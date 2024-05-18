Силы обороны Украины сдерживают вражеское наступление на Липецком направлении. В Волчанске идут тяжелые бои, продолжается эвакуация населения

Оккупанты продолжают атаки на Харьковщине. Из прифронтовых населенных пунктов проводится эвакуация гражданских. Сейчас в Волчанске осталось около ста человек, в Липцах - еще меньше.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"В Волчанске, по нашей информации, еще примерно 100 человек остается, по Липецкому направлению - меньше", - отметил глава ОГА.

По его словам, из северной части Волчанска, где сейчас находятся вражеские войска, эвакуация невозможна. Из южной части города и из Липцов работники Национальной полиции продолжают вывозить людей, несмотря на постоянные обстрелы. Широко задействованы в процессе эвакуации и волонтеры.

На линии фронта, по словам Синегубова, Силы обороны продолжают сдерживать врага, который пытается продвинуться.

"По Липецкому направлению успехов нет. По Волчанскому направлению наши Вооруженные силы так же проводят оборонительную операцию. Там так же продвижение врага не зафиксировано", - сказал начальник ХОВА.

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