В Волчанске автомобиль с гражданскими попал под вражеский обстрел - два человека погибли
16 мая в Волчанске автомобиль с гражданскими, которые пытались выехать из города, попал под вражеский обстрел - два человека погибли.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокуратура Украины.
По данным следствия, 16 мая четыре мирных жителя пытались на автомобиле выехать из г. Волчанск.
По дороге в городе они попали под вражеский обстрел. 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и еще один пассажир получили ранения.
"Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - напомнили в ОГПУ.
Напомним, 10 мая из Волчанской громады и близлежащих населенных пунктов на Харьковщине начали массово эвакуировать гражданских из-за усиления российских обстрелов.
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1. укріплення були не готові
2. про евакуацію цивільних ніхто навіть і не подумав
із верховим головнокомандувачем ЗЄлєнським ми паБєдім всіх врагов !