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США и Канада ввели новые санкции против Беларуси

білорусь,санкції

Соединенные Штаты и Канада в понедельник, 15 апреля, объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц в Беларуси, причастных к поддержке режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США определило 12 юридических и 10 физических лиц. Среди них – белорусские государственные предприятия, китайская компания, помогающая режиму в Минске закупать оборудование у США, и пятеро ее сотрудников.

Кроме того, OFAC решило ввести санкции по пяти юридическим и пяти физическим лицам, участвующим в глобальной сети торговли оружием и ведущим бизнес с определенной США белорусской оборонной компанией.

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Решение является результатом скоординированных действий с Министерством юстиции США и Федеральным бюро расследований.

Санкции против белорусских компаний

ОАО "Станкогомель" - машиностроительное государственное предприятие, расположенное в Гомеле, Беларусь, регулярно сотрудничающее с различными отраслями белорусской и российской промышленности. В 2023 году "Станкогомель" подписал контракты с определенными США российскими оборонными компаниями "Концерн Калашников" и "Алмаз-Антей" на предоставление материальной поддержки их деятельности.

OFAC определил "Станкогомель" как компанию, принадлежащую или контролируемую правительством Беларуси, согласно указу президента США №14038 от 9 августа 2021 года (О введении в США чрезвычайного положения из-за действий руководства Беларуси. - ред.).

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ОАО "АГАТ-Системы управления" – управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" (АГАТ) – государственное предприятие, продающее системы управления для Вооруженных сил Беларуси, промышленные компьютеры, системы навигации и видеонаблюдения.

Это одно из самых больших предприятий Государственного управления военной промышленности Республики Беларусь. 24 февраля 2022 года, согласно указу президента США №14038, OFAC определило предприятие как политическое подразделение, агентство или инструмент правительства Беларуси. В 2022 году предприятие имело операционный доход в размере 40 млн долларов США.

"АГАТ" имеет лицензию на осуществление внешнеторговой деятельности по специальным товарам, владеет патентами в Беларуси, Российской Федерации и Евразийской патентной организации. Внесено в Список юридических лиц Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США и было включено в него также Канадой за серьезное нарушение международного мира и безопасности.

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В пресс-релизе отмечается, что "АГАТ" является управляющей компанией для четырех других предприятий, расположенных в Беларуси, которые также включены в список OFAC: АО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин" (НИИЭВМ), АО "Техника связи" , АО "АГАТ-Система" и ООО "ИнноТех Солюшнс".

АО "НИИЭВМ" является разработчиком и производителем компьютерной техники двойного назначения и специализируется на модернизации и ремонте систем вооружения, военной и специальной техники. В сотрудничестве с SAMI и предприятиями-партнерами в России, АО "НИИЭВМ" занимается радиотехническими средствами противовоздушной обороны, зенитными ракетными комплексами, мобильными системами электромагнитной борьбы, разведкой управления, системами помех.

АО "Техника связи" специализируется на производстве современного оборудования радиосвязи и телекоммуникаций, в частности, продукции для силовых структур, а также приемно-передающих радиостанций для гражданского и военного использования.

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ОАО "АГАТ-Система" является ведущей организацией по созданию и развитию средств специальной радиосвязи и проводной связи на белорусском рынке. ОАО "АГАТ-Система" включено в Список предприятий Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, а также внесенное в него Канадой за серьезное нарушение правил международной торговли.

ООО "ИнноТех Солюшнс" - компания-разработчик программного обеспечения, имеющая специальное разрешение Правительства Украины на техническую и/или криптографическую защиту информации, а также проектирование, создание и аудит систем защиты информации объектов критической информатизации. Операционный доход ООО "ИнноТех Солюшнс" в 2022 году составил $6,51 млн.

OFAC вносит все эти четыре предприятия в список лиц, находящихся в собственности или под контролем, или действовавших или намеревавшихся действовать в интересах, или от имени, прямо или косвенно, компании "АГАТ" - лица, имущество и интересы которого заблокированы согласно указу президента США №14038.

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Автор: 

Беларусь (7886) Канада (2073) санкции (11254) США (26368) Минфин США (68)


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Топ комментарии
+2
Краще б вирішили питання зі своїми фірмами, чию продукцію, попри т.з. санкції, кацапи використовують для виготовлення знарядь вбивства.
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16.04.2024 08:50
+2
Це важко. Продукцію купують умовні казахстани-китаї, звідки вона контрабандою потрапляє до росії. Не забороните ж ви відправляти всі підсанкційні вироби за межі ЄС і США.
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16.04.2024 08:57
+2
Сто раз сказано и доказано--- санкции не работают! А наоборот--- закаляют ту страну, её народ и ее индустрию. Пример Иран.
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16.04.2024 09:02
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Правила форума Совет форумчан
Краще б вирішили питання зі своїми фірмами, чию продукцію, попри т.з. санкції, кацапи використовують для виготовлення знарядь вбивства.
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16.04.2024 08:50 Ответить
Це важко. Продукцію купують умовні казахстани-китаї, звідки вона контрабандою потрапляє до росії. Не забороните ж ви відправляти всі підсанкційні вироби за межі ЄС і США.
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16.04.2024 08:57 Ответить
Нічого важкого немае. Германия не может нам передать целых 3 пушки изготовленные в Швейцарии. Потому что в таких случаях перепродажа товара, уже не принадлежащего Швейцарии, возможна только с её согласия.
Этот свет сам себя прихлопнет
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16.04.2024 09:29 Ответить
Сто раз сказано и доказано--- санкции не работают! А наоборот--- закаляют ту страну, её народ и ее индустрию. Пример Иран.
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16.04.2024 09:02 Ответить
Чомусь росія прагне їх зняти.
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16.04.2024 09:21 Ответить
Симуляция бурной деятельности.
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16.04.2024 09:06 Ответить
Против белорусских креветок и хамона?)
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16.04.2024 09:09 Ответить
Огогого! Нищівний удар🤯
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16.04.2024 09:11 Ответить
Раніше це заважала зробити, звісно, клята ескалація?
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16.04.2024 09:13 Ответить
О, санкції. Оце вони можуть, їх легко обійти. Це ж не кацапські безпілотники над Україною збивати.
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16.04.2024 09:19 Ответить
Толку от этих санкций если поляки вовсю с бульбофбрером торгуют,тут надо сначала их прищемить.
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16.04.2024 09:23 Ответить
Теж мені злякали... Для бульбендуче все це фігня. Для нього найважливыше посадити бульбу а осінью зібрати. А лопату і сапу в картопляного дуче ніхто не забрав. Так що йому ці санкції до бульби.
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16.04.2024 09:27 Ответить
НПЗ у Мозирі забезпечує пальним російську військову техніку. Хіба це не є законна ціль?
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16.04.2024 09:37 Ответить
Якщо це відбудеться то Байден обсереться ще до погроз Україні.
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16.04.2024 11:22 Ответить
Можливо санкції можуть запрацювати у разі якщо вони будуть прийматися до країни у цілому, а не до якогось списку підприємств та фізичних особ. Неможливо прослідкувати куди йде продукція до легального покупця чи до його сусіда по вулиці. Потрібно повністю закривати країну.
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16.04.2024 11:20 Ответить
Накласти санкції просто,а стежити за їх виконанням дуже дорого,тому вони і не працюють.
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16.04.2024 11:55 Ответить
 
 