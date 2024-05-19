Окупанти мародерять будинки українців у Вовчанську на Харківщині. ВIДЕО
У Вовчанську на Харківщині російські загарбники мародерять будинки українців, які були змушені евакуюватися через безперервні обстріли.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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