Перемога означає витіснити Путіна з України та створити умови для тривалого миру, - міністр оборони Канади Блер

Західні партнери повинні допомагати Україні не "стільки, скільки потрібно", а до її перемоги.

Про це заявив міністр національної оборони Канади Білл Блер, який цими днями відвідує США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Ми завжди повинні шукати кращу і швидшу відповідь на потреби України. Я думаю, ми повинні бути з Україною до її перемоги. І згодом створити безпечну та мирну ситуацію для цієї країни", - сказав канадський міністр і додав, що фраза "стільки, скільки буде потрібно", яку часто використовують партнери України, говорячи про підтримку Києва, не є достатньою.

"Коли я отримав цю посаду, я змінив наші формулювання. Тому що фраза "стільки, скільки буде потрібно" не є обнадійливою чи надихаючою для досягнення перемоги. Перемога, на мою думку, це міцні, безпечні кордони для України та для українців, щоб вони могли жити в мирі та добробуті. Перемога означає подолати Путіна, очевидно, витіснити його з України, але водночас створити обставини, які б уможливили тривалий та гарантований мир для українців", - сказав Блер.

Під час свого візиту до Вашингтону Білл Блер зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном, з яким, серед іншого, обговорив і підтримку Києва. За словами Блера, одним з найбільших викликів для союзників залишається швидкість надання допомоги Україні.

"Ми продовжуємо оголошувати пакети допомоги, але надання тих можливостей, які терміново потрібні українцям, займає надто багато часу. Росія дійсно суттєво наростила своє виробництво. І силою зброї, артилерії та особового складу вони дійсно чинять сьогодні величезний тиск на українців", - зазначив міністр.

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Нерідко постачання допомоги стикається зі складними механізмами в країнах, що є партнерами України, інколи вони вимушені шукати альтернативні шляхи надання певних видів озброєння.

"Минулого тижня Зеленський та Умєров сказали, що Україні конче потрібні засоби ППО. Ціла група з нас за лідерства міністра Остіна зробили крок вперед. Минулого тижня я зустрічався з міністром оборони Німеччини, і вони створили консорціум, який нам допоможе купити ці засоби ППО. Я даю їм 76 мільйонів доларів. У мене б це зайняло дуже багато часу, щоб придбати їх через свої механізми. Тому я користуюся бажанням союзників активізуватись і допомогти, і ми вкладаємо в це гроші. Так що ми знаходимо різні способи підтримати Україну", - розповів глава оборонного відомства Канади.

Він додав, що наразі відбуваються важливі дискусії в НАТО та в Європі за участю Сполучених Штатів і Канади про те, які наступні кроки повинні зробити партнери для України, що можна зробити додатково для української перемоги.

Щодо питання розгортання в Україні військового складу союзників, міністр Блер вважає, що цей крок не на часі. На його думку, для ухвалення такого рішення обставини мають суттєво змінитися. Разом з тим він додав, що партнери мають знайти шляхи кращого реагування на запити України та кращої координації їхніх зусиль.

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Допомога Україні від Канади

Канада надала понад 10 мільярдів доларів допомоги Україні, серед них - 3 млрд оборонної допомоги.

У січні 2023 року Канада заплатила 400 мільйонів доларів на виготовлення та відправлення в Україну американської системи ППО NASAMS. У січні 2024 року канадське ЗМІ Ottawa Citizen повідомило з посиланням на міністерство оборони країни, що виробництво цієї системи досі триває.