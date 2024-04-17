Військова допомога Україні: Канада виділить $1,2 мільярда
Протягом 5 років Канада виділить на різноманітну військову летальну й не летальну допомогу Україні 1,6 млрд канадських дол (близько 1,2 млрд дол США).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади, внесеному напередодні до парламенту країни.
"Бюджет-2024 пропонує надати міністерству оборони протягом п’яти років, починаючи у 2024-2025 рр., 1,6 млрд дол на забезпечення України летальною та не летальною військовою допомогою", - стверджується у документі.
Зазначається, що ця "багаторічна обіцянка забезпечить передбачуваність Україні та канадській оборонній промисловості".
"Після початку конфлікту, Канада пообіцяла Україні понад 4 млрд канадських дол (близько 3 млрд дол США - ред.) військової допомоги, які стали частиною 14 млрд канадських дол (понад 10,7 млрд дол США) загальної підтримки України з лютого 2022 року", - наголошується у державному кошторисі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зовнішня політика та оборона
Ліберальний уряд планує збільшити військові витрати до 1,76 відсотка ВВП до 2030 року, включаючи 8,1 мільярда доларів протягом наступних п'яти років і 73 мільярди доларів до 2044 року.
У бюджеті передбачено 1,6 мільярда доларів протягом п'яти років на летальну та нелетальну військову допомогу Україні.
Дякуємо, дуже дякуємо !
Сподіваємось, це не сильно послабить військові можливості Канади у відбитті нападу зі США.