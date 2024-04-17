Військова допомога Україні: Канада виділить $1,2 мільярда

Протягом 5 років Канада виділить на різноманітну військову летальну й не летальну допомогу Україні 1,6 млрд канадських дол (близько 1,2 млрд дол США).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади, внесеному напередодні до парламенту країни.

"Бюджет-2024 пропонує надати міністерству оборони протягом п’яти років, починаючи у 2024-2025 рр., 1,6 млрд дол на забезпечення України летальною та не летальною військовою допомогою", - стверджується у документі.

Зазначається, що ця "багаторічна обіцянка забезпечить передбачуваність Україні та канадській оборонній промисловості".

"Після початку конфлікту, Канада пообіцяла Україні понад 4 млрд канадських дол (близько 3 млрд дол США - ред.) військової допомоги, які стали частиною 14 млрд канадських дол (понад 10,7 млрд дол США) загальної підтримки України з лютого 2022 року", - наголошується у державному кошторисі.

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