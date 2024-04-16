США и Канада ввели новые санкции против Беларуси

Соединенные Штаты и Канада в понедельник, 15 апреля, объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц в Беларуси, причастных к поддержке режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США определило 12 юридических и 10 физических лиц. Среди них – белорусские государственные предприятия, китайская компания, помогающая режиму в Минске закупать оборудование у США, и пятеро ее сотрудников.

Кроме того, OFAC решило ввести санкции по пяти юридическим и пяти физическим лицам, участвующим в глобальной сети торговли оружием и ведущим бизнес с определенной США белорусской оборонной компанией.

Также читайте: США и Великобритания ввели санкции против российского алюминия, меди и никеля

Решение является результатом скоординированных действий с Министерством юстиции США и Федеральным бюро расследований.

Санкции против белорусских компаний

ОАО "Станкогомель" - машиностроительное государственное предприятие, расположенное в Гомеле, Беларусь, регулярно сотрудничающее с различными отраслями белорусской и российской промышленности. В 2023 году "Станкогомель" подписал контракты с определенными США российскими оборонными компаниями "Концерн Калашников" и "Алмаз-Антей" на предоставление материальной поддержки их деятельности.

OFAC определил "Станкогомель" как компанию, принадлежащую или контролируемую правительством Беларуси, согласно указу президента США №14038 от 9 августа 2021 года (О введении в США чрезвычайного положения из-за действий руководства Беларуси. - ред.).

Читайте также: Беларусь не вступает в войну против Украины, потому что граница забаррикадирована так, что нам туда не подойти, - Лукашенко

ОАО "АГАТ-Системы управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" (АГАТ) – государственное предприятие, продающее системы управления для Вооруженных сил Беларуси, промышленные компьютеры, системы навигации и видеонаблюдения.

Это одно из самых больших предприятий Государственного управления военной промышленности Республики Беларусь. 24 февраля 2022 года, согласно указу президента США №14038, OFAC определило предприятие как политическое подразделение, агентство или инструмент правительства Беларуси. В 2022 году предприятие имело операционный доход в размере 40 млн долларов США.

"АГАТ" имеет лицензию на осуществление внешнеторговой деятельности по специальным товарам, владеет патентами в Беларуси, Российской Федерации и Евразийской патентной организации. Внесено в Список юридических лиц Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США и было включено в него также Канадой за серьезное нарушение международного мира и безопасности.

Также читайте: Не исключаем российских авиаударов по Украине с территории Беларуси, - Воздушные силы

В пресс-релизе отмечается, что "АГАТ" является управляющей компанией для четырех других предприятий, расположенных в Беларуси, которые также включены в список OFAC: АО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин" (НИИЭВМ), АО "Техника связи" , АО "АГАТ-Система" и ООО "ИнноТех Солюшнс".

АО "НИИЭВМ" является разработчиком и производителем компьютерной техники двойного назначения и специализируется на модернизации и ремонте систем вооружения, военной и специальной техники. В сотрудничестве с SAMI и предприятиями-партнерами в России, АО "НИИЭВМ" занимается радиотехническими средствами противовоздушной обороны, зенитными ракетными комплексами, мобильными системами электромагнитной борьбы, разведкой управления, системами помех.

АО "Техника связи" специализируется на производстве современного оборудования радиосвязи и телекоммуникаций, в частности, продукции для силовых структур, а также приемно-передающих радиостанций для гражданского и военного использования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС криминализировали нарушения и обход санкций

ОАО "АГАТ-Система" является ведущей организацией по созданию и развитию средств специальной радиосвязи и проводной связи на белорусском рынке. ОАО "АГАТ-Система" включено в Список предприятий Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, а также внесенное в него Канадой за серьезное нарушение правил международной торговли.

ООО "ИнноТех Солюшнс" - компания-разработчик программного обеспечения, имеющая специальное разрешение Правительства Украины на техническую и/или криптографическую защиту информации, а также проектирование, создание и аудит систем защиты информации объектов критической информатизации. Операционный доход ООО "ИнноТех Солюшнс" в 2022 году составил $6,51 млн.

OFAC вносит все эти четыре предприятия в список лиц, находящихся в собственности или под контролем, или действовавших или намеревавшихся действовать в интересах, или от имени, прямо или косвенно, компании "АГАТ" - лица, имущество и интересы которого заблокированы согласно указу президента США №14038.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Балтийские страны, к сожалению, больше не видят независимой Беларуси, - глава МИД Латвии Кариньш