Воины 3 ОШБр уничтожили российскую САУ 2С9 "Нона-С" на Харьковщине. ВИДЕО
Нашли и несколькими попаданиями с FPV-дрона бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады поразили очередную установку 2С9 "Нона", чтобы предотвратить обстрел наших бойцов на Харьковщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Вражеская арта долго не давала покоя на наших позициях и как только ее зафиксировали с неба - уничтожили на месте. За раз вжарили и по живой силе врага - атаковали пехоту, которая пряталась от дронов по кустам и укреплениям на передовой", - добавили в заметке.
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Молодці трійка, що знищили цю потвору.