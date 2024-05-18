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ГУР показало, як Сили оборони відбили штурм Часового Яру. ВIДЕО

Воїни підрозділів активних дій "Kraken", "Артан" та Міжнародного Легіону ГУР МО України зірвали штурм окупантами Часового Яру на Донеччині.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Часовому Яру немає жодного окупанта, черговий штурм відбито ― працює ГУР.

17 травня 2024 року ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом ― для атаки московити задіяли аж 20 одиниць техніки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відбили штурм Часового Яру, знищили 20 одиниць броньованої техніки РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Воїни підрозділів активних дій "Kraken", "Артан" та Міжнародного Легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога ― спалили бронетехніки й розбили ворожі лави.

Часів Яр залишається під нашим контролем!

Нищимо ворога ― бережемо державу!

Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

Автор: 

ГУР (500) Часів Яр (328)


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18.05.2024 22:24 Відповісти
Зараз на Цензорі викладуть це відео, удари дійсно вражають.
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18.05.2024 22:42 Відповісти
Ось це відео
https://streamable.com/tn8z16
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18.05.2024 22:49 Відповісти
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18.05.2024 22:31 Відповісти
Чи ті 5етажки в місті,то і орки там.
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18.05.2024 22:39 Відповісти
Вперше бачу кадри, коли наша арта обстрілює багатоповерхівки Часового Яру, а значить кацапи вже в місті. Тому для чого ці заяви про " в Часовому Ярі немає жодного окупанта"?
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18.05.2024 23:34 Відповісти
Спеціально для вас маленьке уточнення: в Часовому Яру не має жодного,живого,окупанта)
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18.05.2024 23:55 Відповісти
Це Вовчанськ. Там напередодні орки ходили і у вікна заглядали.
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19.05.2024 00:03 Відповісти
Вовкодави!!!
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18.05.2024 23:49 Відповісти
 
 