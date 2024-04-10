Росія погрожує сусіднім країнам через відмову обслуговувати картки системи "Мир"

Росія в якості "крайніх заходів" може вжити кроків у відповідь щодо тих країн, які блокують роботу карт платіжної системи "Мир".

Про це голова російського центробанку Ельвіра Набіулліна заявила під час виступу у Держдумі, передає The Moscow Times.

"Санкції не припиняються на наш фінансовий сектор, вони посилюються... І, незважаючи на ці санкції, ми продовжуємо діалог із країнами дружніми щодо збереження та розвитку інфраструктури та пошуку альтернативних рішень", – зазначила Набіулліна.

За її словами, Росія пояснює країнам-партнерам, що підтримувати російські платіжну систему "Мир" вигідно, адже російські банківські картки потрібні для туристів з Росії, а також для переказу коштів від трудових мігрантів.ю

Втім очільниця російського центробанку зауважила, що "теоретично можливі" і відповідні санкції щодо країн, які все ж відмовилися приймати російські картки.

"Я думаю, що їх потрібно розглядати як крайні заходи щодо країн, якщо вони не поводяться конструктивно і не працюють для пошуку рішень і альтернативних якихось механізмів", – наголосила Набіулліна.

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Нагадаємо, 23 лютого США запровадили санкції проти російської держструктури "Національна система платіжних карток" (НСПК) – оператора платіжної системи "Мир".

Після цього працювати з картами "Мир" відмовилися великі банки низки країн. Наприклад, це зробили казахстанські Bereke Bank та "Фрідом Фінанс".

Згодом банки Вірменії також припинили приймати російські платіжні картки "Мир", а з 5 квітня їх більше не приймають і в Киргизстані.

НСПК було створено у 2014 році після введення санкцій за анексію Криму на випадок проблем із міжнародними платіжними системами. 100% компанії належить Банку Росії. Ними можна було розплатитися у Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, В'єтнамі, Венесуелі та на Кубі.