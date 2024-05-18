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Новини Війна
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У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл - двоє людей загинуло

У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл

16 травня у Вовчанську авто з цивільними, які намагалися виїхати з міста, потрапило під ворожий обстріл - двоє людей загинуло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокуратура України.

За даними слідства, 16 травня чотири мирні мешканці намагались на авто виїхати з м. Вовчанськ.

Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл. 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та ще один пасажир отримали поранення.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими", - нагадали в ОГПУ.

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Нагадаємо, 10 травня з Вовчанської громади та навколишніх населених пунктів на Харківщині почали масовано евакуйовувати цивільних через посилення російських обстрілів.

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Поки влада й усяки дерьмаки не почнут опинятися за гратами перемоги ЗСУ чекати не варто .
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18.05.2024 16:08 Відповісти
про наступ на Харьківщину було добре відомо - буданга докладав на ставці ЗЄлі, але:

1. укріплення були не готові
2. про евакуацію цивільних ніхто навіть і не подумав

із верховим головнокомандувачем ЗЄлєнським ми паБєдім всіх врагов !
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18.05.2024 16:24 Відповісти
Якщо би не zeмародери ці люди були б ЖИВИМИ!
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18.05.2024 16:28 Відповісти
Думали что ковбой всегда успеет. Мы за 2 села подбросили монетку. Выпало ехать. Через 4 дня пришли кацапы.
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18.05.2024 17:58 Відповісти
🚫2 дні - ZEІУДУ під ТРУБУНАЛ‼️🤢ГНИДИ ЗОВСІМ ЗНАХАБНІЛИ І ПОСИЛАЮТЬ , тих , хто їм дає гроші, оборзовші від жадібності , МАРОДЕОЯТЬ га ЖИТТЯХ ЗСУ , цивільних , дітей ‼️
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18.05.2024 19:30 Відповісти
 
 