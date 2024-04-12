В ЕС криминализировали нарушения и обход санкций

Торговля подсанкционными товарами будет считаться уголовным преступлением во всех странах Евросоюза. Максимальная санкция – пять лет тюрьмы.

Соответствующую директиву утвердил Совет ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

Теперь все страны Евросоюза должны признать торговлю подсанкционными товарами и содействие обходу запрета на въезд на свою территорию подсанкционным лицам уголовным преступлением. Также будут наказывать за подстрекательство к такому правонарушению или пособничество его совершению.

Когда вступает в силу директива, за нарушение будет установлено одинаковое наказание - лишение свободы до 5 лет, если речь идет о действиях касающихся активов на сумму более 100 тыс. евро. Для компаний предусмотрены различные меры, включая монетарные и немонетарные (например, отмена разрешений, лишение права на льготы, ликвидация в судебном порядке, штрафы и т.п.).

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Что будет считаться нарушением санкций?

предоставление средств либо экономических ресурсов в распоряжение либо в пользу подсанкционного лица, организации;

неспособность заморозить средства либо экономические ресурсы подсанкционного лица, организации;

предоставление подсанкционному лицу разрешения на въезд или проезд транзитом;

торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещена или ограничена санкциями, а также предоставление брокерских или других услуг, касающихся таких товаров;

предоставление финансовых услуг или выполнение финансовой деятельности, запрещенной или ограниченной санкциями;

другие способы обхода санкционного режима (например, путем укрывательства бенефициаров).

Директива вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале Евросоюза. Страны-члены будут иметь 12 месяцев для того, чтобы имплементировать ее положения в национальное законодательство.

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