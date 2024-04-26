УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10269 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
1 565 15

Канада виділяє 2,3 млн дол. на українське виробництво дронів для ЗСУ

дрони,fpv

Канада виділить близько 2,3 млн дол США на оплату українського виробництва бойових дронів для потреб ЗСУ. Канада також додатково виділить близько 10 млн дол США на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів для України

Про це оголосили у Міністерстві оборони Канади за результатами засідання Контактної групи з питань оборони України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канада виділяє Україні 3 млн дол на виробництво дронів власною оборонною промисловістю України. Канада вперше виділяє кошти на виробництво військових дронів безпосередньо в Україні й робить це у співпраці з Великою Британією", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Канада також додатково виділить 13 млн канадських дол (близько 10 млн дол США) на чеську ініціативу із виробництва й закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країн.

"Ці кошти виділяються на додачу до оголошених минулого місяця 40 млн дол, тож загальний внесок Канади до чеської ініціативи сягає більше 53 млн дол (більше 40 млн дол США - ред.)", - зауважили у міністерстві.

Також читайте: Військова допомога Україні: Канада виділить $1,2 мільярда

Окрім цього Канада передасть Україні ще 100 дронів Teledyne FLIR, на додачу до обіцяних раніше 800. "Доставка цих дронів розпочнеться у травні", - запевнили в оборонному відомстві.

Автор: 

безпілотник (4087) боєприпаси (2262) Канада (2186) дрони (4620)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Ото файна справа - мало того, що розвивається наше виробництво, так ще й буде робитись саме те, що хочуть і замовляють наші військові! А хто ліпше за них знає, що насправді є найдієвішим?!
показати весь коментар
26.04.2024 21:33
+5
цікаво який механізм фінансування? якщо через Умерова то це дупа...
показати весь коментар
26.04.2024 21:54
+4
Пильнуймо, отих притул та аброхамія з герусами!!
Щоб не пропали гроші, як > ніж 650 партій з ГумДопомогою від Західних Партнерів, у 2022-23 роках!!
Рахункову палату, Зеленський з єрмаком татаровим та гетьманцевим, завалили, руками своїх призначенців!!
Співпадіння…
показати весь коментар
26.04.2024 21:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Юсупова в мясяць більш збирає...а притула за місяць назбирав на супутник-фантом який інкогніто нищить все що бачить... а бачит він немало - нуль
показати весь коментар
26.04.2024 21:30 Відповісти
Блин, я - в шоке. Шо и здесь зебил облажался, как с высадкой деревье. А так блеял, шо наладил производство дронов в геометрической прогрессии...
показати весь коментар
26.04.2024 21:31 Відповісти
Ото файна справа - мало того, що розвивається наше виробництво, так ще й буде робитись саме те, що хочуть і замовляють наші військові! А хто ліпше за них знає, що насправді є найдієвішим?!
показати весь коментар
26.04.2024 21:33 Відповісти
спи%дять
показати весь коментар
26.04.2024 21:33 Відповісти
Ось і добре. І Канада, і США, і ЄС допомагають. А то тут зрадники постійно піднімають сморід, то нічого не дають, то вкрадуть, то ще якісь кацапські методички поширюють.
показати весь коментар
26.04.2024 21:35 Відповісти
SURE, вы на зебилов бочку катить, громче всех канючат и гундосят , шо мало дают.
показати весь коментар
26.04.2024 21:38 Відповісти
а то тут нема грошей бо всі підари підняли собі зарплати та надбавки
показати весь коментар
27.04.2024 09:53 Відповісти
"у військкомат за 94 млн закатають асфальтобетон і щебінь по завищених цінах" це тільки за минулий рік , лише у одному місті - Черкасах , зате по світу з простягнутою рукою ходимо .
показати весь коментар
26.04.2024 21:41 Відповісти
2,3 млн долярів?
хлопці, ви шуткуєте?
три трускавецькі вечері в опі.
мівіна, вона ж подорoжчяла в рази!
показати весь коментар
26.04.2024 21:44 Відповісти
Пильнуймо, отих притул та аброхамія з герусами!!
Щоб не пропали гроші, як > ніж 650 партій з ГумДопомогою від Західних Партнерів, у 2022-23 роках!!
Рахункову палату, Зеленський з єрмаком татаровим та гетьманцевим, завалили, руками своїх призначенців!!
Співпадіння…
показати весь коментар
26.04.2024 21:44 Відповісти
цікаво який механізм фінансування? якщо через Умерова то це дупа...
показати весь коментар
26.04.2024 21:54 Відповісти
Дякуємо. Безмежно. Сьогодні й далі понесеться.. Йде допомога, міст знищимо, готуємо контрнаступ - це все для тих, кому з 2019 року вішають локшину щовечора. Україна ніколи не перемагала московію ! Без союзників: кримських татар або поляків. Бо армії були за розміром непорівнянні. Як і сьогодні. Та ще й перевага кацапів в озброєні. Хто не вчив історію, той вірить у Леопарди або Абрамси, Ф-16 або Таурси. Це ЗНАВ ЗАЛУЖНИЙ, але не сказав, бо таке не можна озвучувати ... Зеленському. Він лише озвучив про зупинку наступу ЗСУ. Що все одно Зеленському вкрай не сподобалось. То як казати про НЕЗДАТНІСТЬ наших ЗСУ самостійно розгромити московію? Наші політики повинні про це заявити увесь голос на світ, на Європу ! А хто інший, я чи ви ? Франція заявила про Легіон, то хапайтесь за соломинку, а не з надутими щоками відмахуватись від шансу. Не має закону - зробіть вночі. А вранці французи мають бути в Одесі ! Легіон зайде, тоді потягнуться інші країни, які бачать не те, що їм малює Зеленський. "за нас ніхто не буде воювати!" Вау, а хто ж тоді воює ! Як я бачу перемогу ? Ми з союзниками женемо кацапів до кордонів 1991 року. Іншого не буде. Хоч плач.
показати весь коментар
26.04.2024 22:15 Відповісти
канадці не будуть висаджуватися в Одесі, на жаль. І навіть французи не будуть.
показати весь коментар
26.04.2024 22:26 Відповісти
Тоді Європа має готуватись для чергових ще 6 мільйонів біженців. Якщо не більш.
показати весь коментар
26.04.2024 22:57 Відповісти
"Вечер перестайот быть томным!"
показати весь коментар
26.04.2024 23:02 Відповісти
 
 