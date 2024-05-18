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Новини Відео Війна
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Сили оборони відбили штурм Часового Яру, знищили 20 одиниць броньованої техніки РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Українські воїни відбили російський штурм Часового Яру.

Про це розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Не забуваємо також про інші напрямки боїв, окрім харківських: Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки – всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці!" - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони вже отримали боєприпаси з військової допомоги США для оборони Часового Яру, - Sky News

Раніше Зеленський повідомив, що вперше за два роки війни упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Часів Яр (328)


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Топ коментарі
+19
Вова... ти не заї...вся новини перерозповідати нам?
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18.05.2024 19:48
+11
лідОр безбулавний! А де його фсьо-Єрмак? гей-гей-ге сховався?
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18.05.2024 20:05
+9
Сьогодні ЗСУ збили чергове су-25 на Доннечині...
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18.05.2024 19:51
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Вова... ти не заї...вся новини перерозповідати нам?
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18.05.2024 19:48 Відповісти
лідОр безбулавний! А де його фсьо-Єрмак? гей-гей-ге сховався?
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18.05.2024 20:05 Відповісти
Зе вже посивів, народ українці посадив тебе в крісло президента, і після того, як він його відсидить 5 років, ще два дні залишилося і він нарешті стане вільним громадянином України.
Народ не в праві його далі мучати согласно 103 статті констітуції України!!!
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18.05.2024 20:06 Відповісти
Б....на, це не твоя робота! Виконуй СВОЇ обов"язки
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18.05.2024 20:49 Відповісти
Та воно - не Президент, то є гуляще стерво, при Дєрмаку.
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18.05.2024 21:15 Відповісти
То відосікі пішли від найВШИВіШого , зараз він ротом своїм і Горлівку візьме на плечах відступаючих кацапі.
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18.05.2024 19:49 Відповісти
Горлівку не візьме,"муку" не якісну підвезли стратегічні партнери з Аргентини
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19.05.2024 00:00 Відповісти
Сьогодні ЗСУ збили чергове су-25 на Доннечині...
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18.05.2024 19:51 Відповісти
Речником МО підпрацьовує?
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18.05.2024 19:53 Відповісти
Лєвітаном ОПи
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18.05.2024 19:55 Відповісти
Заберіть в нього мікрофона-смартфона. І вивезіть десь на безлюдний острів.. можна з рештою зе-баранів.
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18.05.2024 20:00 Відповісти
кондом, який бездарно просрав напад )(уйлостанців і окупацію значної территорії України,
який розмінував Чонгар, який в очах )(уйла побачив мир, який нікому нічого не винен та не лох продовжує лише ******* і *******. нікчемне, мстиве, жалюгідне створіння з манькою величі.
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18.05.2024 20:21 Відповісти
Бравурні звіти про кількість збитих пішаків нічого не говорить про хід шахової партії!
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18.05.2024 20:32 Відповісти
не говорить
 не говорять
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18.05.2024 20:34 Відповісти
як воно любить піариться
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18.05.2024 21:01 Відповісти
Скотина неголена, шоб тобі повилазило та твій рід сконав у наступному поколінні у муках.
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18.05.2024 21:15 Відповісти
Слабоумные в 2019 году выбрали вотэто в президенты. Вот вы за кого голосовали?
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19.05.2024 05:56 Відповісти
Краще розкажи про свої досягнення за сьогодні: скільки грошей змародерив, скільки підприємців закошмарив податківцями.
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18.05.2024 23:09 Відповісти
Цитата: "... російське зло навіть на своїй території від наших справедливих відповідей не сховається."

І це правильно.
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19.05.2024 02:53 Відповісти
Сумніви у цьому твердженні викликає тільки 1 момент: а чи то їхня територія? - Думаю, що ні, тому що

путінська банда протиправно узурпувала владу в РФ.
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19.05.2024 02:56 Відповісти
 
 