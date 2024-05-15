Сили оборони вже отримали боєприпаси з військової допомоги США для оборони Часового Яру, - Sky News
До ЗСУ на фронт почало надходити озброєння з пакета американської військової допомоги. Зокрема, їх отримали воїни, які обороняють Часів Яр у Донецькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Sky News,
Видання не впевнене, у який саме день зброя почала надходити на передову.
За словами військового з позивним "Заур", нові боєприпаси прибувають.
"Він не знав точних деталей, але сказав, що свіжі боєприпаси почали доставляти приблизно тиждень чи два тому", - зазначає Sky News.
Отримання зброї мало велике значення для артилерійської групи воїна, яка захищала Часів Яр від наступу російських військ.
"Це (находження боєприпасів, - ред.) дозволяє нам виконувати нашу роботу, стримувати російських солдатів, а також знищувати їх, коли вони намагаються контратакувати", - наголосив "Заур".
Щодо битви з Росією за Часів Яр військовий зазначив, що це місто вже давно входить до переліку російських цілей. Наразі фронтова ситуація досить напружена, "бої йдуть щодня".
Водночас солдат, який командує артилерійським підрозділом, що захищає Часів Яр, пообіцяв українцям: "Ми намагатимемося протриматися якомога довше, а час покаже... Ми постараємося зробити все можливе, все необхідне, щоб вижити".
"Попри те, що американська зброя нарешті прибуває на фронт, очікування обіцяної допомоги дорого коштувало українцям", - додає видання.
Військова допомога Україні від США
Нагадаємо, 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.
26 квітня Пентагон повідомив про пакет допомоги на 6 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), що передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.
10 травня стало відомо про третій пакет військової допомоги від США на 400 млн доларів.
Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати виділять ще 2 млрд доларів допомоги Україні.
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Що надійшли, добре. Але заголовок доволі дивний - це що, США на кожний населенний пункт видає військ. допомогу ??