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Воины 3 ОШБр уничтожили российскую САУ 2С9 "Нона-С" на Харьковщине. ВИДЕО

Нашли и несколькими попаданиями с FPV-дрона бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады поразили очередную установку 2С9 "Нона", чтобы предотвратить обстрел наших бойцов на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Вражеская арта долго не давала покоя на наших позициях и как только ее зафиксировали с неба - уничтожили на месте. За раз вжарили и по живой силе врага - атаковали пехоту, которая пряталась от дронов по кустам и укреплениям на передовой", - добавили в заметке.

Смотрите: Бойцы 47 ОМБр ликвидировали группу российских штурмовиков. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6916) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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ІІІ - тя на висоті!!!
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18.05.2024 15:38 Ответить
Божа кара, знищила московитів на теренах України!
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18.05.2024 16:09 Ответить
2Б23 "Нона" - рідкісна гидота. Дуже влучно шмаляє.
Молодці трійка, що знищили цю потвору.
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18.05.2024 16:41 Ответить
 
 