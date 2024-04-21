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В України немає вибору, окрім перемоги, - глава МЗС Канади Жолі

Глава МЗС Канади Мелані Жолі

Схвалення нового пакету військової допомоги Палатою представників США для України є важливим кроком у боротьбі Києва проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Це - важливий крок для війни України за свободу й за міжнародну безпеку. Для України немає іншого варіанту, окрім перемоги, й з усією нашою підтримкою українці візьмуть гору", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.

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Автор: 

Канада (2186) США (22455) Жолі Мелані (79)


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Топ коментарі
+2
Канада шось в допомозі не дуже -- величезна ж краіна а допомоги менше як в маленьких Нідерландів
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21.04.2024 08:01
+2
Таки да! Але парадокс в тому, що у рашеннацистів також немає виходу після всього, що вони натворили. Ви уявляєте, що з ними буде якщо вони програють війну?!

І шо делать??
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21.04.2024 08:12
+2
Допоможи собі сам.
Так має виглядати перемога
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21.04.2024 09:36
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Канада шось в допомозі не дуже -- величезна ж краіна а допомоги менше як в маленьких Нідерландів
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21.04.2024 08:01 Відповісти
Ну так ви допоможіть, з вазеліном найвеличним…
Сратьєхи!
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21.04.2024 08:58 Відповісти
Допоможи собі сам.
Так має виглядати перемога
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21.04.2024 09:36 Відповісти
Може голова МЗС?
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21.04.2024 08:05 Відповісти
Таки да! Але парадокс в тому, що у рашеннацистів також немає виходу після всього, що вони натворили. Ви уявляєте, що з ними буде якщо вони програють війну?!

І шо делать??
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21.04.2024 08:12 Відповісти
А ви що пропонуєте ?
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21.04.2024 08:53 Відповісти
Нічого з ними не буде - відійдуть за кордон, і все закінчиться, знімуть санкції і може навіть гроші розморозять. Тому до перемоги треба встигнути максимально роздовбати їхні НПЗ та інше критичне виробництво з інфраструктурою.
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21.04.2024 13:03 Відповісти
А шо робити ?
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21.04.2024 08:53 Відповісти
Ось тобі прутін, і трампів день!
Довийожувався, гнида, з довбнями сруськага міфа …
Слава Україні!
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21.04.2024 08:57 Відповісти
але є факт , останній раз Україна перемагала московію 350 років тому , а потім тільки програвала ...
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21.04.2024 09:30 Відповісти
Не копирсайся в історії. Краще шукай в ній поради !
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21.04.2024 10:39 Відповісти
Это называется допомога ртом.
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21.04.2024 10:37 Відповісти
Перемога набагато цінніша всім, якщо її отримати РАЗОМ. Америка після тривалої перерви зробила нарешті свій вибір. Між маленьким злом і великим. Маленьке зло вона залишила собі, а українцям дісталось ВЕЛИКЕ. Цинічна заява Джонсона "Краще давати кулі ніж наші хлопці будуть гинути у невідомій країні." звучить так. НЕХАЙ ГИНУТЬ СОТНІ ТИСЯЧ дітей, жінок, стареньких в Україні ! Ф.Рузвельт у свій час швидко зрозумів, що війна може прийти у кожну американську сім'ю, якщо не закінчити її ШВИДКО. Я дуже вдячний американцям, але мій вибір був би посередині. ШВИДКА ВІЙНА ! ШВИДКА операція з деімперілізації московії. Так це жертви, але результат - мінімум 50 років спокійного комфортного життя. Найбільше дякую Байдену, який не здався і довів свою справу "США -це символ Свободи" до кінця. Допомога - це максимум, що він зміг у тих умовах трампщини.
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21.04.2024 10:38 Відповісти
 
 