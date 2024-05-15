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Новини Війна
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Сили оборони вже отримали боєприпаси з військової допомоги США для оборони Часового Яру, - Sky News

Зброя від США вже надходять ЗСУ на фронт

До ЗСУ на фронт почало надходити озброєння з пакета американської військової допомоги. Зокрема, їх отримали воїни, які обороняють Часів Яр у Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Sky News,

Видання не впевнене, у який саме день зброя почала надходити на передову.

За словами військового з позивним "Заур", нові боєприпаси прибувають.

"Він не знав точних деталей, але сказав, що свіжі боєприпаси почали доставляти приблизно тиждень чи два тому", - зазначає Sky News.

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Отримання зброї мало велике значення для артилерійської групи воїна, яка захищала Часів Яр від наступу російських військ.

"Це (находження боєприпасів, - ред.) дозволяє нам виконувати нашу роботу, стримувати російських солдатів, а також знищувати їх, коли вони намагаються контратакувати", - наголосив "Заур".

Щодо битви з Росією за Часів Яр військовий зазначив, що це місто вже давно входить до переліку російських цілей. Наразі фронтова ситуація досить напружена, "бої йдуть щодня".

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Водночас солдат, який командує артилерійським підрозділом, що захищає Часів Яр, пообіцяв українцям: "Ми намагатимемося протриматися якомога довше, а час покаже... Ми постараємося зробити все можливе, все необхідне, щоб вижити".

"Попри те, що американська зброя нарешті прибуває на фронт, очікування обіцяної допомоги дорого коштувало українцям", - додає видання.

Військова допомога Україні від США

Нагадаємо, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.

10 травня стало відомо про третій пакет військової допомоги від США на 400 млн доларів.

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виділять ще 2 млрд доларів допомоги Україні.

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Автор: 

боєприпаси (2260) допомога (8280) ЗСУ (7489) Часів Яр (311)


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15.05.2024 15:14 Відповісти
Один ящик. Лично тебе, говномет.
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15.05.2024 19:33 Відповісти
Лопатоїди тащаться від касетних б/п.
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15.05.2024 15:18 Відповісти
На початок війни в Україні було понад 90 відсотків зброї радянського (російського) виробництва. А закінчувати війну Україна буде, маючи на озброєнні 90 відсотків зброї США та інших членів НАТО. Це так Путін зі своїми упирями вирішив "доперемогти".
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15.05.2024 15:32 Відповісти
Шановна редакціє !

Що надійшли, добре. Але заголовок доволі дивний - це що, США на кожний населенний пункт видає військ. допомогу ??
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15.05.2024 15:39 Відповісти
Для оборони! Про відбиття вже даже мова не йде..
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15.05.2024 15:46 Відповісти
Кацапи святкують чергове взяття Роботиного.
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15.05.2024 16:44 Відповісти
Работино-14
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15.05.2024 19:11 Відповісти
 
 