш.
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26.04.2024 22:57 Ответить
"Вечер перестайот быть томным!"
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26.04.2024 23:02 Ответить
 
 