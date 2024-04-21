В України немає вибору, окрім перемоги, - глава МЗС Канади Жолі
Схвалення нового пакету військової допомоги Палатою представників США для України є важливим кроком у боротьбі Києва проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у X (Twitter) написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Це - важливий крок для війни України за свободу й за міжнародну безпеку. Для України немає іншого варіанту, окрім перемоги, й з усією нашою підтримкою українці візьмуть гору", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".
Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.
У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.
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Сратьєхи!
Так має виглядати перемога
І шо делать??
Довийожувався, гнида, з довбнями сруськага міфа …
Слава Україні!