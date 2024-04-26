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Канада планує відправити до України 10 БТР та 10 багатофункціональних надувних суден

канада

Цього року Канада планує відправити до України 10 бронетранспортерів різного призначення та 10 багатофункціональних надувних суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перші 10 з 50 колісних бойових броньованих машин, які Канада передасть Україні, будуть доставлені до Європи влітку. Тоді ж українці пройдуть на них навчання, після чого восени машини будуть переміщені до України", - йдеться у заяві Міністерства оборони Канади.

Зазначається, що ці БТР виробляються на території Канади. Про виділення 50 таких транспортних засобів Україні, в тому числі медично-евакуаційного призначення, було оголошено у вересні 2023 року під час візиту до Канади Володимира Зеленського.

Окрім цього, у липні Україна отримає 10 канадських багатофункціональних надувних суден, передача яких була анонсована у січні. Водночас надійдуть запасні деталі до них. Усе це разом коштує близько 15 млн дол. США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада виділяє 2,3 млн дол. на українське виробництво дронів для ЗСУ

В оборонному відомстві також нагадали, що у канадській військовій академії безкоштовно проходять мовні курси 14 українських пілотів, які згодом опановуватимуть F-16.

Автор: 

Канада (2186) БТР (279)


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26.04.2024 23:37 Відповісти
Ви шліть гроші, а надувні витрати наша влада сама знайде!
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26.04.2024 23:55 Відповісти
На вікіпедії стверджується , що Канада поставила Україні вже тисячу броньованих машин Senator.
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27.04.2024 00:01 Відповісти
10 БТР??? Для армії в декілька сотень тисяч бійців, і більше тисячі кілометрів лінії розмежування???

Ну що сказати - круто!

Дякую, бльо!
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27.04.2024 00:21 Відповісти
Ще й восени, через рік після анонсу поставки!

Тільки мені здається, що тут піару набагато більше, ніж допомоги?
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27.04.2024 00:25 Відповісти
Для Канади це типово, не дивуйтесь. В місцевих новинах зараз про Україну нічого нема. Про війну знають завдяки розповідям українців і клубу який збирає донати для ЗСУ, продаючи на ярмарках різні подєлки (але всі донатять своїм родичам на фронт регулярно, і зелебобіки і притомні). Сильно спрацював на каналців фільм про Маріуполь, і стара діаспора в міністерствах старається. Але тут все дуууже повільно
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27.04.2024 02:29 Відповісти
Головне не поспішайте 😢
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27.04.2024 12:48 Відповісти
Аж цілих десять...для галочки
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27.04.2024 07:55 Відповісти
 
 