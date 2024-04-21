У Украины нет выбора, кроме победы, - глава МИД Канады Жоли

Одобрение нового пакета военной помощи Палатой представителей США для Украины является важнейшим шагом в борьбе Киева против России.

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Это - важный шаг для войны Украины за свободу и за международную безопасность. Для Украины нет другого варианта, кроме победы, и со всей нашей поддержкой украинцы одержат верх", - говорится в сообщении.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине свыше $60 млрд помощи. Он также предусматривает передачу Киеву ATACMS. В то же время президент США может отложить решение по ATACMS, если оно будет "вредить интересам национальной безопасности США".

Ранее сообщалось, что в Белом доме ожидают, что поставки американской военной помощи начнутся "сразу" после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.

В Сенате США заявили, что быстро примут законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в том числе о помощи Украине.

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