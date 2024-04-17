Военная помощь Украине: Канада выделит $1,2 миллиарда
В течение 5 лет Канада выделит на разнообразную военную летальную и не летальную помощь Украине 1,6 млрд канадских долл. (около 1,2 млрд долл. США).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в проекте государственного бюджета Канады, внесенном накануне в парламент страны.
"Бюджет-2024 предлагает предоставить министерству обороны в течение пяти лет, начиная в 2024-2025 гг., 1,6 млрд дол. на обеспечение Украины летальной и не летальной военной помощью", - утверждается в документе.
Отмечается, что это "многолетнее обещание обеспечит предсказуемость Украины и канадской оборонной промышленности".
"После начала конфликта, Канада пообещала Украине более 4 млрд канадских дол. (около 3 млрд дол. США – ред.) военной помощи, которые стали частью 14 млрд канадских дол. (более 10,7 млрд дол. США) общей поддержки Украины с февраля 2022 года" , - отмечается в государственной смете.
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Зовнішня політика та оборона
Ліберальний уряд планує збільшити військові витрати до 1,76 відсотка ВВП до 2030 року, включаючи 8,1 мільярда доларів протягом наступних п'яти років і 73 мільярди доларів до 2044 року.
У бюджеті передбачено 1,6 мільярда доларів протягом п'яти років на летальну та нелетальну військову допомогу Україні.
Дякуємо, дуже дякуємо !
Сподіваємось, це не сильно послабить військові можливості Канади у відбитті нападу зі США.