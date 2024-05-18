В Волчанске автомобиль с гражданскими попал под вражеский обстрел - два человека погибли

16 мая в Волчанске автомобиль с гражданскими, которые пытались выехать из города, попал под вражеский обстрел - два человека погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокуратура Украины.

По данным следствия, 16 мая четыре мирных жителя пытались на автомобиле выехать из г. Волчанск.

По дороге в городе они попали под вражеский обстрел. 70-летний водитель автомобиля и 83-летняя пассажирка погибли на месте. Жена водителя и еще один пассажир получили ранения.

"Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - напомнили в ОГПУ.

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Напомним, 10 мая из Волчанской громады и близлежащих населенных пунктов на Харьковщине начали массово эвакуировать гражданских из-за усиления российских обстрелов.