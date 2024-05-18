Сили оборони України стримують ворожий наступ на Липецькому напрямку. У Вовчанську - важкі бої, триває евакуація населення

Окупанти продовжують атаки на Харківщині. З прифронтових населених пунктів проводиться евакуація цивільних. Наразі у Вовчанську залишилося близько ста людей, у Липцях - ще менше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Вовчанську, за нашою інформацією, ще приблизно 100 людей залишається, по Липецькому напрямку - менше", - зазначив очільник ОВА.

За його словами, з північної частини Вовчанська, де наразі перебувають ворожі війська, евакуація неможлива. З південної частини міста і з Липців працівники Національної поліції продовжують вивозити людей, попри постійні обстріли. Широко задіяні в процесі евакуації і волонтери.

На лінії фронту, за словами Синєгубова, Сили оборони продовжують стримувати ворога, який намагається просунутися.

"По Липецькому напрямку успіхів не має. По Вовчанському напрямку наші Збройні сили так само проводять оборонну операцію. Там так само просування ворога не зафіксовано", – сказав начальник ХОВА.

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