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Новости Санкции против России
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В ЕС криминализировали нарушения и обход санкций

санкції

Торговля подсанкционными товарами будет считаться уголовным преступлением во всех странах Евросоюза. Максимальная санкция – пять лет тюрьмы.

Соответствующую директиву утвердил Совет ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

Теперь все страны Евросоюза должны признать торговлю подсанкционными товарами и содействие обходу запрета на въезд на свою территорию подсанкционным лицам уголовным преступлением. Также будут наказывать за подстрекательство к такому правонарушению или пособничество его совершению.

Когда вступает в силу директива, за нарушение будет установлено одинаковое наказание - лишение свободы до 5 лет, если речь идет о действиях касающихся активов на сумму более 100 тыс. евро. Для компаний предусмотрены различные меры, включая монетарные и немонетарные (например, отмена разрешений, лишение права на льготы, ликвидация в судебном порядке, штрафы и т.п.).

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Что будет считаться нарушением санкций?

  • предоставление средств либо экономических ресурсов в распоряжение либо в пользу подсанкционного лица, организации;
  • неспособность заморозить средства либо экономические ресурсы подсанкционного лица, организации;
  • предоставление подсанкционному лицу разрешения на въезд или проезд транзитом;
  • торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещена или ограничена санкциями, а также предоставление брокерских или других услуг, касающихся таких товаров;
  • предоставление финансовых услуг или выполнение финансовой деятельности, запрещенной или ограниченной санкциями;
  • другие способы обхода санкционного режима (например, путем укрывательства бенефициаров).

Директива вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале Евросоюза. Страны-члены будут иметь 12 месяцев для того, чтобы имплементировать ее положения в национальное законодательство.

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Автор: 

санкции (11276) Евросоюз (17102)


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Добре, але "схемам" це перешкодою не стане.
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12.04.2024 13:48 Ответить
Тривожно
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12.04.2024 13:49 Ответить
Не верю
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12.04.2024 13:54 Ответить
Ви там головне не поспішайте, русня поки ще не готова відмовитися від підсанкційних товарів з ЄС.
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12.04.2024 14:01 Ответить
Через турцію, грузії і казазстан ідуть товари, аж гай шумить, а доказати умисел буде ну дуже важко. Треба блокувати поставку в крахни прокладки, тоді буде толк, а так до спини тв санкції і ті статті
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12.04.2024 14:06 Ответить
Через 10 років з початку війни та з початку введення санкцій.
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12.04.2024 14:07 Ответить
а як було до цього?

типу: пальчиком, ну ну ну...
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12.04.2024 14:08 Ответить
В ОПі зачухали репи
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12.04.2024 14:13 Ответить
Що накінець перегрузочні хаби в Польщі закриють та грецькі танкери перестануть відбілювати нафту...
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12.04.2024 15:10 Ответить
 
 