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Новини Санкції проти Росії
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В ЄС криміналізували порушення та обхід санкцій

санкції

Торгівля підсанкційними товарами буде вважатися кримінальним злочином в усіх країнах Євросоюзу. Максимальна санкція - п’ять років тюрми.

Відповідну директиву затвердила Рада ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт організації.

Тепер всі країни Євросоюзу мають визнати торгівлю підсанкційними товарами та сприяння в обході заборони на в’їзд на свою територію підсанкційним особам кримінальним злочином. Також каратимуть за підбурення до такого правопорушення або посібництво у його вчиненні.

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Коли директива набере чинності, за порушення буде встановлене однакове покарання - позбавлення волі до 5 років, якщо йдеться про діяння стосуються активів на суму в понад 100 тис. євро. Для компаній передбачені різні заходи, включно з монетарними й немонетарними (наприклад, скасування дозволів, позбавлення права на пільги, ліквідація в судовому порядку, штрафи тощо).

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Що буде вважатися порушенням санкцій?

  • надання коштів чи економічних ресурсів у розпорядження чи на користь підсанкційної особи, організації;
  • нездатність заморозити гроші чи економічні ресурси підсанкційної особи, організації;
  • надання підсанкційній особі дозволу на в'їзд чи проїзд транзитом;
  • торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит чи перевезення яких заборонене або обмежене санкціями, а також надання брокерських чи інших послуг, що стосуються таких товарів;
  • надання фінансових послуг чи виконання фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена санкціями;
  • інші способи обходу санкційного режиму (наприклад, шляхом приховування бенефіціарів).

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Директива набере чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу. Країни-члени матимуть 12 місяців на те, щоб імплементувати її положення у національне законодавство.

Автор: 

санкції (11750) Євросоюз (13306)


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Добре, але "схемам" це перешкодою не стане.
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12.04.2024 13:48 Відповісти
Тривожно
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12.04.2024 13:49 Відповісти
Не верю
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12.04.2024 13:54 Відповісти
Ви там головне не поспішайте, русня поки ще не готова відмовитися від підсанкційних товарів з ЄС.
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12.04.2024 14:01 Відповісти
Через турцію, грузії і казазстан ідуть товари, аж гай шумить, а доказати умисел буде ну дуже важко. Треба блокувати поставку в крахни прокладки, тоді буде толк, а так до спини тв санкції і ті статті
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12.04.2024 14:06 Відповісти
Через 10 років з початку війни та з початку введення санкцій.
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12.04.2024 14:07 Відповісти
а як було до цього?

типу: пальчиком, ну ну ну...
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12.04.2024 14:08 Відповісти
В ОПі зачухали репи
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12.04.2024 14:13 Відповісти
Що накінець перегрузочні хаби в Польщі закриють та грецькі танкери перестануть відбілювати нафту...
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12.04.2024 15:10 Відповісти
 
 