Окупанти мародерять будинки українців у Вовчанську на Харківщині. ВIДЕО

У Вовчанську на Харківщині російські загарбники мародерять будинки українців, які були змушені евакуюватися через безперервні обстріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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