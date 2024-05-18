Сили оборони відбили штурм Часового Яру, знищили 20 одиниць броньованої техніки РФ, - Зеленський. ВIДЕО
Українські воїни відбили російський штурм Часового Яру.
Про це розповів у своєму традиційному вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Не забуваємо також про інші напрямки боїв, окрім харківських: Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки – всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці!" - заявив Зеленський.
Раніше Зеленський повідомив, що вперше за два роки війни упродовж двох місяців жодна з бригад не скаржиться на брак артснарядів.
Топ коментарі
+19 Виталий Головченко #455331
показати весь коментар18.05.2024 19:48
+11 Наталия Гончар
показати весь коментар18.05.2024 20:05
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.05.2024 19:51
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Народ не в праві його далі мучати согласно 103 статті констітуції України!!!
який розмінував Чонгар, який в очах )(уйла побачив мир, який нікому нічого не винен та не лох продовжує лише ******* і *******. нікчемне, мстиве, жалюгідне створіння з манькою величі.
не говоритьне говорять
І це правильно.
путінська банда протиправно узурпувала владу в РФ.