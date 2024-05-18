Сили оборони відбили штурм Часового Яру, знищили 20 одиниць броньованої техніки РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Українські воїни відбили російський штурм Часового Яру.

Про це розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Не забуваємо також про інші напрямки боїв, окрім харківських: Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки – всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці!" - заявив Зеленський.

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Раніше Зеленський повідомив, що вперше за два роки війни упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів.