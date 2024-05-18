У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл - двоє людей загинуло
16 травня у Вовчанську авто з цивільними, які намагалися виїхати з міста, потрапило під ворожий обстріл - двоє людей загинуло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокуратура України.
За даними слідства, 16 травня чотири мирні мешканці намагались на авто виїхати з м. Вовчанськ.
Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл. 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та ще один пасажир отримали поранення.
"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - нагадали в ОГПУ.
Нагадаємо, 10 травня з Вовчанської громади та навколишніх населених пунктів на Харківщині почали масовано евакуйовувати цивільних через посилення російських обстрілів.
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1. укріплення були не готові
2. про евакуацію цивільних ніхто навіть і не подумав
із верховим головнокомандувачем ЗЄлєнським ми паБєдім всіх врагов !