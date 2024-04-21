РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5437 посетителей онлайн
Новости
2 464 14

У Украины нет выбора, кроме победы, - глава МИД Канады Жоли

Глава МЗС Канади Мелані Жолі

Одобрение нового пакета военной помощи Палатой представителей США для Украины является важнейшим шагом в борьбе Киева против России.

Какинформирует Цензор.НЕТ, об этом в X (Twitter) написала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Это - важный шаг для войны Украины за свободу и за международную безопасность. Для Украины нет другого варианта, кроме победы, и со всей нашей поддержкой украинцы одержат верх", - говорится в сообщении.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине свыше $60 млрд помощи. Он также предусматривает передачу Киеву ATACMS. В то же время президент США может отложить решение по ATACMS, если оно будет "вредить интересам национальной безопасности США".

Ранее сообщалось, что в Белом доме ожидают, что поставки американской военной помощи начнутся "сразу" после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.

В Сенате США заявили, что быстро примут законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в том числе о помощи Украине.

Также читайте: Пентагон может перебросить оружие в Украину в течение нескольких дней после подписания закона

Автор: 

Канада (2073) США (26368) Жоли Мелани (54)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Канада шось в допомозі не дуже -- величезна ж краіна а допомоги менше як в маленьких Нідерландів
показать весь комментарий
21.04.2024 08:01
+2
Таки да! Але парадокс в тому, що у рашеннацистів також немає виходу після всього, що вони натворили. Ви уявляєте, що з ними буде якщо вони програють війну?!

І шо делать??
показать весь комментарий
21.04.2024 08:12
+2
Допоможи собі сам.
Так має виглядати перемога
показать весь комментарий
21.04.2024 09:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Канада шось в допомозі не дуже -- величезна ж краіна а допомоги менше як в маленьких Нідерландів
показать весь комментарий
21.04.2024 08:01 Ответить
Ну так ви допоможіть, з вазеліном найвеличним…
Сратьєхи!
показать весь комментарий
21.04.2024 08:58 Ответить
Допоможи собі сам.
Так має виглядати перемога
показать весь комментарий
21.04.2024 09:36 Ответить
Може голова МЗС?
показать весь комментарий
21.04.2024 08:05 Ответить
Таки да! Але парадокс в тому, що у рашеннацистів також немає виходу після всього, що вони натворили. Ви уявляєте, що з ними буде якщо вони програють війну?!

І шо делать??
показать весь комментарий
21.04.2024 08:12 Ответить
А ви що пропонуєте ?
показать весь комментарий
21.04.2024 08:53 Ответить
Нічого з ними не буде - відійдуть за кордон, і все закінчиться, знімуть санкції і може навіть гроші розморозять. Тому до перемоги треба встигнути максимально роздовбати їхні НПЗ та інше критичне виробництво з інфраструктурою.
показать весь комментарий
21.04.2024 13:03 Ответить
А шо робити ?
показать весь комментарий
21.04.2024 08:53 Ответить
Ось тобі прутін, і трампів день!
Довийожувався, гнида, з довбнями сруськага міфа …
Слава Україні!
показать весь комментарий
21.04.2024 08:57 Ответить
але є факт , останній раз Україна перемагала московію 350 років тому , а потім тільки програвала ...
показать весь комментарий
21.04.2024 09:30 Ответить
Не копирсайся в історії. Краще шукай в ній поради !
показать весь комментарий
21.04.2024 10:39 Ответить
Это называется допомога ртом.
показать весь комментарий
21.04.2024 10:37 Ответить
Перемога набагато цінніша всім, якщо її отримати РАЗОМ. Америка після тривалої перерви зробила нарешті свій вибір. Між маленьким злом і великим. Маленьке зло вона залишила собі, а українцям дісталось ВЕЛИКЕ. Цинічна заява Джонсона "Краще давати кулі ніж наші хлопці будуть гинути у невідомій країні." звучить так. НЕХАЙ ГИНУТЬ СОТНІ ТИСЯЧ дітей, жінок, стареньких в Україні ! Ф.Рузвельт у свій час швидко зрозумів, що війна може прийти у кожну американську сім'ю, якщо не закінчити її ШВИДКО. Я дуже вдячний американцям, але мій вибір був би посередині. ШВИДКА ВІЙНА ! ШВИДКА операція з деімперілізації московії. Так це жертви, але результат - мінімум 50 років спокійного комфортного життя. Найбільше дякую Байдену, який не здався і довів свою справу "США -це символ Свободи" до кінця. Допомога - це максимум, що він зміг у тих умовах трампщини.
показать весь комментарий
21.04.2024 10:38 Ответить
 
 