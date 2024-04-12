В ЄС криміналізували порушення та обхід санкцій

Торгівля підсанкційними товарами буде вважатися кримінальним злочином в усіх країнах Євросоюзу. Максимальна санкція - п’ять років тюрми.

Відповідну директиву затвердила Рада ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт організації.

Тепер всі країни Євросоюзу мають визнати торгівлю підсанкційними товарами та сприяння в обході заборони на в’їзд на свою територію підсанкційним особам кримінальним злочином. Також каратимуть за підбурення до такого правопорушення або посібництво у його вчиненні.

Читайте: Росія погрожує сусіднім країнам через відмову обслуговувати картки системи "Мир"

Коли директива набере чинності, за порушення буде встановлене однакове покарання - позбавлення волі до 5 років, якщо йдеться про діяння стосуються активів на суму в понад 100 тис. євро. Для компаній передбачені різні заходи, включно з монетарними й немонетарними (наприклад, скасування дозволів, позбавлення права на пільги, ліквідація в судовому порядку, штрафи тощо).

Також читайте: Глава Мінфіну США Єллен попередила Пекін про наслідки для китайських компаній за допомогу Росії

Що буде вважатися порушенням санкцій?

надання коштів чи економічних ресурсів у розпорядження чи на користь підсанкційної особи, організації;

нездатність заморозити гроші чи економічні ресурси підсанкційної особи, організації;

надання підсанкційній особі дозволу на в'їзд чи проїзд транзитом;

торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит чи перевезення яких заборонене або обмежене санкціями, а також надання брокерських чи інших послуг, що стосуються таких товарів;

надання фінансових послуг чи виконання фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена санкціями;

інші способи обходу санкційного режиму (наприклад, шляхом приховування бенефіціарів).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вся Європа повинна подумати, як допомогти сусіднім з Україною країнам, які знаходяться "на лінії фронту", - Туск

Директива набере чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу. Країни-члени матимуть 12 місяців на те, щоб імплементувати її положення у національне законодавство.