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Новости Война
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В Волчанске автомобиль с гражданскими попал под вражеский обстрел - два человека погибли

У Вовчанську авто з цивільними потрапило під ворожий обстріл

16 мая в Волчанске автомобиль с гражданскими, которые пытались выехать из города, попал под вражеский обстрел - два человека погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокуратура Украины.

По данным следствия, 16 мая четыре мирных жителя пытались на автомобиле выехать из г. Волчанск.

По дороге в городе они попали под вражеский обстрел. 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и еще один пассажир получили ранения.

"Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - напомнили в ОГПУ.

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Напомним, 10 мая из Волчанской громады и близлежащих населенных пунктов на Харьковщине начали массово эвакуировать гражданских из-за усиления российских обстрелов.

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авто (4201) жертвы (2064) Волчанск (386)


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Поки влада й усяки дерьмаки не почнут опинятися за гратами перемоги ЗСУ чекати не варто .
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18.05.2024 16:08 Ответить
про наступ на Харьківщину було добре відомо - буданга докладав на ставці ЗЄлі, але:

1. укріплення були не готові
2. про евакуацію цивільних ніхто навіть і не подумав

із верховим головнокомандувачем ЗЄлєнським ми паБєдім всіх врагов !
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18.05.2024 16:24 Ответить
Якщо би не zeмародери ці люди були б ЖИВИМИ!
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18.05.2024 16:28 Ответить
Думали что ковбой всегда успеет. Мы за 2 села подбросили монетку. Выпало ехать. Через 4 дня пришли кацапы.
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18.05.2024 17:58 Ответить
🚫2 дні - ZEІУДУ під ТРУБУНАЛ‼️🤢ГНИДИ ЗОВСІМ ЗНАХАБНІЛИ І ПОСИЛАЮТЬ , тих , хто їм дає гроші, оборзовші від жадібності , МАРОДЕОЯТЬ га ЖИТТЯХ ЗСУ , цивільних , дітей ‼️
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18.05.2024 19:30 Ответить
 
 