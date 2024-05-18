У Вовчанській громаді внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще п’ять зазнали поранень
Унаслідок російської збройної агресії сьогодні, 18 травня, у Вовчанській громаді на Харківщині загинула жінка, п’ять осіб травмовані.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, 18 травня окупанти вчергове обстріляли м. Вовчанськ, унаслідок чого загинула 60-річна жінка. Крім того, поранень зазнали двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жінки віком 68 років.
Під ворожі удари сьогодні потрапило і с. Українське Вовчанської територіальної громади. Тут травмовано 59-річного цивільного чоловіка.
Раніше повідомлялося, що, за інформацією очільник ОВА Олега Синєгубова, у Вовчанську залишається приблизно 100 людей, на Липецькому напрямку - менше. За його словами, з північної частини Вовчанська, де наразі перебувають ворожі війська, евакуація неможлива. З південної частини міста і з Липців Нацполіція продовжує вивозити людей, попри постійні обстріли. Широко задіяні в процесі евакуації і волонтери.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яка « фортеця Яценюка»? Ти ж не в темі!
Яценюк зробив у чистому полі разміжування між кацапами та Україною. Не «стіну», а візуальний розподіл на кордоні.
Бо до цего «кардону не було». Можно було пішки перейти його та не зрозуміти де ти ? Чи в Україні, чи в параші?
Звісно це не були фортіфікаціі із бетону, а прості споруди із секти рабіци.
Але
Це був перший крок України у правільному напрямку.