В Волчанской громаде вследствие российских обстрелов погиб человек, еще пять получили ранения
Вследствие российской вооруженной агрессии сегодня, 18 мая, в Волчанской громаде на Харьковщине погибла женщина, пять человек травмированы.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
В частности, 18 мая оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск, в результате чего погибла 60-летняя женщина. Кроме того, ранения получили двое гражданских мужчин 55 и 60 лет, а также еще две женщины в возрасте 68 лет.
Под вражеские удары сегодня попало и с. Украинское Волчанской территориальной громады. Здесь травмирован 59-летний гражданский мужчина.
Ранее сообщалось, что, по информации главы ОВА Олега Синегубова, в Волчанске остается около 100 человек, на Липецком направлении - меньше. По его словам, из северной части Волчанска, где сейчас находятся вражеские войска, эвакуация невозможна. Из южной части города и из Липцев Нацполиция продолжает вывозить людей, несмотря на постоянные обстрелы. Широко задействованы в процессе эвакуации и волонтеры.
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Яка « фортеця Яценюка»? Ти ж не в темі!
Яценюк зробив у чистому полі разміжування між кацапами та Україною. Не «стіну», а візуальний розподіл на кордоні.
Бо до цего «кардону не було». Можно було пішки перейти його та не зрозуміти де ти ? Чи в Україні, чи в параші?
Звісно це не були фортіфікаціі із бетону, а прості споруди із секти рабіци.
Але
Це був перший крок України у правільному напрямку.