Канада планує відправити до України 10 БТР та 10 багатофункціональних надувних суден

Цього року Канада планує відправити до України 10 бронетранспортерів різного призначення та 10 багатофункціональних надувних суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Перші 10 з 50 колісних бойових броньованих машин, які Канада передасть Україні, будуть доставлені до Європи влітку. Тоді ж українці пройдуть на них навчання, після чого восени машини будуть переміщені до України", - йдеться у заяві Міністерства оборони Канади.

Зазначається, що ці БТР виробляються на території Канади. Про виділення 50 таких транспортних засобів Україні, в тому числі медично-евакуаційного призначення, було оголошено у вересні 2023 року під час візиту до Канади Володимира Зеленського.

Окрім цього, у липні Україна отримає 10 канадських багатофункціональних надувних суден, передача яких була анонсована у січні. Водночас надійдуть запасні деталі до них. Усе це разом коштує близько 15 млн дол. США.

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В оборонному відомстві також нагадали, що у канадській військовій академії безкоштовно проходять мовні курси 14 українських пілотів, які згодом опановуватимуть F-16.