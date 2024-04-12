В ЄС криміналізували порушення та обхід санкцій
Торгівля підсанкційними товарами буде вважатися кримінальним злочином в усіх країнах Євросоюзу. Максимальна санкція - п’ять років тюрми.
Відповідну директиву затвердила Рада ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт організації.
Тепер всі країни Євросоюзу мають визнати торгівлю підсанкційними товарами та сприяння в обході заборони на в’їзд на свою територію підсанкційним особам кримінальним злочином. Також каратимуть за підбурення до такого правопорушення або посібництво у його вчиненні.
Коли директива набере чинності, за порушення буде встановлене однакове покарання - позбавлення волі до 5 років, якщо йдеться про діяння стосуються активів на суму в понад 100 тис. євро. Для компаній передбачені різні заходи, включно з монетарними й немонетарними (наприклад, скасування дозволів, позбавлення права на пільги, ліквідація в судовому порядку, штрафи тощо).
Що буде вважатися порушенням санкцій?
- надання коштів чи економічних ресурсів у розпорядження чи на користь підсанкційної особи, організації;
- нездатність заморозити гроші чи економічні ресурси підсанкційної особи, організації;
- надання підсанкційній особі дозволу на в'їзд чи проїзд транзитом;
- торгівля товарами чи послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит чи перевезення яких заборонене або обмежене санкціями, а також надання брокерських чи інших послуг, що стосуються таких товарів;
- надання фінансових послуг чи виконання фінансової діяльності, яка заборонена чи обмежена санкціями;
- інші способи обходу санкційного режиму (наприклад, шляхом приховування бенефіціарів).
Директива набере чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу. Країни-члени матимуть 12 місяців на те, щоб імплементувати її положення у національне законодавство.
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