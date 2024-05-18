В Волчанской громаде вследствие российских обстрелов погиб человек, еще пять получили ранения

Вследствие российской вооруженной агрессии сегодня, 18 мая, в Волчанской громаде на Харьковщине погибла женщина, пять человек травмированы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

В частности, 18 мая оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск, в результате чего погибла 60-летняя женщина. Кроме того, ранения получили двое гражданских мужчин 55 и 60 лет, а также еще две женщины в возрасте 68 лет.

Под вражеские удары сегодня попало и с. Украинское Волчанской территориальной громады. Здесь травмирован 59-летний гражданский мужчина.

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Ранее сообщалось, что, по информации главы ОВА Олега Синегубова, в Волчанске остается около 100 человек, на Липецком направлении - меньше. По его словам, из северной части Волчанска, где сейчас находятся вражеские войска, эвакуация невозможна. Из южной части города и из Липцев Нацполиция продолжает вывозить людей, несмотря на постоянные обстрелы. Широко задействованы в процессе эвакуации и волонтеры.