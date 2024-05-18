У Вовчанській громаді внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще п’ять зазнали поранень

Унаслідок російської збройної агресії сьогодні, 18 травня, у Вовчанській громаді на Харківщині загинула жінка, п’ять осіб травмовані.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, 18 травня окупанти вчергове обстріляли м. Вовчанськ, унаслідок чого загинула 60-річна жінка. Крім того, поранень зазнали двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жінки віком 68 років.

Під ворожі удари сьогодні потрапило і с. Українське Вовчанської територіальної громади. Тут травмовано 59-річного цивільного чоловіка.

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Раніше повідомлялося, що, за інформацією очільник ОВА Олега Синєгубова, у Вовчанську залишається приблизно 100 людей, на Липецькому напрямку - менше. За його словами, з північної частини Вовчанська, де наразі перебувають ворожі війська, евакуація неможлива. З південної частини міста і з Липців Нацполіція продовжує вивозити людей, попри постійні обстріли. Широко задіяні в процесі евакуації і волонтери.