ГУР показало, як Сили оборони відбили штурм Часового Яру. ВIДЕО

Воїни підрозділів активних дій "Kraken", "Артан" та Міжнародного Легіону ГУР МО України зірвали штурм окупантами Часового Яру на Донеччині.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"У Часовому Яру немає жодного окупанта, черговий штурм відбито ― працює ГУР.

17 травня 2024 року ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом ― для атаки московити задіяли аж 20 одиниць техніки.

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Воїни підрозділів активних дій "Kraken", "Артан" та Міжнародного Легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога ― спалили бронетехніки й розбили ворожі лави.

Часів Яр залишається під нашим контролем!

Нищимо ворога ― бережемо державу!

Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.