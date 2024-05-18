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Новини Агресія Росії проти України
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У Вовчанській громаді внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще п’ять зазнали поранень

Вовчанськ на Харківщині

Унаслідок російської збройної агресії сьогодні, 18 травня, у Вовчанській громаді на Харківщині загинула жінка, п’ять осіб травмовані.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, 18 травня окупанти вчергове обстріляли м. Вовчанськ, унаслідок чого загинула 60-річна жінка. Крім того, поранень зазнали двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жінки віком 68 років.

Під ворожі удари сьогодні потрапило і с. Українське Вовчанської територіальної громади. Тут травмовано 59-річного цивільного чоловіка.

Також читайте: У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл - двоє людей загинуло

Раніше повідомлялося, що, за інформацією очільник ОВА Олега Синєгубова, у Вовчанську залишається приблизно 100 людей, на Липецькому напрямку - менше. За його словами, з північної частини Вовчанська, де наразі перебувають ворожі війська, евакуація неможлива. З південної частини міста і з Липців Нацполіція продовжує вивозити людей, попри постійні обстріли. Широко задіяні в процесі евакуації і волонтери.

Автор: 

обстріл (28274) Харківщина (6054) Вовчанськ (414)


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Топ коментарі
+2
Ти ідіот чи кацапський провокатор?!

Яка « фортеця Яценюка»? Ти ж не в темі!

Яценюк зробив у чистому полі разміжування між кацапами та Україною. Не «стіну», а візуальний розподіл на кордоні.

Бо до цего «кардону не було». Можно було пішки перейти його та не зрозуміти де ти ? Чи в Україні, чи в параші?

Звісно це не були фортіфікаціі із бетону, а прості споруди із секти рабіци.

Але
Це був перший крок України у правільному напрямку.
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18.05.2024 17:34
+1
Я ризикую отримати на горіхи від військових, але Істина дорожча. До 10 травня бачили Буданов, розвідка, командири підрозділів на цих ділянках що йде накопичення 5 батальйонів біля Шебекіно. Це ж не голка в сіні - 3000 штиків. То й що ? Як готувались зустрічати ці кулаки кацапів ? Невідомо. Звісно простіше звинуватити дядька Степана-старосту села Лук'янці або мера Вовчанська на відсутність фортифікацій. Що й зробили УКРАЇНЦІ! Заволали, закричали, ручками й ніжками замахали про корупцію ! Військові бачили, що нічого немає і спали спокійно перед наступом ? Зайшли батальйони майже без бронетехніки. Як їх зустріли наші славні командири ? З засідок, вогневих мішків, тимчасових окопів, нір ? Зараз. Познімали, поперезначали кількох начальників, і забули про винних та лохів. ГОЛОВНЕ - влада з себе відповідальність зняла, з Буданова та Сирського теж. "ВсЬо салдат винаватий!?" Сьогодні в Грайвороні бригаду кацапи збирають. І знову буде "Нє біло фартіфікацій! Мінні поля миші з'їли !" Скільки ще терпіти Брехню ! Хто вийде у телеЯЩИК і скаже "Я - винний, бо просрав! Накажіть як бажаєте !"
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18.05.2024 19:20
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Пока не 73% инфузорий башмачков не выбрали гнусавого кокаинозависимого янелоха эта стена Яценюка справлялась на все 100%.
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18.05.2024 17:42 Відповісти
Эй, Штырлыц!!! Ты сам с собой перепихиваешься???
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18.05.2024 18:09 Відповісти
Ти ідіот чи кацапський провокатор?!

Яка « фортеця Яценюка»? Ти ж не в темі!

Яценюк зробив у чистому полі разміжування між кацапами та Україною. Не «стіну», а візуальний розподіл на кордоні.

Бо до цего «кардону не було». Можно було пішки перейти його та не зрозуміти де ти ? Чи в Україні, чи в параші?

Звісно це не були фортіфікаціі із бетону, а прості споруди із секти рабіци.

Але
Це був перший крок України у правільному напрямку.
показати весь коментар
18.05.2024 17:34 Відповісти
Я ризикую отримати на горіхи від військових, але Істина дорожча. До 10 травня бачили Буданов, розвідка, командири підрозділів на цих ділянках що йде накопичення 5 батальйонів біля Шебекіно. Це ж не голка в сіні - 3000 штиків. То й що ? Як готувались зустрічати ці кулаки кацапів ? Невідомо. Звісно простіше звинуватити дядька Степана-старосту села Лук'янці або мера Вовчанська на відсутність фортифікацій. Що й зробили УКРАЇНЦІ! Заволали, закричали, ручками й ніжками замахали про корупцію ! Військові бачили, що нічого немає і спали спокійно перед наступом ? Зайшли батальйони майже без бронетехніки. Як їх зустріли наші славні командири ? З засідок, вогневих мішків, тимчасових окопів, нір ? Зараз. Познімали, поперезначали кількох начальників, і забули про винних та лохів. ГОЛОВНЕ - влада з себе відповідальність зняла, з Буданова та Сирського теж. "ВсЬо салдат винаватий!?" Сьогодні в Грайвороні бригаду кацапи збирають. І знову буде "Нє біло фартіфікацій! Мінні поля миші з'їли !" Скільки ще терпіти Брехню ! Хто вийде у телеЯЩИК і скаже "Я - винний, бо просрав! Накажіть як бажаєте !"
показати весь коментар
18.05.2024 19:20 Відповісти
 
 