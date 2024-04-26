Канада виділяє 2,3 млн дол. на українське виробництво дронів для ЗСУ

Канада виділить близько 2,3 млн дол США на оплату українського виробництва бойових дронів для потреб ЗСУ. Канада також додатково виділить близько 10 млн дол США на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України

Про це оголосили у Міністерстві оборони Канади за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канада виділяє Україні 3 млн дол на виробництво дронів власною оборонною промисловістю України. Канада вперше виділяє кошти на виробництво військових дронів безпосередньо в Україні й робить це у співпраці з Великою Британією", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Канада також додатково виділить 13 млн канадських дол (близько 10 млн дол США) на чеську ініціативу із виробництва й закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країн.

"Ці кошти виділяються на додачу до оголошених минулого місяця 40 млн дол, тож загальний внесок Канади до чеської ініціативи сягає більше 53 млн дол (більше 40 млн дол США - ред.)", - зауважили у міністерстві.

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Окрім цього Канада передасть Україні ще 100 дронів Teledyne FLIR, на додачу до обіцяних раніше 800. "Доставка цих дронів розпочнеться у травні", - запевнили в оборонному відомстві.