В ЕС криминализировали нарушения и обход санкций
Торговля подсанкционными товарами будет считаться уголовным преступлением во всех странах Евросоюза. Максимальная санкция – пять лет тюрьмы.
Соответствующую директиву утвердил Совет ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.
Теперь все страны Евросоюза должны признать торговлю подсанкционными товарами и содействие обходу запрета на въезд на свою территорию подсанкционным лицам уголовным преступлением. Также будут наказывать за подстрекательство к такому правонарушению или пособничество его совершению.
Когда вступает в силу директива, за нарушение будет установлено одинаковое наказание - лишение свободы до 5 лет, если речь идет о действиях касающихся активов на сумму более 100 тыс. евро. Для компаний предусмотрены различные меры, включая монетарные и немонетарные (например, отмена разрешений, лишение права на льготы, ликвидация в судебном порядке, штрафы и т.п.).
Что будет считаться нарушением санкций?
- предоставление средств либо экономических ресурсов в распоряжение либо в пользу подсанкционного лица, организации;
- неспособность заморозить средства либо экономические ресурсы подсанкционного лица, организации;
- предоставление подсанкционному лицу разрешения на въезд или проезд транзитом;
- торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещена или ограничена санкциями, а также предоставление брокерских или других услуг, касающихся таких товаров;
- предоставление финансовых услуг или выполнение финансовой деятельности, запрещенной или ограниченной санкциями;
- другие способы обхода санкционного режима (например, путем укрывательства бенефициаров).
Директива вступит в силу через 20 дней после опубликования в Официальном журнале Евросоюза. Страны-члены будут иметь 12 месяцев для того, чтобы имплементировать ее положения в национальное законодательство.
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