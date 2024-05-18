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Новости Агрессия России против Украины
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В Волчанской громаде вследствие российских обстрелов погиб человек, еще пять получили ранения

Вовчанськ на Харківщині

Вследствие российской вооруженной агрессии сегодня, 18 мая, в Волчанской громаде на Харьковщине погибла женщина, пять человек травмированы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В частности, 18 мая оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск, в результате чего погибла 60-летняя женщина. Кроме того, ранения получили двое гражданских мужчин 55 и 60 лет, а также еще две женщины в возрасте 68 лет.

Под вражеские удары сегодня попало и с. Украинское Волчанской территориальной громады. Здесь травмирован 59-летний гражданский мужчина.

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Ранее сообщалось, что, по информации главы ОВА Олега Синегубова, в Волчанске остается около 100 человек, на Липецком направлении - меньше. По его словам, из северной части Волчанска, где сейчас находятся вражеские войска, эвакуация невозможна. Из южной части города и из Липцев Нацполиция продолжает вывозить людей, несмотря на постоянные обстрелы. Широко задействованы в процессе эвакуации и волонтеры.

Автор: 

обстрел (26951) Харьковщина (5577) Волчанск (386)


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Топ комментарии
+2
Ти ідіот чи кацапський провокатор?!

Яка « фортеця Яценюка»? Ти ж не в темі!

Яценюк зробив у чистому полі разміжування між кацапами та Україною. Не «стіну», а візуальний розподіл на кордоні.

Бо до цего «кардону не було». Можно було пішки перейти його та не зрозуміти де ти ? Чи в Україні, чи в параші?

Звісно це не були фортіфікаціі із бетону, а прості споруди із секти рабіци.

Але
Це був перший крок України у правільному напрямку.
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18.05.2024 17:34
+1
Я ризикую отримати на горіхи від військових, але Істина дорожча. До 10 травня бачили Буданов, розвідка, командири підрозділів на цих ділянках що йде накопичення 5 батальйонів біля Шебекіно. Це ж не голка в сіні - 3000 штиків. То й що ? Як готувались зустрічати ці кулаки кацапів ? Невідомо. Звісно простіше звинуватити дядька Степана-старосту села Лук'янці або мера Вовчанська на відсутність фортифікацій. Що й зробили УКРАЇНЦІ! Заволали, закричали, ручками й ніжками замахали про корупцію ! Військові бачили, що нічого немає і спали спокійно перед наступом ? Зайшли батальйони майже без бронетехніки. Як їх зустріли наші славні командири ? З засідок, вогневих мішків, тимчасових окопів, нір ? Зараз. Познімали, поперезначали кількох начальників, і забули про винних та лохів. ГОЛОВНЕ - влада з себе відповідальність зняла, з Буданова та Сирського теж. "ВсЬо салдат винаватий!?" Сьогодні в Грайвороні бригаду кацапи збирають. І знову буде "Нє біло фартіфікацій! Мінні поля миші з'їли !" Скільки ще терпіти Брехню ! Хто вийде у телеЯЩИК і скаже "Я - винний, бо просрав! Накажіть як бажаєте !"
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18.05.2024 19:20
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Пока не 73% инфузорий башмачков не выбрали гнусавого кокаинозависимого янелоха эта стена Яценюка справлялась на все 100%.
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18.05.2024 17:42 Ответить
Эй, Штырлыц!!! Ты сам с собой перепихиваешься???
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18.05.2024 18:09 Ответить
Ти ідіот чи кацапський провокатор?!

Яка « фортеця Яценюка»? Ти ж не в темі!

Яценюк зробив у чистому полі разміжування між кацапами та Україною. Не «стіну», а візуальний розподіл на кордоні.

Бо до цего «кардону не було». Можно було пішки перейти його та не зрозуміти де ти ? Чи в Україні, чи в параші?

Звісно це не були фортіфікаціі із бетону, а прості споруди із секти рабіци.

Але
Це був перший крок України у правільному напрямку.
показать весь комментарий
18.05.2024 17:34 Ответить
Я ризикую отримати на горіхи від військових, але Істина дорожча. До 10 травня бачили Буданов, розвідка, командири підрозділів на цих ділянках що йде накопичення 5 батальйонів біля Шебекіно. Це ж не голка в сіні - 3000 штиків. То й що ? Як готувались зустрічати ці кулаки кацапів ? Невідомо. Звісно простіше звинуватити дядька Степана-старосту села Лук'янці або мера Вовчанська на відсутність фортифікацій. Що й зробили УКРАЇНЦІ! Заволали, закричали, ручками й ніжками замахали про корупцію ! Військові бачили, що нічого немає і спали спокійно перед наступом ? Зайшли батальйони майже без бронетехніки. Як їх зустріли наші славні командири ? З засідок, вогневих мішків, тимчасових окопів, нір ? Зараз. Познімали, поперезначали кількох начальників, і забули про винних та лохів. ГОЛОВНЕ - влада з себе відповідальність зняла, з Буданова та Сирського теж. "ВсЬо салдат винаватий!?" Сьогодні в Грайвороні бригаду кацапи збирають. І знову буде "Нє біло фартіфікацій! Мінні поля миші з'їли !" Скільки ще терпіти Брехню ! Хто вийде у телеЯЩИК і скаже "Я - винний, бо просрав! Накажіть як бажаєте !"
показать весь комментарий
18.05.2024 19:20 Ответить
 
 